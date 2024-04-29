Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Матч 26-го тура Мир закончился ничьей со счетом 0:0.

«Хороший матч с обеих сторон, до 65 минуты была равная игра. У обеих команд были возможности забить. Такое двоякое впечатление. 65 минут я был доволен, но потом случилось удаление.

Одно очко – это плюс. Остается четыре финала», – сказал .

« » занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков и отставая от «Зенита» по результатам очных встреч.