Санчес и Сенси уйдут из «Интера» бесплатно по окончании сезона

Алексис Санчес покинет «Интер» свободным агентом.

Контракт чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен.

перешел в миланский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, а в 2020-м присоединился к « » на постоянной основе. Сезон-2022/23 игрок провел в «Марселе», после чего вернулся в Серию А.

В составе «Интера» Алексис стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и одержал две победы в Суперкубке.

Также по окончании этого сезона команду покинет полузащитник .