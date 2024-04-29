Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»
Томас Тухель высказался о матче с «Реалом».
Завтра «Бавария» примет мадридский клуб в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы дважды встречались с «Реалом», когда я тренировал «Челси», а также ранее с «ПСЖ» и «Дортмундом». Самое заметное отличие от последней игры с «Челси» – отсутствие Карима Бензема. Тогда он был ключевым игроком.
Они компенсировали его уход сменой системы. Многие вещи все еще похожи, но манера игры изменилась, в том числе благодаря Джуду Беллингему, который играет везде – «десятку», «восьмерку», «шестерку».
Есть еще Кроос, Модрич, Винисиус, так что не так много изменилось. Нам нужно найти хороший баланс», – сказал Томас Тухель
Также главный тренер «Баварии» высказался о Джуде Беллингеме.
«Джуд – выдающийся игрок, у которого фантастический рост. Такое возможно только при большом характере. Все, кто играет в «Реале», играют под давлением этой футболки. Он принимает все это на себя, как будто не обращая внимание на все остальное. Он ключевой игрок. Мы постараемся найти решение.
Нам нужна тактика и удача. Нам нужен хороший микс, хороший баланс. Игроки хотят видеть план и идею. Но им также нужна свобода. Кроме того, нам понадобится удача. Если вы хотите победить «Реал», вам нужен полный комплект», – отметил Тухель.
Тухель перед «Реалом»: «Бавария» хочет попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы и очень уверены в себе»
Бавария - по-прежнему (да и всегда была и будет) великий клуб. Надеюсь ребята из Мадрида настроятся на матч.