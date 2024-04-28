Чемпионат России. «Спартак» против «Локо», «Зенит» в гостях у «Динамо», ЦСКА сыграет с «Балтикой»
«Спартак» сыграет в дерби с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ.
Также в воскресенье «Зенит» встретится в гостях с «Динамо», ЦСКА – с «Балтикой».
В понедельник «Краснодар» будет противостоять «Крыльям Советов».
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.15, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 29 апреля, 13.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 15.15, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.45, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Нехватка мотивации или кризис?
В любом случае, Динамо(забившее в трех матчах 10 мячей) - прекрасный раздражитель и как будто бы потенциальный показатель того, что "не хочет" Зенит или же "не может".
Учитывая, что сегодняшний матч - это начало весёлого отрезка сложных игр, интересно, как Богданыч собирается преодолевать настигнувшую команду турбулентность.
Давай, Зенит!
бгг