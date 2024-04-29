Роман Ротенберг: «Сити» в игре с «Реалом» не хватило остроты в атаке, как и «Зениту» против «Динамо». «Россия 25» хочет играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать»
Роман Ротенберг рассказал о сходстве между «Россией 25» и футбольными клубами.
В четвертьфинале Лиги Чемпионов «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти (3:3, 1:1, пенальти – 4:3).
– Недавно вы сравнили СКА с «Манчестер Сити». С какой командой сравните «Россию 25»?
– У нас одна система игры, хотя мы вносим коррективы и детали. Будем стараться доминировать, играть с шайбой.
«Манчестер Сити» не хватило в игре с «Реалом» остроты в атаке. Вчера, например, «Зениту» с «Динамо» тоже не хватило остроты.
Мы хотим играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать. Сделаем все возможное, чтобы ребята реализовали свои шансы, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
П. С. Я за Кумана играл, паленую футболку Барсы крёстный из Турции привез в 93))
*пока их албанцы не сняли.
1. Больше забивать и меньше пропускать.
2. В защите играть поуже, в атаке пошире.
3. Тестикулы зажимать в кулаках, чтоб не выпадали по пути на пятак.
4. Бить вперёд, чтобы пришла игра.
5. Всё это клюшками на льду, а не ногами на газоне.
Надеюсь, мне не прилетит иск за разглашение спортивной... Да что там, государственной тайны.
Мужское синхронное плавание наверное)))
Teka
Zidane
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