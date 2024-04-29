Бонгонда о «Спартаке»: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов»

Тео Бонгонда не видит разницы между Владимиром Слишковичем и Гильермо Абаскалем.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля и назначил исполняющим обязанности главного тренера.

Вчера «Спартак» дома победил «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир .

– Мы только что прошли тяжелый период, и сейчас остается лишь извлекать выгоду из того хорошего, что мы делаем на поле в последнее время.

Я не знаю, связаны ли последние позитивные результаты с уходом Абаскаля, но сейчас мы выигрываем, идем без поражений.

– Ваша реакция на уход Абаскаля.

– Это решение клуба. Мне нечего сказать об этом.

Также не могу сказать, есть ли какая-то разница между и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат.

Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить прошлого в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов, – сказал вингер « » .

Геркус о Слишковиче: «Спартак» выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Были страдания, надрыв, в сейчас команда вполне смотрибелена»