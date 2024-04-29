Бонгонда о «Спартаке»: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов»
Тео Бонгонда не видит разницы между Владимиром Слишковичем и Гильермо Абаскалем.
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля и назначил Слишковича исполняющим обязанности главного тренера.
Вчера «Спартак» дома победил «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.
– Мы только что прошли тяжелый период, и сейчас остается лишь извлекать выгоду из того хорошего, что мы делаем на поле в последнее время.
Я не знаю, связаны ли последние позитивные результаты с уходом Абаскаля, но сейчас мы выигрываем, идем без поражений.
– Ваша реакция на уход Абаскаля.
– Это решение клуба. Мне нечего сказать об этом.
Также не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат.
Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить прошлого в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов, – сказал вингер «Спартака» Тео Бонгонда.
Геркус о Слишковиче: «Спартак» выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Были страдания, надрыв, в сейчас команда вполне смотрибелена»
Хлусевичи сливали тренера, как сливали до этого кучу тренеров, включая Карреру
Там маркшейдер борзыкин ждёт твои донаты
Чемпионат с текстильщиками не может быть нормальным