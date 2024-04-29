Нобоа о Семаке: «Как и Гвардиола он был хорошим полузащитником и стал хорошим тренером. Как и Пеп, он хороший, умный человек»

Кристиан Нобоа сравнил тренера «Зенита» Сергея Семака с Пепом Гвардиолой.

« – хороший человек, хороший друг. Как тренер он умный, он знает, что нужно делать на поле, куда поставить игроков, как играть, куда бежать.

Он был хорошим опорным полузащитником и стал хорошим тренером. Можно сказать, «опорным тренером». Как Гвардиола. Хороший, умный», – сказал бывший игрок «Рубина» и « » .