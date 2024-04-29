Форвард «Локо» Сулейманов о 3-м голе «Спартака»: «Конечно, был фол. Мне наступили на ногу»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Тимур Сулейманов Футбол

Футболист «Локомотива» заявил, что «Спартак» забил 3-й гол с нарушением правил.

Напомним, красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.

– Был ли фол на тебе перед третьим голом «Спартака»?

– Конечно, там был фол. Посмотрите повтор! Мне наступили на ногу, – сказал нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.

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13 комментариев
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Господи, как же ты ходишь? Жесточайший наступ. Наверное, нога вся синяя?)))
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Хватит ныть, лучше игру в обороне улучшайте
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Это вообще ни на что не повлияло
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Случайный " художник"....
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А ещё трава на арене Спартака не так подстрижена, болельщики слишком шумно себя ведут, и вообще, на кануне был дождь!)
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Это смешно. Гордый и сильный горец так же минуту в метро будет кататься по полу, если ему наступят?
Не каждый контакт это фол. Этого наступа явно недостаточно для падения мощного нападающего.
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Там Локомотив сам продолжил игру,т.к. мяч у них остался.
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то ты лег, корчась от боли,одним глазом смотря на рефа,даст пеналь или нет
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Ответ Иван Петров
Господи, как же ты ходишь? Жесточайший наступ. Наверное, нога вся синяя?)))
Чтоб фол зафиксировать, нужно чтоб ногу оторвали? Или синяя нога показатель фола. Интересно конечно
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