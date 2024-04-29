«Зенит» остался 1-м в РПЛ – «Краснодар» ниже по личным встречам после 26-го тура. «Динамо» отстает на 3 очка

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» продолжает лидировать в Мир РПЛ, несмотря на 2 поражения подряд.

В 26-м туре чемпионата России петербуржская команда потерпела поражение от «Динамо» (0:1), а «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Сине-бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице – они набрали 50 очков и опережают «быков» по результатам очных встреч (1:1, 2:1). «Динамо» отстает от этих клубов на 3 балла. 

В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом», «Краснодар» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет с «Сочи». 

116 комментариев
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Правильно Василий Уткин говорил, что РПЛ проигрывают, а не выигрывают. Даже если Зенит сольет все свои следующие матчи он все равно станет чемпионом.
Краснодар в кои-то веки начал претендовать на трофей с Ивичем и серба тут же уволили ведь он поставил бестрофейность Краснодара под угрозу. Вот вернули вернули Мурада Мусаева, который трофеи не выиграет, но зато ратует за атакующий футбол
+166
-12
+154
По ощущениям чемпионство нужно ровным счетом никому))
+110
-3
+107
Ответ igls54
Краснодар точно не Байер. Тот случай когда тебе дают, а ты не хочешь или (что еще хуже) не можешь :)
Тогда прошлогодняя Боруссия. Там вообще феерично было
+105
-1
+104
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Правильно Василий Уткин говорил, что РПЛ проигрывают, а не выигрывают. Даже если Зенит сольет все свои следующие матчи он все равно станет чемпионом. Краснодар в кои-то веки начал претендовать на трофей с Ивичем и серба тут же уволили ведь он поставил бестрофейность Краснодара под угрозу. Вот вернули вернули Мурада Мусаева, который трофеи не выиграет, но зато ратует за атакующий футбол
Это газпромовский заговор против Краснодара: Миллер лично уволили Ивича и назначил физрука Мусаева из чемпионата Азербайджана. Ой нет, это сделал краснодарский Федун.
+62
-10
+52
Краснодар точно не Байер. Тот случай когда тебе дают, а ты не хочешь или (что еще хуже) не можешь :)
+58
-7
+51
Тот случай, когда чемпионства не заслуживает выиграть ни одна команда
+36
-5
+31
…интрига теперь закручена до предела! Нас ждёт шикарная развязка!
+29
-7
+22
Ответ Кирилл Демченко
А какие проблемы у зенита ??
7 Спартаку не отгрузили в этом году.
+23
-9
+14
Зенит теряет очки, а Краснодар этим не пользуется. Чем-то мне это напоминает одну немецкую драму годичной давности.
+12
-2
+10
Динамо достойны первого места
+26
-18
+8
Это вот тот самый, классический Мусаев. Прямо хрестоматийный. Которого взяли на замену Ивичу. Зато "Свой", "Стиль" и вот это всё
+8
-1
+7
Даёт Зенит шансы на 1е место так не берёт никто.
+8
-1
+7
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
И правильно уволили. Ведь до Ивича Краснодар стабильно каждый год брал кубок.
+9
-2
+7
Ответ Сергей48
…интрига теперь закручена до предела! Нас ждёт шикарная развязка!
Особенно учитывая проблемы Зенита и календарь из Факела, Ростова, ЦСКА и Ахмата:(((
+14
-7
+7
Таааак, начинаем все сначала!
+11
-4
+7
Ответ Nikaus
Зенит теряет очки, а Краснодар этим не пользуется. Чем-то мне это напоминает одну немецкую драму годичной давности.
Получается в след сезоне Балтика выиграет чемпионат с Игнашевичем у руля )
+5
0
+5
Мне кажется, "Байер" сейчас быстренько заявится на оставшиеся туры и выиграет чемпионат.
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"Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается" (с) Василий Уткин
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Краснодар после вчерашнего матча Зенита наверное закупили шампанское и золотые футболки😂😂😂😂
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Вы можете представить себе заголовок: "Мусаев привел "Краснодар к чемпионству". Я нет, поэтому второе место "Краснодара" после игры с КС вполне логично.
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Ответ eftomolgy
Как в сезоне 17/18. Тогда нечто похожее было
Там Локо с 14 по 30 тур шел первым и никому лидерства не отдавал
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Кержаков+Алип дают возможность забрать чемпионат кому-то другому, но Краснодар и тут умудрился облажаться.
Ну что ж, Мусаев друг семьи и все такое, но за игроков Краснодара, у которых появился реальный шанс обидно. Если бы не странные набеги после неудачных игр в раздевалку всяких непонятных ген.директоров, то уверен сейчас бы Краснодар с запасом по очкам шел впереди.
А так, ну сидите теперь вместе с Галицким на ужине и обсуждайте как-так получилось, что ваш чудо-юдо тренер, который ставит атакующий красивый футбол в важном матче даже гол не могут организовать.
Так вам и нужно, если честно. Нисколько не жалко.
+7
-4
+3
Ответ ne4sp
создание и реализация
Даже не так, отсутствие мотивации у центра полузащиты Зенита, они не хотят уже просто выкладываться на поле когда этого требуют обстоятельства. Вендел, Клаудиньо и Сантос скорее всего уйдут летом, а Барриосу надо показать что Васильев может его усадить на лавку и взбодрить тем самым
+3
0
+3
Если Зенит не идёт за чемпионством, чемпионство идёт к Зениту
+3
0
+3
Ответ igls54
Краснодар точно не Байер. Тот случай когда тебе дают, а ты не хочешь или (что еще хуже) не можешь :)
Байер, только не этого года. Поэтому Краснодар ждёт своего Алонсо
+5
-2
+3
Ответ Михаил Ксенофонтов
Никогда никому не стать чемпионом кроме Питера и Москвы
Алания и Рубин?
+3
-1
+2
Краснодар это российская версия Боруссии
+3
-1
+2
Ответ lus
Вы можете представить себе заголовок: "Мусаев привел "Краснодар к чемпионству". Я нет, поэтому второе место "Краснодара" после игры с КС вполне логично.
И второе не удержат с такой игрой.
+2
0
+2
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Зенит на первом месте!
+7
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Все понятно с вами. Зенит что только не делает,а скорее Крылья могли забить два,чем Краснодар. Зенит плох,а остальные так и еще хуже. Живой тому пример сегодня матч Краснодара.
+6
-4
+2
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