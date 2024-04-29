ВАР матча «Ростов» – «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола ЦСКА в ворота «Балтики» («СЭ»)

В составе судейской бригады матча «Ростов» – «Оренбург» произошли изменения.

Сегодня команды встретятся в 26-м туре Мир . Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Изначально обязанности видеоассистента судьи должен был исполнять Андрей Фисенко, однако сегодня вместо него был назначен . По информации « », эта замена произошла в связи с решением засчитать гол в ворота «Балтики».

Напомним, на 90-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов замкнул навес Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом Андреем Фисенко подтвердил взятие ворот.