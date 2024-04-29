Зарема о ЦСКА: «Им надо выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет такая: «ЦСКА – это не кони, а клячи»
Зарема Салихова иронично высказалась о поражении ЦСКА.
Вчера москвичи в гостях уступил «Балтике» (1:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
Ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой Заремы Салиховой: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?»
«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами.
Подойдет одна из последних: «ЦСКА – это не кони, а клячи», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
аж стыдно
Аж стыдно 💪😅
Эта надпись должна красоваться на футболках КБ. Как тебе такое, Зарема?
Салихова хорошо позорится.
Вон, разные там Канчельскисы такую ахинею несут... Зарема, в сравнении с ними, гуру росфутбола