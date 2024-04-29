«Зенит» остался 1-м в РПЛ – «Краснодар» ниже по личным встречам после 26-го тура. «Динамо» отстает на 3 очка

«Зенит» продолжает лидировать в Мир РПЛ, несмотря на 2 поражения подряд.

В 26-м туре чемпионата России петербуржская команда потерпела поражение от «Динамо» (0:1), а « » сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Сине-бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице – они набрали 50 очков и опережают «быков» по результатам очных встреч (1:1, 2:1). « » отстает от этих клубов на 3 балла.

В следующем туре « » встретится с «Факелом», «Краснодар» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет с «Сочи».