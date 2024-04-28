Чемпионат России. «Спартак» против «Локо», «Зенит» в гостях у «Динамо», ЦСКА сыграет с «Балтикой»

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«Спартак» сыграет в дерби с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ.

Также в воскресенье «Зенит» встретится в гостях с «Динамо», ЦСКА – с «Балтикой».

В понедельник «Краснодар» будет противостоять «Крыльям Советов».

Чемпионат России

26-й тур

Ахмат – Пари НН
Дата проведения
28 апреля, 14.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Локомотив
Дата проведения
28 апреля, 16.15, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Зенит
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – ЦСКА
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Краснодар
Дата проведения
29 апреля, 13.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Урал
Дата проведения
29 апреля, 15.15, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Факел
Дата проведения
29 апреля, 17.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Оренбург
Дата проведения
29 апреля, 19.45, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

14 комментариев
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Монструозный 1 забитый мяч в трех играх, прошедших дома - это сильно.
Нехватка мотивации или кризис?
В любом случае, Динамо(забившее в трех матчах 10 мячей) - прекрасный раздражитель и как будто бы потенциальный показатель того, что "не хочет" Зенит или же "не может".
Учитывая, что сегодняшний матч - это начало весёлого отрезка сложных игр, интересно, как Богданыч собирается преодолевать настигнувшую команду турбулентность.

Давай, Зенит!
+5
-3
+2
и пусть шестые станут восьмыми

бгг
+4
-2
+2
Притопим за динамо
+3
-3
0
Динамо докажите что вы настоящие мужики)))
+3
-3
0
Все мужики за Локомотив, девочки за Спартак
+1
-1
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Все мужики за Локомотив, девочки за Спартак
Некоторые женщины тоже.
+1
-1
0
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