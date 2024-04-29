Тиаго Силва покинет «Челси» летом: «Я приехал на год, а остался на четыре. Надеюсь однажды вернуться»
Тиаго Силва покидает «Челси».
Лондонцы объявили о том, что 39-летний защитник уйдет из клуба на правах свободного агента по окончании сезона.
«Челси» много значит для меня и для моей семьи. Я приехал сюда с намерением остаться всего на год, а в итоге получилось задержаться на четыре года.
«Мои сыновья играют за «Челси», и я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси» – в буквальном смысле, потому что мои сыновья играют здесь. Я надеюсь, что они смогут продолжить свою карьеру в этом победоносном клубе, частью которого мечтают стать многие игроки.
Я думаю, что во всем, что я делал здесь на протяжении четырех лет, я всегда выкладывался полностью. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться, хотя и в другой роли. Это неописуемая любовь. Я могу только поблагодарить вас.
Я начинал карьеру в «Челси» во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. Но благодаря социальным сетям это стало для меня чем-то особенным, а потом, когда болельщики начали возвращаться на стадион и жизнь вернулась в нормальное русло, я начал испытывать большую привязанность и уважение к тому, что я начал здесь.
Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но когда есть взаимная любовь, это еще тяжелее. Но «синий» однажды – «синий» навсегда.
Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба, я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это.
Это была мечта. Даже в своих самых смелых мечтах я не представлял, что смогу добиться таких успехов и выиграть один из главных профессиональных турниров – Лигу чемпионов – в одном из крупнейших клубов мира.
Прощания – это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь однажды вернуться», – сказал Силва.
В составе «Челси» Тиаго провел 151 матч и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Достойная карьера получилась, выкарабкался со дна на вершину. Удачи легенда.
Обнимаю, чемпион. Ты влюбил в себя всех болельщиков за четыре года, и тебя тут никогда не забудут. Круто, что удалось подарить друг другу Лигу Чемпионов. Жалко, что так обидно проиграли оба кубка в этом году.
Спасибо за всё, Тиаго <3
Расстроился, когда он ушел в ПСЖ, ведь считал и считаю, что даже элитные игроки вроде Сильвы и Кавани не получали там должного признания по понятным причинам.
В последний сезон в ПСЖ Сильва выглядел монстром, но руководство выставило его за дверь, капитана и легенду.
Когда Сильва перешел в Челси были сомнения, ведь ему было 35 и переход в АПЛ это огромный риск.
Сильва напривозил уже в первом тайме за Челси против Вест Брома. Бегунки уровня шипа выставили его пенсионером, который уже не тянет.
Но Сильва смог перестроиться, а зимой ПСЖ погнал Тухеля и они вместе с Сильвой в Челси взяли таки свой первый ЛЧ в карьере. Насколько я помню Тухель был как раз против ухода Сильвы из ПСЖ летом, но судьба красиво потроллила парижан)
Легенда, один из лучших цз в истории 🐐💙
Жаль, что лучшие сезоны карьеры провёл во Франции. Лучше бы Силву купили из ПСЖ в 2016, чем Луиза.
но это не точно