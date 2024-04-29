Волков удален на 64-й минуте матча с «Крыльями». Защитник «Краснодара» получил две желтые за фолы на Салтыкове

«Краснодар» доигрывает матч с «Крыльями Советов» в меньшинстве.

получил вторую желтую карточку на 64-й минуте – он прихватил на фланге.

Первое предупреждение защитник «быков» получил за срыв атаки на 44-й минуте – тогда он тоже фолил на Салтыкове.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с .

В первом тайме судьи отменили гол Волкова из-за игры рукой.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры « » – « » (0:0, второй тайм).