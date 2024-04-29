Санчес и Сенси уйдут из «Интера» бесплатно по окончании сезона

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия Стефано Сенси Футбол

Алексис Санчес покинет «Интер» свободным агентом.

Контракт чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен. 

Санчес перешел в миланский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, а в 2020-м присоединился к «Интеру» на постоянной основе. Сезон-2022/23 игрок провел в «Марселе», после чего вернулся в Серию А.

В составе «Интера» Алексис стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и одержал две победы в Суперкубке. 

Также по окончании этого сезона команду покинет полузащитник Стефано Сенси

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8 комментариев
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Знаю, что будут тут другие мнения, но как по мне - отличные новости.
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Сенси уже давно не игрок, вместо Санчеса придёт Тареми. Но всё равно нужен 5-ый нап, ибо Арнаутович - пожилой ленивый травмат, а сезон будет очень долгим - новый формат ЛЧ, клубный ЧМ.
Куадрадо кстати тоже уйдёт, ибо контракт с ним не продлён.
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В случае с Санчесом это не такая уж и катастрофическая потеря, тот же Арнаутович лучше справлялся с ролью сменщика Лаутаро и Тюрама
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Пару миллионов с зарплаты зато сэкономят
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пусть захватят с собой Арнаутовича и Куадрадо, толку всё - равно от них нет
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Ответ Vlados 86
Сенси уже давно не игрок, вместо Санчеса придёт Тареми. Но всё равно нужен 5-ый нап, ибо Арнаутович - пожилой ленивый травмат, а сезон будет очень долгим - новый формат ЛЧ, клубный ЧМ. Куадрадо кстати тоже уйдёт, ибо контракт с ним не продлён.
Зачем Интеру 5 нападающих ?
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Ответ Vlados 86
Сенси уже давно не игрок, вместо Санчеса придёт Тареми. Но всё равно нужен 5-ый нап, ибо Арнаутович - пожилой ленивый травмат, а сезон будет очень долгим - новый формат ЛЧ, клубный ЧМ. Куадрадо кстати тоже уйдёт, ибо контракт с ним не продлён.
Арнаутович уйдет скорее всего
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