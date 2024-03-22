Робиньо арестовали в Бразилии по делу об изнасиловании. Футболист начал отбывать 9-летний срок в тюрьме
Робиньо взят под стражу из-за приговора по делу об изнасиловании.
В ноябре 2017 года экс-нападающий «Сантоса», «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана» был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.
В среду на заседании Верховного суда юстиции был удовлетворен запрос Италии о том, чтобы Робиньо отбывал наказание в Бразилии.
Защита экс-футболиста подала апелляцию в Верховный суд Бразилии.
Как сообщает The Athletic, Робиньо был арестован в Бразилии в своем доме в Сантосе в четверг и провел первые несколько часов под стражей после того, как ему было отказано в ходатайстве о том, чтобы остаться на свободе до рассмотрения апелляции.
«Нет никаких препятствий для того, чтобы подтвердить исполнение его приговора. Он был подтвержден судом в Милане, который является компетентным органом в этом деле.
Приговор является окончательным. Обвиняемый не предстал перед судом, так как не находился в Италии, за него явился представитель», – сказал судья Франциско Фалько.
ESPN отмечает, что Робиньо начал отбывать срок в одной из тюрем Бразилии.
Рукой ломал доски-тискал соски..»😂
Дым давит в виски, манага — не виски
И скорее всего тюрьмы в Бразилии хуже чем в Италии.
Если только там нет частных тюрем.
И два символа в самый раз, кстати. Там шестая и вторая буквы алфавита
Как урки трут всё в ажуре
Я тоже проходил это.