Форвард «Локо» Сулейманов о 3-м голе «Спартака»: «Конечно, был фол. Мне наступили на ногу»
Футболист «Локомотива» заявил, что «Спартак» забил 3-й гол с нарушением правил.
Напомним, красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.
– Был ли фол на тебе перед третьим голом «Спартака»?
– Конечно, там был фол. Посмотрите повтор! Мне наступили на ногу, – сказал нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.
Не каждый контакт это фол. Этого наступа явно недостаточно для падения мощного нападающего.