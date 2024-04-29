Мусаев о матче с «Крыльями»: «Недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, была игра рукой, но там ее не было. В чем проблема, не понимаю»

Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями» (0:0) в 26-м туре Мир .

Защитник «Краснодара» открыл счет на 8‑й минуте, однако после просмотра ВАР главный арбитр отменил взятие ворот из‑за игры рукой. На 64-й минуте Волков получил вторую желтую карточку за фол на Никите Салтыкове.

– Была хорошая игра до удаления. Яркий матч с обеих сторон. Плотная игра хорошего качества. И у нас были моменты, и у « ».

К сожалению, после удаления инициатива перешла к сопернику, у них была пара моментов – штанга, перекладина. У ребят был правильный настрой, проявили характер, бились. Ни к кому нет претензий.

– Вы получили желтую карточку по ходу первого тайма, что случилось?

– Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю.

– Если не отталкиваться от турнирной таблицы. Что значат для «Краснодара» оставшиеся матчи?

– Ничего не значат. Было много хороших моментов с нашей стороны, это очень важно. Надо остыть и дальше готовиться. Четыре игры – четыре финала, – сказал главный тренер « » .

«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям

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