Бонгонда о «Спартаке»: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Тео Бонгонда не видит разницы между Владимиром Слишковичем и Гильермо Абаскалем.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля и назначил Слишковича исполняющим обязанности главного тренера.

Вчера «Спартак» дома победил «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Мы только что прошли тяжелый период, и сейчас остается лишь извлекать выгоду из того хорошего, что мы делаем на поле в последнее время.

Я не знаю, связаны ли последние позитивные результаты с уходом Абаскаля, но сейчас мы выигрываем, идем без поражений.

Ваша реакция на уход Абаскаля.

– Это решение клуба. Мне нечего сказать об этом.

Также не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат.

Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить прошлого в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов, – сказал вингер «Спартака» Тео Бонгонда.

Геркус о Слишковиче: «Спартак» выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Были страдания, надрыв, в сейчас команда вполне смотрибелена»

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11 комментариев
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Все верно

Хлусевичи сливали тренера, как сливали до этого кучу тренеров, включая Карреру
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Как говорится, о бывших хорошо или никак...
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Ответ Spartakus1984
Ты жить без заговоров не можешь.
Ты не теряй время

Там маркшейдер борзыкин ждёт твои донаты
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Ответ Wiley Fox
Ты не теряй время Там маркшейдер борзыкин ждёт твои донаты
Я даже не подписан на него
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Ответ Wiley Fox
Толку-то Вы одинаковые - выросли на мерзких договорняках романцева, который угробил Спартак Вы не видели ни одного чемпионата нормального
И до какого года был нормальный чемпионат?
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Ответ Spartakus1984
И до какого года был нормальный чемпионат?
До развала СССР. Даже последний был уже ненормальным и закончился договорняком цска и динамо

Чемпионат с текстильщиками не может быть нормальным
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Ответ igls54
Не удивлюсь, если Спартак со Слишковичем еще и в ЛЧ попадут
А я удивлюсь если любой российский клуб в ближайшие 2-3 года попадет хоть в какую-нибудь лигу, кроме РПЛ
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Ответ Пользователь Имени
А я удивлюсь если любой российский клуб в ближайшие 2-3 года попадет хоть в какую-нибудь лигу, кроме РПЛ
Попадут и гораздо раньше. СВО в этом году закончится. А после окончания разбан будет мгновенным.
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