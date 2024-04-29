Зарема о ЦСКА: «Им надо выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет такая: «ЦСКА – это не кони, а клячи»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Балтика ЦСКА жен Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова иронично высказалась о поражении ЦСКА.

Вчера москвичи в гостях уступил «Балтике» (1:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ

Ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой Заремы Салиховой: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?»

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами.

Подойдет одна из последних: «ЦСКА – это не кони, а клячи», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Час 500$.
+42
-1
+41
Я не болельщик ЦСКА,но :-"Эй Федун,заткни..."
+29
-2
+27
Салихова, хороош позориться

аж стыдно
+22
-4
+18
Смешно слушать от куртизанки и говорящего рта))
+18
-4
+14
Ответ Groondler
Салихова, хороош позориться аж стыдно
Салихова хорошо позорится

Аж стыдно 💪😅
+11
0
+11
Потом будет как Баринов в самолёте извиняться
+8
-1
+7
Смотри как бы тебе Федун не подарил футболку с примерно таким же слоганом.
+6
0
+6
Эта змея не может без оскорблений! И ей всё равно, в адрес кого, плюётся ядом во все стороны. )
+5
0
+5
Ответ Сергей Авсеенко
Комментарий скрыт
Ты из этих ✌️ 👅?
+10
-5
+5
Сама себе погоняло придумала, Зарема-кляча!
+5
0
+5
Некрасиво...Болельщик Спартака
+4
0
+4
зарема короче будущий тренер Спартака.
+5
-1
+4
"Кляч обыграла даже "Балтика", а мы не ШмАгли".

Эта надпись должна красоваться на футболках КБ. Как тебе такое, Зарема?
+4
-1
+3
федун че та вынул ей изо рта что ли
+5
-2
+3
Казалось бы на праздниках можно найти себе занятие чтобы не нести полную чушь
+3
0
+3
спартак - позор России
+3
0
+3
Ответ Groondler
Салихова, хороош позориться аж стыдно
Правильно будет так:
Салихова хорошо позорится.
+3
-1
+2
Ответ T622222
Казалось бы на праздниках можно найти себе занятие чтобы не нести полную чушь
Да какой у неё праздник? день ТРУДА чтоли?)))
+1
0
+1
можно так .Зарема это не женщина, а ... ну поняли.
+1
0
+1
Что может еще сказать профурсетка?:)
+1
0
+1
Вот сейчас, полностью с ней согласен. Один раз яд от неё - нужен)
+1
-1
0
Ответ Spartakus1984
Действительно,смайл тебе этот подходит.
Комментарий удален модератором
Ответ angry horse
А потом спартачи удивляются почему их никто не уважает☝️
А тебя кто то то уважает?И причем тут Спартачи и Зарема?
+7
-7
0
Меня как болельщика ЦСКА даже и не зацепило особо. Больше волнует какова стратегия клуба в ближайшем будущем,учитывая жесткие современные реалии.
0
0
0
Вот чем больше слышу ее тем больше у меня вопрос к Федуну: что он потреблял, что связался с этой?! Ладно бы еще красотка была...
0
0
0
Развлекается мадам) К сожалению, именно так они сейчас и играют
0
0
0
Ой сколько обидок от местных... )))
0
0
0
Зарема, попустись. Если набрасываешь, так постарайся, чтобы это было насколько вызывающе, настолько же и остроумно. Пока что не получается
0
0
0
Да ладно... Чё вы так налетели на нашу Зарему... Скучает бабёнка по треш току.. Да и не хочется ей чтоб о ней забывали.
Вон, разные там Канчельскисы такую ахинею несут... Зарема, в сравнении с ними, гуру росфутбола
+2
-2
0
А потом спартачи удивляются почему их никто не уважает☝️
+8
-8
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий