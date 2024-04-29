Кьер покинет «Милан» летом, сообщил агент: «Симон мечтал помочь клубу вернуться на вершину итальянского футбола»

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Симон Кьер агенты Футбол

Симон Кьер покинет «Милан» по окончании сезона.

Об этом сообщил агент футболиста Миккель Бек. 

«Срок контракта истекает этим летом, и тогда Симон покинет «Милан». В этом нет никакой драмы, и стороны расстаются в полном взаимопонимании.

Это естественное прощание с клубом, игрой в котором Симон наслаждался на протяжении более чем четырех лет. Сейчас это кажется правильным решением.

Много лет назад Симон сказал мне, что он хочет однажды поиграть за «Милан», и эта мечта сбылась самым прекрасным образом. И действительно, «Милан» стал клубом, в котором Симон провел больше всего матчей.

Его мечты и амбиции заключались в том, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен быть – на вершину итальянского футбола. И с момента перехода ему удалось выиграть чемпионат и закрепляться на высоких позициях каждый год. И клуб вернулся на вершину Европы – в прошлом сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов», – сказал Бек. 

В составе «Милана» Кьер провел 120 матчей и стал чемпионом Италии. Статистику 35-летнего защитника можно найти здесь

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15 комментариев
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Спасибо ему за то что часто спасал Милан,сейчас уже не тянет его уровень. Многие после 22/23 сезона уже забыли про него(
+17
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+17
Ответ Денис
Спасибо ему за то что часто спасал Милан,сейчас уже не тянет его уровень. Многие после 22/23 сезона уже забыли про него(
Еще самое главное спасибо ему надо сказать за то что он спас жизнь Эриксену на Евро 2020.
+17
-3
+14
Спасибо за все, Симон! Боец
+7
-1
+6
Ответ Yobo
Еще самое главное спасибо ему надо сказать за то что он спас жизнь Эриксену на Евро 2020.
Это даже важнее, футбольных достижений! Человеческая жизнь бесценна!
+5
-2
+3
Ответ Клименко
Кардинале распродает самых важных игроков, вслед за ним Тео и Меньян уйдут, мы всем умрем, аа
Если по Меньяну придет хорошее предложение, то его нужно продавать. В этом сезоне он сильно сдал и на ту ЗП, которую он хочет и близко не играет. По Беннасеру аналогично.
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Огромное спасибо Викингу! Был великолепен два года назад, часто спасал и ещё прекрасным пасом разбивал прессинг и начинал атаки. Но в последние годы, сильно потерял в скорости. В любом случае, огромное спасибо ему за его немалый вклад в наши успехи!
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красиво поиграл под конец сезона, чтобы в клубе, что в сборной. удачи ему в дальнейшем
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В чемпионский сезон был незаменимым колоссом в обороне.

Спасибо, викинг и удачи в дальнейшей карьере!
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Жаль, что судьба повернулась боком такому бойцу, страшно было бы представить как он играл без всех этих травм...
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Очень помог Милану в свое время. А сейчас пора уходить. Спасибо за все.
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Был нужным и важным игроком. Сильно помог. Спасибо
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Нас возглавит Лопетеги и опустит в Серию Б. Ох уж эти манибольщики драные. Нет чтоб великого Конте назначить и собирать урожай титулов в Италии, влетая Копенгагенам и Галатасараям. Еще и Мальдини уволили год назад. Враги кругом
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Достойный викинг, спасибо за все в Милане!
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Теперь пора идти в МЮ, возвращать его на вершину, а там, чем черт не шутит, и самое сложное испытание - вернуть на вершину Спартак
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