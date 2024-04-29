Кьер покинет «Милан» летом, сообщил агент: «Симон мечтал помочь клубу вернуться на вершину итальянского футбола»

Симон Кьер покинет «Милан» по окончании сезона.

Об этом сообщил агент футболиста Миккель Бек.

«Срок контракта истекает этим летом, и тогда покинет «Милан». В этом нет никакой драмы, и стороны расстаются в полном взаимопонимании.

Это естественное прощание с клубом, игрой в котором Симон наслаждался на протяжении более чем четырех лет. Сейчас это кажется правильным решением.

Много лет назад Симон сказал мне, что он хочет однажды поиграть за «Милан», и эта мечта сбылась самым прекрасным образом. И действительно, «Милан» стал клубом, в котором Симон провел больше всего матчей.

Его мечты и амбиции заключались в том, чтобы помочь клубу вернуться туда, где он должен быть – на вершину итальянского футбола. И с момента перехода ему удалось выиграть чемпионат и закрепляться на высоких позициях каждый год. И клуб вернулся на вершину Европы – в прошлом сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов», – сказал Бек.

В составе « » Кьер провел 120 матчей и стал чемпионом Италии. Статистику 35-летнего защитника можно найти здесь.