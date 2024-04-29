Тиаго Силва покинет «Челси» летом: «Я приехал на год, а остался на четыре. Надеюсь однажды вернуться»

Теги Челси Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия трансферы Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва покидает «Челси».

Лондонцы объявили о том, что 39-летний защитник уйдет из клуба на правах свободного агента по окончании сезона. 

«Челси» много значит для меня и для моей семьи. Я приехал сюда с намерением остаться всего на год, а в итоге получилось задержаться на четыре года. 

«Мои сыновья играют за «Челси», и я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси» – в буквальном смысле, потому что мои сыновья играют здесь. Я надеюсь, что они смогут продолжить свою карьеру в этом победоносном клубе, частью которого мечтают стать многие игроки.

Я думаю, что во всем, что я делал здесь на протяжении четырех лет, я всегда выкладывался полностью. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться, хотя и в другой роли. Это неописуемая любовь. Я могу только поблагодарить вас.

Я начинал карьеру в «Челси» во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. Но благодаря социальным сетям это стало для меня чем-то особенным, а потом, когда болельщики начали возвращаться на стадион и жизнь вернулась в нормальное русло, я начал испытывать большую привязанность и уважение к тому, что я начал здесь.

Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но когда есть взаимная любовь, это еще тяжелее. Но «синий» однажды – «синий» навсегда. 

Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба, я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это.

Это была мечта. Даже в своих самых смелых мечтах я не представлял, что смогу добиться таких успехов и выиграть один из главных профессиональных турниров – Лигу чемпионов – в одном из крупнейших клубов мира.

Прощания – это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь однажды вернуться», – сказал Силва

В составе «Челси» Тиаго провел 151 матч и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Единственный нормальный защитник в Челси и тот уходит...
Достойная карьера получилась, выкарабкался со дна на вершину. Удачи легенда.
+38
-4
+34
Выдающийся защитник.
+14
0
+14
Подсдал Тиаго в этом году. Пора прощаться, хоть и со слезами на глазах.
Обнимаю, чемпион. Ты влюбил в себя всех болельщиков за четыре года, и тебя тут никогда не забудут. Круто, что удалось подарить друг другу Лигу Чемпионов. Жалко, что так обидно проиграли оба кубка в этом году.
Спасибо за всё, Тиаго <3
+10
0
+10
Ответ Yobo
Единственный нормальный защитник в Челси и тот уходит... Достойная карьера получилась, выкарабкался со дна на вершину. Удачи легенда.
Ну последние три года так и было, сейчас конечно возраст дает о себе знать. Сдал сильно. Тем не менее вписал свое имя в историю Челси.
+8
-1
+7
Был персональным фанатом Сильвы еще с Милана Леонардо.
Расстроился, когда он ушел в ПСЖ, ведь считал и считаю, что даже элитные игроки вроде Сильвы и Кавани не получали там должного признания по понятным причинам.
В последний сезон в ПСЖ Сильва выглядел монстром, но руководство выставило его за дверь, капитана и легенду.

Когда Сильва перешел в Челси были сомнения, ведь ему было 35 и переход в АПЛ это огромный риск.
Сильва напривозил уже в первом тайме за Челси против Вест Брома. Бегунки уровня шипа выставили его пенсионером, который уже не тянет.

Но Сильва смог перестроиться, а зимой ПСЖ погнал Тухеля и они вместе с Сильвой в Челси взяли таки свой первый ЛЧ в карьере. Насколько я помню Тухель был как раз против ухода Сильвы из ПСЖ летом, но судьба красиво потроллила парижан)

Легенда, один из лучших цз в истории 🐐💙
+6
-1
+5
Если перейдёт в МЛС или в какую нибудь другую низкосортную лигу, то имеет все шансы приблизиться к рекорду Мальдини
+4
0
+4
Один из последних мастодонтов классических, брутальных защитников
+3
0
+3
Пришёл поиграть сезончик-два в новом чемпионате — остался на четыре и влюбил в себя Стэмфорд. Прошёл с клубом огонь, воду, отжатие клуба и руководство Боули.

Жаль, что лучшие сезоны карьеры провёл во Франции. Лучше бы Силву купили из ПСЖ в 2016, чем Луиза.
+2
0
+2
Легенда Динамо
+3
-1
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Если перейдёт в МЛС или в какую нибудь другую низкосортную лигу, то имеет все шансы приблизиться к рекорду Мальдини
Пишут во Флуминенсе, может перейти.
+1
0
+1
Глыба среди защитников, один из последних игроков старого поколение
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Гюсто хорош как игрок подмены скорее, Кайседо ладно, тоже прилично играет, а вот Джексон..... довольно нестабилен, впринципе всю погоду у Челси в атаке делает только Палмер, от которого этого ждали в последнюю очередь, особенно на фоне дорогущего Нкунку
Первый сезон для Буратино Джексона в АПЛ ,нормальный прогресс я считаю для молодого игрока . В следующем сезоне станет ещё опаснее уверен
+1
0
+1
Ответ Yobo
Единственный нормальный защитник в Челси и тот уходит... Достойная карьера получилась, выкарабкался со дна на вершину. Удачи легенда.
Погоди есть же ещё иДисаси))
+1
0
+1
Ответ Максим Черкашин
Пишут во Флуминенсе, может перейти.
Смотря на это я сразу же вспомнил ситуацию с Тевезом(нет, не та когда он из Боки в Китай свалил, а его возвращение на родину).
0
0
0
Ответ Antonio Rudiger
Глыба среди защитников, один из последних игроков старого поколение
Еще Рамос и Пепе)
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну как сказать, он так то тоже хорошо играет, но тот анекдот с Манчестер Сити конечно запомнится надолго, а вообще синим нужен более сильный центральный нападающий, вот Осимхена можно взять, а Джексона поставить на фланг.
Какие Осимхены и прочие нападающие. Нкунку выздоровеет и закроет эту позицию.
0
0
0
Ответ Павел Голубев
Погоди есть же ещё иДисаси))
Звучит как призыв)))
0
0
0
Ответ С 2009 года здесь
Первый сезон для Буратино Джексона в АПЛ ,нормальный прогресс я считаю для молодого игрока . В следующем сезоне станет ещё опаснее уверен
Ну как сказать, он так то тоже хорошо играет, но тот анекдот с Манчестер Сити конечно запомнится надолго, а вообще синим нужен более сильный центральный нападающий, вот Осимхена можно взять, а Джексона поставить на фланг.
0
0
0
Ответ С 2009 года здесь
Гюсто,Кайседо, Джексон
Гюсто хорош как игрок подмены скорее, Кайседо ладно, тоже прилично играет, а вот Джексон..... довольно нестабилен, впринципе всю погоду у Челси в атаке делает только Палмер, от которого этого ждали в последнюю очередь, особенно на фоне дорогущего Нкунку
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Не только единственный нормальный защитник, но и вообще третий нормальный игрок Челси в этом сезоне, после Палмера и Галлахера
Гюсто,Кайседо, Джексон
0
0
0
Ответ Yobo
Единственный нормальный защитник в Челси и тот уходит... Достойная карьера получилась, выкарабкался со дна на вершину. Удачи легенда.
Не только единственный нормальный защитник, но и вообще третий нормальный игрок Челси в этом сезоне, после Палмера и Галлахера
+4
-4
0
Спасибо легенде за всё, в своём возрасте на две бошки лучше любого заща из Челси
0
0
0
Легенда Динамо, а теперь и Челси
0
0
0
Навсегда в сердце. Очень жаль, что в свое время не перехватили у ПСЖ... Играл не так долго, как хотелось бы, но Легендой стал. По крайней мере, для меня. Спасибо, Тиаго за всё, и удачи в дальнейшей жизни. ВИП-ложа на Стэмфорде всегда будет свободна.
0
0
0
Спасибо за всё Тиаго!
0
0
0
Возвращай в Динамо!) европейскую карьеру начал тут и было бы здорово, если закончишь тоже в Москве😀 ладно, это просто фантазии!))
0
0
0
Бадиашили и Чалобы заменят мэтра на позиции ЦЗ.
но это не точно
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий