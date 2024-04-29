Осинькин про 0:0: «До удаления «Краснодар» играл чуть более качественно. Но «Крылья» огрызались, у нас было два очень хороших момента в 1-м тайме»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Краснодар Матч ТВ Бенхамин Гарре Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил ничью с «Краснодаром».

Матч 26-го тура Мир РПЛ закончился со счетом 0:0.

«Краснодар» – команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента.

Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счета. Регулярно возникали моменты. Матч был очень тяжелый, много борьбы. Не хватало глубины состава.

Приятно, что Гарре возвращается, он добавляет качества. 90 минут он пока еще не готов сыграть, слишком много пропустил. Он шаг за шагом будет в лучшей готовности, это факт.

Доволен ли я самой его игрой? В плане атаки он создал моменты, как и умеет, разобрался с защитниками. Должен и обязан был забивать. Он умеет играть в футбол, но нужно проделать определенную работу, чтобы вернуть подвижность», – сказал Осинькин

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3 комментария
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Наш простой советский человек😁было б очень интересно посмотреть на него в команде уровнем выше. Уж кто точно заслужил и прошел все этапы шаг за шагом.
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Почему-то остался без комментария эпизод с откровенным фолом против Горшкова.
Обращение в ЭСК РФС будет по этому поводу?
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Чутка не хватило до победы Самаре, могли за бронзу зацепиться
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