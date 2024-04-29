Мусаев о матче с «Крыльями»: «Недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, была игра рукой, но там ее не было. В чем проблема, не понимаю»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Сергей Волков Футбол

Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

Защитник «Краснодара» Сергей Волков открыл счет на 8‑й минуте, однако после просмотра ВАР главный арбитр Сергей Карасев отменил взятие ворот из‑за игры рукой. На 64-й минуте Волков получил вторую желтую карточку за фол на Никите Салтыкове.

– Была хорошая игра до удаления. Яркий матч с обеих сторон. Плотная игра хорошего качества. И у нас были моменты, и у «Крыльев».

К сожалению, после удаления инициатива перешла к сопернику, у них была пара моментов – штанга, перекладина. У ребят был правильный настрой, проявили характер, бились. Ни к кому нет претензий.

Вы получили желтую карточку по ходу первого тайма, что случилось?

– Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю.

Если не отталкиваться от турнирной таблицы. Что значат для «Краснодара» оставшиеся матчи?

– Ничего не значат. Было много хороших моментов с нашей стороны, это очень важно. Надо остыть и дальше готовиться. Четыре игры – четыре финала, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям

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86 комментариев
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Проблема в тебе Мурад, ты хреновый тренер. Вот и всё.
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-15
+143
У Краснодара за весь матч всего 1 удар в створ, а Мусаев ноет из-за справедливо отмененного гола. Где там тот зрелищный футбол, за который его Галицкий вернул?
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-5
+94
Волков толкает защитника Крыльев в спину, потом забивает рукой. Прекрасно видно на повторе.
+86
-11
+75
Ответ Антон Орехов
Проблема в тебе Мурад, ты хреновый тренер. Вот и всё.
Слово тренер к Мусаеву применять неправильно.
+50
-8
+42
Мурад, посмотри повтор с отменой гола с разных ракурсов и вопрос отпадёт сам собой. И поговори с ребятами, чтобы больше играли в футбол и не делали удивлённого лица, когда им показывают карточки.
+31
-3
+28
Мусаев по-моему постоянно ноет, что его судят плохо. Он вообще должен быть рад, там вначале за удар после свистка по мясу Кади могли вторую жёлтую легко показать. А потом пенальти за фол Черникова не поставили.
+25
0
+25
Я же говорил, что Краснодар разноется. Что там непонятного? Там мяч в ворота скатился прямо по руке Волкова. Причем по руке, которой Волков еще и соперника в спину толкнул. Какие после этого могут быть вопросы к отмене?
+20
-2
+18
какое чемпионство Краснодару.Дома Зениту проиграли,Крылышек когда появилась возможность не смогли обыграть.При Ивиче и то интереснее играли.Сейчас не игра отстой.
+17
-3
+14
Ответ Diablosax
30 минут в меньшинстве из-за ошибки Карасёва в моменте в центре поля (ошибочная жёлтая карточка). Да, не блеск, но играли пол часа в меньшинстве, при этом с задачей уж точно не пропустить, возвращались все отрабатывать. Поэтому моментов в атаке было минимум. Карась не справился, хоть и старался((
Где там ошибочная?
Даже туполом Волков не стал что то возражать по поводу второй желтой,Мусаев вообще доноется до того что ему уже на первой минуте будут судьи топить игру,каждый матч где он не побеждает виноват судья
+14
0
+14
Ответ Владимир Жуков
Комментарий скрыт
Какой ещё Спартак? Ты не тот матч смотрел, похоже.
+14
-1
+13
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
По указке Газпрома Зенит слил Рубину и Динамо в двух последних играх! Что творится!!! Тише будь
+13
-3
+10
С такой игрой в "финалах" Краснодар и вторым не будет. Насчет отмененного гола: в том моменте, если не рука, то явный толчок в спину защитнику! Если бы не толчок-защитник не дал бы забить! Так что там явное двойное нарушение правил со стороны "Краснодара", товарищ Мусаев! Ты лучше бы объяснил, почему твои игроки получают желтые за разговоры на повышенных с судьей, и вообще занимаются ерундой, удаляясь в таком матче, как Волков, например?!
+9
0
+9
Только в прошлом посту написал, хотя бы ныть не начал Мусаев про судейство, но не тут то было. Обращение к руководству Краснодара, проверьте зрение Мусаева, что то с ним не так.
P. S Как же задолбал эти нытики
+8
0
+8
Ответ инок
Все таки Мусаев это не тренер для Краснодара. И ранее не блистал, а по прошествии времени лучше не стал...
Мусаев не тренер для любого клуба. Потому что он просто не тренер
+7
0
+7
Ну всем же понятно, эта мямля не тренер
+7
0
+7
Ответ Владимир Жуков
Комментарий скрыт
60 лет, а ума нет...
+7
-1
+6
А ему не показали повтор с замедленном действии и с разных ракурсов? Зачем так подставлять представителя клуба? Он же взаимодействует со СМИ? Какой образ рисуется у Мусаева и у Краснодара?
+5
0
+5
Ну конечно, уже который раз, когда Краснодар не побеждает, Мусаев ноет по судейство 🤦‍♂️ А может не в нём дело, а в тебе, Мурад?
+6
-1
+5
Мусаев о матче с «Крыльями»: «Недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему мне не дали Кубок Чемпионов. В чем проблема, не понимаю»
+5
0
+5
команда которая претендует на чемпионство, должна забивать нормальные голы, а не плакать из-за одного отмененного
+5
0
+5
Мусаев опять ноет. Позорище
+6
-1
+5
Штанга и перекладина - это просто пара моментов? Узбек совсем поплыл. Но какой клуб с хозяином, такой и тренер.
+4
0
+4
Ответ Владимир Жуков
Комментарий скрыт
Я прошу прощения. А вы как прыщи разглядели?
+5
-1
+4
Ответ Сергей Фетисов
какое чемпионство Краснодару.Дома Зениту проиграли,Крылышек когда появилась возможность не смогли обыграть.При Ивиче и то интереснее играли.Сейчас не игра отстой.
Судьи во всём виноваты! Если бы не они, то ух, где бы был Краснодар )
+5
-2
+3
Зенит уже помогает как может своей игрой, но Краснодар просто не хочет быть чемпионом. Упирается изо всех сил.
+3
0
+3
У Мусаева, оказывается, ещё и прогрессирующая близорукость.
+4
-1
+3
Ответ suwor
Мурад, посмотри повтор с отменой гола с разных ракурсов и вопрос отпадёт сам собой. И поговори с ребятами, чтобы больше играли в футбол и не делали удивлённого лица, когда им показывают карточки.
Проблема в том, что вместо тренера назначили тебя, Мурад
+2
0
+2
Ответ Владимир Жуков
Комментарий скрыт
Вы прыщи дистанционно разглядели?
+2
0
+2
Ответ Антон Орехов
Проблема в тебе Мурад, ты хреновый тренер. Вот и всё.
Вот вот, Зенит и так уже как может даёт шансы, а Мусаев не может ими воспользоваться!
+2
0
+2
Горшкова просто сбивают подкатом сзади с обеих ног...Комментаторы - ну он успел пробить. Куда он успел пробить? Мяч в игре блин, он даже мог попытаться его головой добить, теоретически. Если бы в центре поля игрок так отдавал передачу, а ему бы так въехали в ноги, это тоже осталось бы без фола? Ну он же отдал передачу, можно рубить с двух ног.
+2
0
+2
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