Чемпионат России. «Спартак» против «Локо», «Зенит» в гостях у «Динамо», ЦСКА сыграет с «Балтикой»

«Спартак» сыграет в дерби с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ.

Также в воскресенье « » встретится в гостях с « », – с «Балтикой».

В понедельник « » будет противостоять «Крыльям Советов».

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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