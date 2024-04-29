Роман Ротенберг: «Сити» в игре с «Реалом» не хватило остроты в атаке, как и «Зениту» против «Динамо». «Россия 25» хочет играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать»

Роман Ротенберг рассказал о сходстве между «Россией 25» и футбольными клубами.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти (3:3, 1:1, пенальти – 4:3).

– Недавно вы сравнили СКА с «Манчестер Сити». С какой командой сравните «Россию 25»?

– У нас одна система игры, хотя мы вносим коррективы и детали. Будем стараться доминировать, играть с шайбой.

«Манчестер Сити» не хватило в игре с «Реалом» остроты в атаке. Вчера, например, «Зениту» с «Динамо» тоже не хватило остроты.

Мы хотим играть так же, но с остротой. Нужны герои, которые будут забивать. Сделаем все возможное, чтобы ребята реализовали свои шансы, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.