Тиаго Силва покинет «Челси» летом: «Я приехал на год, а остался на четыре. Надеюсь однажды вернуться»

Тиаго Силва покидает «Челси».

Лондонцы объявили о том, что 39-летний защитник уйдет из клуба на правах свободного агента по окончании сезона.

«Челси» много значит для меня и для моей семьи. Я приехал сюда с намерением остаться всего на год, а в итоге получилось задержаться на четыре года.

«Мои сыновья играют за «Челси», и я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси» – в буквальном смысле, потому что мои сыновья играют здесь. Я надеюсь, что они смогут продолжить свою карьеру в этом победоносном клубе, частью которого мечтают стать многие игроки.

Я думаю, что во всем, что я делал здесь на протяжении четырех лет, я всегда выкладывался полностью. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться, хотя и в другой роли. Это неописуемая любовь. Я могу только поблагодарить вас.

Я начинал карьеру в «Челси» во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. Но благодаря социальным сетям это стало для меня чем-то особенным, а потом, когда болельщики начали возвращаться на стадион и жизнь вернулась в нормальное русло, я начал испытывать большую привязанность и уважение к тому, что я начал здесь.

Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но когда есть взаимная любовь, это еще тяжелее. Но «синий» однажды – «синий» навсегда.

Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба, я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это.

Это была мечта. Даже в своих самых смелых мечтах я не представлял, что смогу добиться таких успехов и выиграть один из главных профессиональных турниров – Лигу чемпионов – в одном из крупнейших клубов мира.

Прощания – это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь однажды вернуться», – сказал .

В составе « » Тиаго провел 151 матч и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.