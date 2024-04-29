«Ливерпуль» ожидает, что Салах останется еще на сезон. Вингер может перейти в Саудовскую Аравию в 2025-м

Мохамед Салах, вероятно, останется в «Ливерпуле» еще на год.

По информации The Athletic, мерсисайдцы ожидают, что египетский вингер останется в клубе на следующий сезон. Салах не выражал желания уйти.

«Красные» строят планы на следующий сезон, рассчитывая, что продолжит помогать команде.

Отмечается, что представители саудовской лиги сохраняют интерес к футболисту, но полагают, что он проведет в Англии еще один год. Не исключен вариант с переходом Салаха в Саудовскую Аравию в 2025 году – после истечения срока контракта игрока с « ».

В текущем сезоне египтянин провел 29 матчей, в которых отличился 17 голами и 9 ассистами. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»