ВАР матча «Ростов» – «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола ЦСКА в ворота «Балтики» («СЭ»)

Теги ЦСКА Ростов Андрей Фисенко премьер-лига Россия судьи Балтика Оренбург Евгений Турбин видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

В составе судейской бригады матча «Ростов» – «Оренбург» произошли изменения.

Сегодня команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. 

Изначально обязанности видеоассистента судьи должен был исполнять Андрей Фисенко, однако сегодня вместо него был назначен Евгений Турбин. По информации «Спорт-Экспресса», эта замена произошла в связи с решением засчитать гол ЦСКА в ворота «Балтики». 

Напомним, на 90-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов замкнул навес Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом Андреем Фисенко подтвердил взятие ворот.

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13 комментариев
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И толку? Через пару туров этот Фисенко опять будет сидеть на варе вместе со всадником апокалипсиса Казарцевым.
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позорное решение на ряду с Бобром...
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А кто-то всё также будет до последнего доказывать, что гол был)
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В Лиге происходит полный п.....
Липовые голы, левые пенальти или же наоборот.
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Этого Фисенко давно пора гнать куда подальше. Он и в ФНЛ также судит. Страшно когда его на игры Черноморца ставят
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Ответ Ковид 07.10.52
Он не программист, как ему нарисовали техники, так он и принял решение, надо техника гнать, если он неправильную информацию приготовил.
Это фотошоп, я программист.
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Бобровский - это просто недоразумение, косячит в каждой игре, в ФНЛ все команды молятся, что он не судил их матчи.
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Ответ ОттоДракула
И толку? Через пару туров этот Фисенко опять будет сидеть на варе вместе со всадником апокалипсиса Казарцевым.
Или Опейкиной.
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Ответ Хохломон
А кто-то всё также будет до последнего доказывать, что гол был)
Кони из стойла .
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По информации спорт экспресс Фисенко отвлёкся и пошёл посмотреть вар в матче Реал Барселона, но забыл, что пора возвращаться к матчу Балтики и ЦСКА. Тогда в игру вступил Турбин. Пришёл Фисенко и завязалась потасовка. Арбитры долго спорили кто виноват, а кто прав, но потом вспомнили, что в комнате вар есть камера и можно посмотреть повтор. Но, к сожалению камеры в тот момент были выключены, а охрана на стадионе в этот момент отсутствовала на месте.
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Слабоват зрением стал Андрей Фесенко. Пора на пенсию.
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