Форвард «Локо» Сулейманов о 3-м голе «Спартака»: «Конечно, был фол. Мне наступили на ногу»

Футболист «Локомотива» заявил, что «Спартак» забил 3-й гол с нарушением правил.

Напомним, красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:2 в 26-м туре Мир .

– Был ли фол на тебе перед третьим голом « »?

– Конечно, там был фол. Посмотрите повтор! Мне наступили на ногу, – сказал нападающий « » .