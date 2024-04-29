Роман Ротенберг: «Сити» в игре с «Реалом» не хватило остроты в атаке, как и «Зениту» против «Динамо». «Россия 25» хочет играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать»

Теги Зенит СКА Сборная России по хоккею с шайбой Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о сходстве между «Россией 25» и футбольными клубами.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти (3:3, 1:1, пенальти – 4:3).

– Недавно вы сравнили СКА с «Манчестер Сити». С какой командой сравните «Россию 25»?

– У нас одна система игры, хотя мы вносим коррективы и детали. Будем стараться доминировать, играть с шайбой.

«Манчестер Сити» не хватило в игре с «Реалом» остроты в атаке. Вчера, например, «Зениту» с «Динамо» тоже не хватило остроты.

Мы хотим играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать. Сделаем все возможное, чтобы ребята реализовали свои шансы, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мы в детстве тоже все выходили во двор и у каждого была даже своя футболка Рауля, Зидана, Карлоса, Фигу и Роналдо а вместе мы хотели играть как Галактикос. Вот примерно на этом уровне и Ромка Ротенберг в своих рассуждениях.
+57
-1
+56
Ответ Yobo
Мы в детстве тоже все выходили во двор и у каждого была даже своя футболка Рауля, Зидана, Карлоса, Фигу и Роналдо а вместе мы хотели играть как Галактикос. Вот примерно на этом уровне и Ромка Ротенберг в своих рассуждениях.
И в каждом дворе был свой Ромка Роттенберг.
+20
-1
+19
Он такой м... или придуривается?
+17
-1
+16
Ответ Alex Rhea
Теперь-то Гвардиола знает, что делать и знает, кому звонить в следующий раз, когда Реал понадобится обыграть! Спасибо Роману Борисовичу, всю интригу убил на следующие матчи Сити и Реала
Анчелотти после 1/2: "Бавария" получила несправедливое преимущество. У нас есть сведения, что тренерский штаб Томаса Тухеля консультировался с Йозе Марино."
+10
-1
+9
Ответ Yobo
Мы в детстве тоже все выходили во двор и у каждого была даже своя футболка Рауля, Зидана, Карлоса, Фигу и Роналдо а вместе мы хотели играть как Галактикос. Вот примерно на этом уровне и Ромка Ротенберг в своих рассуждениях.
Просто у вас это было честно и , по- детски , искренне. А это миллиардер на пятом десятке.
П. С. Я за Кумана играл, паленую футболку Барсы крёстный из Турции привез в 93))
+6
0
+6
пора в зенит этому финско-британско-еврейскому гению
+7
-1
+6
Теперь-то Гвардиола знает, что делать и знает, кому звонить в следующий раз, когда Реал понадобится обыграть! Спасибо Роману Борисовичу, всю интригу убил на следующие матчи Сити и Реала
+7
-1
+6
Этот додич полуфинал 2016 года посмотрел?Тогда ещё можно не опозориться
+7
-2
+5
Ответ Patriot
Он такой м... или придуривается?
Не придуривается, иначе бы уже спалился
+3
0
+3
Рома, видимо, на шашлыках был. Ждем теперь пост от его собутыльника Димона.
+3
0
+3
Ответ Pink Floyd1276
И в каждом дворе был свой Ромка Роттенберг.
Неприятный тип из богатой семьи. В крутых бутсах*, который всю игру стоял у чужих ворот и всё время орал "пас! пас!", а затем порол моменты.

*пока их албанцы не сняли.
+2
0
+2
Кажется, понял, что из себя представляет система Йозе:
1. Больше забивать и меньше пропускать.
2. В защите играть поуже, в атаке пошире.
3. Тестикулы зажимать в кулаках, чтоб не выпадали по пути на пятак.
4. Бить вперёд, чтобы пришла игра.
5. Всё это клюшками на льду, а не ногами на газоне.

Надеюсь, мне не прилетит иск за разглашение спортивной... Да что там, государственной тайны.
+2
0
+2
Бред тяжелый от мальчишки которому подарили дорогущую игрушку
+2
0
+2
"Что ты черт побери такое несёшь.."
+2
-1
+1
Вроде сезон успешно завершили, но Рома продолжает. Страшно подумать какой вид спорта не является источником вдохновения для системы.
Мужское синхронное плавание наверное)))
+2
-1
+1
Ну началось... Он только к лету успокоится? Когда нет хоккея, или как
+4
-3
+1
Осталось побриться наголо как Пэп.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Мы в детстве тоже все выходили во двор и у каждого была даже своя футболка Рауля, Зидана, Карлоса, Фигу и Роналдо а вместе мы хотели играть как Галактикос. Вот примерно на этом уровне и Ромка Ротенберг в своих рассуждениях.
100%.
Teka
Zidane
5
+1
-1
0
Всегда скучаю по его интервью! Ну какая же прелесть этот Роман))
0
0
0
Он к врачу не пробовал обратиться?
0
0
0
Ответ Patriot
Он такой м... или придуривается?
Конечно м...к. До какого вида спорта он ещё доберётся? Клоун.
0
0
0
Ответ Арсений1990
Ну началось... Он только к лету успокоится? Когда нет хоккея, или как
без варов,там его будет крыть ещё сильнее
+1
-1
0
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Этот додич полуфинал 2016 года посмотрел?Тогда ещё можно не опозориться
Тогда МС действительно разочаровал
0
0
0
Ответ Александр Александров
пора в зенит этому финско-британско-еврейскому гению
Ингерманландец, попрошу!
0
0
0
Чушь собачья
+2
-2
0
Ответ adimsonekat
Ждем мнения основной группы экспертов: Назаров, Кожевников, Валуев с депутатами, ну и конечно Мостовой. Он то Ромку сразу заткнет, тот же чеканить не умеет.
🤣🤣🤣👍👍👍
0
0
0
Ответ Pink Floyd1276
И в каждом дворе был свой Ромка Роттенберг.
Толстый парень на воротах
0
0
0
Ответ Андрей Андреевич
Просто у вас это было честно и , по- детски , искренне. А это миллиардер на пятом десятке. П. С. Я за Кумана играл, паленую футболку Барсы крёстный из Турции привез в 93))
А у меня футболка Милана была. Черно-красная с рекламой «Опель». А потом появилась футболка Ювентуса с рекламой «Данон»😁
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
100%. Teka Zidane 5
Зидан с Teka у тебя никак не мог быть, Teka была титульным спонсором Реала с 1998 по 2001 год. Зидан перешел в Реал в 2001 а Реал играл сезон 2001/02 вообще без титульного спонсора на форме в которой Зизу забил свой культовый гол в финале ЛЧ Байеру. Потом титульным спонсором на футболке стал Siemens Mobile.
0
0
0
Ответ Pink Floyd1276
И в каждом дворе был свой Ромка Роттенберг.
Которого потом заставляли выпить пол бутылки белезны или съесть кусок мыла, чтобы больше не быть ротенбергом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий