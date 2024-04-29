Нобоа о Семаке: «Как и Гвардиола он был хорошим полузащитником и стал хорошим тренером. Как и Пеп, он хороший, умный человек»

Теги Зенит Кристиан Нобоа Сергей Семак премьер-лига Россия Пеп Гвардиола Футбол

Кристиан Нобоа сравнил тренера «Зенита» Сергея Семака с Пепом Гвардиолой.

«Семак – хороший человек, хороший друг. Как тренер он умный, он знает, что нужно делать на поле, куда поставить игроков, как играть, куда бежать.

Он был хорошим опорным полузащитником и стал хорошим тренером. Можно сказать, «опорным тренером». Как Гвардиола. Хороший, умный», – сказал бывший игрок «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа.

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17 комментариев
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Сравнить Семака и Гвардиолу - это сильно...
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Так Гвардиолу еще никто не оскорблял...
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Никто еще так не унижал Пепа
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Ответ Yobo
Так Гвардиолу еще никто не оскорблял...
Вчера оскорбляли Клопа сравнив его с Семаком
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Бред. Мало того что все что он сказал вообще не близко к реальности, так у Семака даже лысины нету.
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Это как сравнить Эйнштейна, который работал в патентном бюро, с другим работником патентного бюро, который тоже был физиком.
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Да, и этот тоже оказался шарлатаном.
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Не видел чтобы Гвардиола каждый раз , когда не получается, аппелировал к судье.
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Один нефть, другой газ
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ужас...
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Один выиграл несколько Лиг чемпионов, другой дошёл бы до четвертьфинала/полуфинала. А так нет разницы.
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А я один заметил что на спортСе фанатов газового пузыря очень мало? Куда вы все делись? Ау
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Как Пеп он никто!
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Ответ ten Hag
Пингвиненок играл под руководством Пепа, видимо, есть с кем сравнить :)
А где он играл под его руководством?
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