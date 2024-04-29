Зарема о ЦСКА: «Им надо выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет такая: «ЦСКА – это не кони, а клячи»

Зарема Салихова иронично высказалась о поражении ЦСКА.

Вчера москвичи в гостях уступил «Балтике» (1:3) в матче 26-го тура Мир .

Ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой : «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?»

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами.

Подойдет одна из последних: «ЦСКА – это не кони, а клячи», – заявила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.