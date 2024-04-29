«Ливерпуль» ожидает, что Салах останется еще на сезон. Вингер может перейти в Саудовскую Аравию в 2025-м

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах, вероятно, останется в «Ливерпуле» еще на год.

По информации The Athletic, мерсисайдцы ожидают, что египетский вингер останется в клубе на следующий сезон. Салах не выражал желания уйти.

«Красные» строят планы на следующий сезон, рассчитывая, что Мохамед продолжит помогать команде.

Отмечается, что представители саудовской лиги сохраняют интерес к футболисту, но полагают, что он проведет в Англии еще один год. Не исключен вариант с переходом Салаха в Саудовскую Аравию в 2025 году – после истечения срока контракта игрока с «Ливерпулем». 

В текущем сезоне АПЛ египтянин провел 29 матчей, в которых отличился 17 голами и 9 ассистами. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»

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23 комментария
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А может и пришла пора расставаться. Если арабы дадут много денег - лучше было бы продать. Деньги очень пригодятся новому тренеру
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Лучше продать. Во второй половине сезона от него почти никакого толка не было.
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Да продайте его летом пока арабы дают 100-200 мультов. За эти деньги вы сможете прикупить 2-3-4 игроков очень высокого уровня. Состав надо укреплять.
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Ответ Евгений Сидоров
Лучше продать. Во второй половине сезона от него почти никакого толка не было.
Ещё и ругается с Клоппом. Он ему ноги должен целовать
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+7
Ответ Nyko Baletskiy
А смысл немотивированного стареющего Салаха оставлять ещё на год и потом отпустить бесплатно, если на саудовские деньги можно присмотреть ему полторы замены? Останется ещё на год - покажет плюс-минус те же результаты, что в этом сезоне, максимум.
Об этом и речь. Может получиться так, что вреда будет больше. Если даже сейчас начал дёргаться...
+3
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+3
весь мой скепсис пропадает от мысли, что действительно лучше ему остаться на год, а там цеплять кого-то из Мадрида, явно там за год после прихода Мбаппе и Эндрика решится уйти Родриго или Вини
+2
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+2
Ответ стрёмный сайт
А может и пришла пора расставаться. Если арабы дадут много денег - лучше было бы продать. Деньги очень пригодятся новому тренеру
А смысл немотивированного стареющего Салаха оставлять ещё на год и потом отпустить бесплатно, если на саудовские деньги можно присмотреть ему полторы замены? Останется ещё на год - покажет плюс-минус те же результаты, что в этом сезоне, максимум.
+2
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+2
Ответ стрёмный сайт
Я только за
Поддерживаю
+1
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+1
Ответ Nyko Baletskiy
Вообще, мне эта новость очень сильно похожа на выбивание арабских денег
Я только за
+1
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Ответ Bdv68
Клопп в Роме никогда не был лучше Саллаха ☝️🤬🧐
Ты сам понял что написал ?
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Он устал уже, купите мбаппе
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Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
А за что Салах должен целовать ноги Клоппу?) Он и в Роме показывал выдающиеся результаты
Клопп в Роме никогда не был лучше Саллаха ☝️🤬🧐
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ещё и ругается с Клоппом. Он ему ноги должен целовать
Он - ему, или переломать?
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Ответ стрёмный сайт
Об этом и речь. Может получиться так, что вреда будет больше. Если даже сейчас начал дёргаться...
Да мне так и кажется, что не продадут - он второй круг отсидит на банке, с выходами на 80+ минуте. Он уже токсичит, а что-то дальше будет - точно никто не скажет, но вероятность, что будет лучше - практически нулевая.
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Какой смысл оставлять на один год, если новый тренер будет строить команду
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Мне кажется нужно продавать, если предложение от саудов сто плюс даже думать нечего.
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Да ну, пусть лучше уйдёт на пике, у мерсисайдцев и без него атака приличная, каждый нападающий может зарешать в нужный момент.
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В последнее время зазвездился
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Да куда ему деваться-то
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