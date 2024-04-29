Волков удален на 64-й минуте матча с «Крыльями». Защитник «Краснодара» получил две желтые за фолы на Салтыкове

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Краснодар Сергей Волков Никита Салтыков Футбол

«Краснодар» доигрывает матч с «Крыльями Советов» в меньшинстве.

Сергей Волков получил вторую желтую карточку на 64-й минуте – он прихватил Никиту Салтыкова на фланге.

Первое предупреждение защитник «быков» получил за срыв атаки на 44-й минуте – тогда он тоже фолил на Салтыкове.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В первом тайме судьи отменили гол Волкова из-за игры рукой.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:0, второй тайм). 

13 комментариев
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Феерический защитник. Надо было еще в свои ворота забить для флеш-рояля.
+56
-1
+55
Ответ ОттоДракула
Феерический защитник. Надо было еще в свои ворота забить для флеш-рояля.
Так не успел. Карасев красной все обломал
+25
-1
+24
Вот если он скажет про деньги с Питера то как отреагирует РФС и РФПЛ ?
+21
-3
+18
Вот сейчас на 85 минуте прям один в один так же зацепили и фолили на Сперцяне и Карасев даже не свистнул фол. Всё что нужно знать о судействе Карасева сегодня.
+18
-10
+8
Ответ Seducer
Вот если он скажет про деньги с Питера то как отреагирует РФС и РФПЛ ?
Тогда интереснее будет реакция Галицкого
+3
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ну елки палки
+1
-1
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Недаром его Ивич на лавку посадил. По голосованию - худший игрок матча. Очень жаль. А ведь хорошо начинал.
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