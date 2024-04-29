Санчес и Сенси уйдут из «Интера» бесплатно по окончании сезона
Алексис Санчес покинет «Интер» свободным агентом.
Контракт чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен.
Санчес перешел в миланский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, а в 2020-м присоединился к «Интеру» на постоянной основе. Сезон-2022/23 игрок провел в «Марселе», после чего вернулся в Серию А.
В составе «Интера» Алексис стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и одержал две победы в Суперкубке.
Также по окончании этого сезона команду покинет полузащитник Стефано Сенси.
Куадрадо кстати тоже уйдёт, ибо контракт с ним не продлён.