«Зенит» остался 1-м в РПЛ – «Краснодар» ниже по личным встречам после 26-го тура. «Динамо» отстает на 3 очка
«Зенит» продолжает лидировать в Мир РПЛ, несмотря на 2 поражения подряд.
В 26-м туре чемпионата России петербуржская команда потерпела поражение от «Динамо» (0:1), а «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
Сине-бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице – они набрали 50 очков и опережают «быков» по результатам очных встреч (1:1, 2:1). «Динамо» отстает от этих клубов на 3 балла.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом», «Краснодар» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет с «Сочи».
Краснодар в кои-то веки начал претендовать на трофей с Ивичем и серба тут же уволили ведь он поставил бестрофейность Краснодара под угрозу. Вот вернули вернули Мурада Мусаева, который трофеи не выиграет, но зато ратует за атакующий футбол
Ну что ж, Мусаев друг семьи и все такое, но за игроков Краснодара, у которых появился реальный шанс обидно. Если бы не странные набеги после неудачных игр в раздевалку всяких непонятных ген.директоров, то уверен сейчас бы Краснодар с запасом по очкам шел впереди.
А так, ну сидите теперь вместе с Галицким на ужине и обсуждайте как-так получилось, что ваш чудо-юдо тренер, который ставит атакующий красивый футбол в важном матче даже гол не могут организовать.
Так вам и нужно, если честно. Нисколько не жалко.