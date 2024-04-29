Мусаев о матче с «Крыльями»: «Недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, была игра рукой, но там ее не было. В чем проблема, не понимаю»
Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.
Защитник «Краснодара» Сергей Волков открыл счет на 8‑й минуте, однако после просмотра ВАР главный арбитр Сергей Карасев отменил взятие ворот из‑за игры рукой. На 64-й минуте Волков получил вторую желтую карточку за фол на Никите Салтыкове.
– Была хорошая игра до удаления. Яркий матч с обеих сторон. Плотная игра хорошего качества. И у нас были моменты, и у «Крыльев».
К сожалению, после удаления инициатива перешла к сопернику, у них была пара моментов – штанга, перекладина. У ребят был правильный настрой, проявили характер, бились. Ни к кому нет претензий.
– Вы получили желтую карточку по ходу первого тайма, что случилось?
– Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю.
– Если не отталкиваться от турнирной таблицы. Что значат для «Краснодара» оставшиеся матчи?
– Ничего не значат. Было много хороших моментов с нашей стороны, это очень важно. Надо остыть и дальше готовиться. Четыре игры – четыре финала, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
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Даже туполом Волков не стал что то возражать по поводу второй желтой,Мусаев вообще доноется до того что ему уже на первой минуте будут судьи топить игру,каждый матч где он не побеждает виноват судья
P. S Как же задолбал эти нытики