Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»

Теги Бавария Карим Бензема бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Томас Тухель Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Томас Тухель высказался о матче с «Реалом».

Завтра «Бавария» примет мадридский клуб в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы дважды встречались с «Реалом», когда я тренировал «Челси», а также ранее с «ПСЖ» и «Дортмундом». Самое заметное отличие от последней игры с «Челси» – отсутствие Карима Бензема. Тогда он был ключевым игроком.

Они компенсировали его уход сменой системы. Многие вещи все еще похожи, но манера игры изменилась, в том числе благодаря Джуду Беллингему, который играет везде – «десятку», «восьмерку», «шестерку».

Есть еще Кроос, Модрич, Винисиус, так что не так много изменилось. Нам нужно найти хороший баланс», – сказал Томас Тухель

Также главный тренер «Баварии» высказался о Джуде Беллингеме.

«Джуд – выдающийся игрок, у которого фантастический рост. Такое возможно только при большом характере. Все, кто играет в «Реале», играют под давлением этой футболки. Он принимает все это на себя, как будто не обращая внимание на все остальное. Он ключевой игрок. Мы постараемся найти решение.

Нам нужна тактика и удача. Нам нужен хороший микс, хороший баланс. Игроки хотят видеть план и идею. Но им также нужна свобода. Кроме того, нам понадобится удача. Если вы хотите победить «Реал», вам нужен полный комплект», – отметил Тухель.

Тухель перед «Реалом»: «Бавария» хочет попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы и очень уверены в себе»

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7 комментариев
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В этом списке нет ещё одного ключевого игрока и это Вальверде. Он находится в тени, о нём не говорят так много как о Беллингеме, но его влияние на игру команды, огромное
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Зубы заговаривает.
Бавария - по-прежнему (да и всегда была и будет) великий клуб. Надеюсь ребята из Мадрида настроятся на матч.
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+4
Сказаны во многом правильные слова, для меня лично полуфинал в этом сезоне для Баварии уже успех. Реал видится фаворитом, но случится может всё что угодно.
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Под тактикой, я так понимаю, он имеет в виду автобус. А как же хочется увидеть открытый футбол как Ливерпуль-Сити. Может Дортмунд с ПСЖ такой праздник дадут
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Ох будет супер интересно!
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Ответ Cruel Snake
В этом списке нет ещё одного ключевого игрока и это Вальверде. Он находится в тени, о нём не говорят так много как о Беллингеме, но его влияние на игру команды, огромное
Дело говоришь, но также ты мог упомянуть и Камавингу с Чуамени, да и Джуда тоже перестали так часто отмечать, после того как Винисиус начал много забивать
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