Волков удален на 64-й минуте матча с «Крыльями». Защитник «Краснодара» получил две желтые за фолы на Салтыкове
«Краснодар» доигрывает матч с «Крыльями Советов» в меньшинстве.
Сергей Волков получил вторую желтую карточку на 64-й минуте – он прихватил Никиту Салтыкова на фланге.
Первое предупреждение защитник «быков» получил за срыв атаки на 44-й минуте – тогда он тоже фолил на Салтыкове.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
В первом тайме судьи отменили гол Волкова из-за игры рукой.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:0, второй тайм).