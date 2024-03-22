Робиньо арестовали в Бразилии по делу об изнасиловании. Футболист начал отбывать 9-летний срок в тюрьме

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Робиньо Ла Лига происшествия Футбол

Робиньо взят под стражу из-за приговора по делу об изнасиловании.

В ноябре 2017 года экс-нападающий «Сантоса», «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана» был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

В среду на заседании Верховного суда юстиции был удовлетворен запрос Италии о том, чтобы Робиньо отбывал наказание в Бразилии.

Защита экс-футболиста подала апелляцию в Верховный суд Бразилии.

Как сообщает The Athletic, Робиньо был арестован в Бразилии в своем доме в Сантосе в четверг и провел первые несколько часов под стражей после того, как ему было отказано в ходатайстве о том, чтобы остаться на свободе до рассмотрения апелляции.

«Нет никаких препятствий для того, чтобы подтвердить исполнение его приговора. Он был подтвержден судом в Милане, который является компетентным органом в этом деле.

Приговор является окончательным. Обвиняемый не предстал перед судом, так как не находился в Италии, за него явился представитель», – сказал судья Франциско Фалько.

ESPN отмечает, что Робиньо начал отбывать срок в одной из тюрем Бразилии.

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66 комментариев
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Попался, который **ался.
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+97
Хреновые новости для Алвеса. Теперь в Бразилию точно не сбежать.
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Ответ Alex1104
Пока коммент не удалили - поменяй в последнем слове все буквы на символы
Зачем? Там слово "кусался"
+38
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Ответ Ноу криминалити
Робиньо от слова «роба»
«..Роба полосатая-..па волосатая,
Рукой ломал доски-тискал соски..»😂
+21
-1
+20
Робиньо от слова «роба»
+21
-1
+20
Жду от Спортса ,Сборная зеков по футболу прямо сейчас.
+13
0
+13
Ответ Pitkin
Попался, который **ался.
Пока коммент не удалили - поменяй в последнем слове все буквы на символы
+15
-4
+11
Бабы и кабаки доведут до цугундера!
+7
-2
+5
Ответ JamesBulger7
«..Роба полосатая-..па волосатая, Рукой ломал доски-тискал соски..»😂
Умирал с тоски, мои руки — тиски
Дым давит в виски, манага — не виски
+5
0
+5
Неожиданный поворот, многие думали что он ещё долго будет на свободе.

И скорее всего тюрьмы в Бразилии хуже чем в Италии.
Если только там нет частных тюрем.
+4
0
+4
Ответ Антон Фалафель
Хреновые новости для Алвеса. Теперь в Бразилию точно не сбежать.
В бразильских тюрьмах насильников могут кастрировать или убить.
+5
-1
+4
Ответ Антон Фалафель
Хреновые новости для Алвеса. Теперь в Бразилию точно не сбежать.
К Тебасу в Доминикану можно...
+4
0
+4
Ответ Babyboy
Псп, ***, МВД, во гоню в натуре, Как урки трут всё в ажуре
Байкал на Амуре, что надо разрулим
+3
0
+3
Ответ Теннис Сандгрен
Зачем? Там слово "кусался"
Кологривый?
+3
0
+3
Спартак уже работает над трансфером Робиньо?
+5
-2
+3
Справедливо
+2
0
+2
Ответ Михаил Хромаков
мощная банда собирается, чемпионат например России по силам такой выиграть
кто голкипер
+2
0
+2
Ответ Санни Соколов
А спортсу главное можно, штамповать маты из интервью)) они лицемеры
Это их площадка, мы ничего поменять не можем. Но факт. Сейчас посмотрел в ящике - 2 раза банили, в первый раз недопонял политику сайта. Ровно за тоже самое.
+2
0
+2
Ответ djamel
Умирал с тоски, мои руки — тиски Дым давит в виски, манага — не виски
Айййй,хорош брат)))🤝
+2
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+2
Ответ KataDiaz
К рубиалесу тогда, тебаас при чем
Таки да .Ошибся,видимо по Фрейду.)Тебас скоро тоже там будет.
+2
0
+2
Ответ Alex1104
Пока коммент не удалили - поменяй в последнем слове все буквы на символы
А спортсу главное можно, штамповать маты из интервью)) они лицемеры
+1
0
+1
Ответ Теннис Сандгрен
Да это всего лишь шутка была, а ты так серьёзно воспринял) и какая разница что два символа, чтобы было матное слово, нужно четыре символа закрытых
В общем это не шутка была: скоро коммент удалят, а пользователя забанят на 3 суток. Я ему серьезно советовал на своем опыте.
И два символа в самый раз, кстати. Там шестая и вторая буквы алфавита
+1
0
+1
Скоро можно будет собрать сборную Бразилии из зеков
+1
0
+1
Ответ Alex1104
В общем это не шутка была: скоро коммент удалят, а пользователя забанят на 3 суток. Я ему серьезно советовал на своем опыте. И два символа в самый раз, кстати. Там шестая и вторая буквы алфавита
Точно, не подумал про это слово)) я представлял что это связано с отъездом в Бразилию
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Пока коммент не удалили - поменяй в последнем слове все буквы на символы
Не все герои носят плащи)
+1
0
+1
Ответ Аврал
К Тебасу в Доминикану можно...
К рубиалесу тогда, тебаас при чем
+1
0
+1
Ответ Криптонит
Жду от Спортса ,Сборная зеков по футболу прямо сейчас.
мощная банда собирается, чемпионат например России по силам такой выиграть
+2
-1
+1
Ответ djamel
Умирал с тоски, мои руки — тиски Дым давит в виски, манага — не виски
Псп, ***, МВД, во гоню в натуре,
Как урки трут всё в ажуре
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Там два символа, если что. Пишу не просто так, а на собственном опыте - меня забанили за подобное написание на трое суток и подобная отмазка не прокатила...
Да это всего лишь шутка была, а ты так серьёзно воспринял) и какая разница что два символа, чтобы было матное слово, нужно четыре символа закрытых
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Ответ Санни Соколов
Странные они конечно, нам можно, вам нельзя)
В правилах указано: либо полностью закрываешь стоп-слово символами, либо.. не обижайся.
Я тоже проходил это.
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