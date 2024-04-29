Мусаев про 0:0 с «Крыльями»: «Одно очко – это плюс. Остается четыре финала»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Матч 26-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 0:0.

«Хороший матч с обеих сторон, до 65 минуты была равная игра. У обеих команд были возможности забить. Такое двоякое впечатление. 65 минут я был доволен, но потом случилось удаление.

Одно очко – это плюс. Остается четыре финала», – сказал Мусаев

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков и отставая от «Зенита» по результатам очных встреч.

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43 комментария
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У быков впереди очухавшийся чай, симпатичный при Морено Сочи, окрылённый отставкой рыжего Спартак и очная ставка с Динамо.
При всём уважении, в принципе, прямо сейчас можно прикидывать, сколько из оставшихся четырёх финалов Краснодар УЖЕ проиграл 🤷‍♂️
+59
-3
+56
Ивич пришел и провинциалам внушил, что они могут стать чемпионами, вернули ручного мямлю для которого очко за счастье, вот это менталитет:)
+52
-8
+44
Учитывая штангу, перекладину, не назначенный пенальти, то безусловно плюс
+29
-1
+28
Ответ Элдор ШоуУродов
У быков впереди очухавшийся чай, симпатичный при Морено Сочи, окрылённый отставкой рыжего Спартак и очная ставка с Динамо. При всём уважении, в принципе, прямо сейчас можно прикидывать, сколько из оставшихся четырёх финалов Краснодар УЖЕ проиграл 🤷‍♂️
Такими темпами их и Спартак догонит.
+18
-2
+16
Мусаев очконавт
+12
-2
+10
Вырвали очко.
+7
-1
+6
Краснодар под управлением самодура никогда ничего не выиграет.
+8
-2
+6
Но не очко обычно губит, а к…двадцатому туру увольнение ГТ🤓
+7
-1
+6
Твоё очкo достаётся Зениту
+7
-2
+5
Ахахахах
🤡🤡🤡🤡🤡
+5
-1
+4
Мне кажется, Вас насильно не заставить стать чемпионами.
+5
-1
+4
Если ничья для Краснодара - это хорошо, про титул можно забыть. Нашли, конечно, нового тренера! Ещё бы Кононова вернули!!!
+4
-1
+3
Ну,и славненько! Повезло Краснодару с тренером!
+3
0
+3
Очко у всех одно)
+2
0
+2
Дааа блин уступить такой шанс со своим очком это мощно конечно
+2
0
+2
У Краснодара есть тренер?!
+2
0
+2
Мусаев: "Не очко обычно губит".
+2
0
+2
Какая глупость!
+2
0
+2
Для него важно oчкo Галицкого,а не трофеи "Краснодара"
+2
0
+2
Ага, одно очко - плюс, а два - минус )
+1
0
+1
Ответ Mixos Demid
Если ничья для Краснодара - это хорошо, про титул можно забыть. Нашли, конечно, нового тренера! Ещё бы Кононова вернули!!!
При Кононове Краснодар добивался больших успехов. Это В Спартаке у него не получилось (а у кого вообще получалось, кроме физрука на багаже Аленичева?)
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
+?Если ты претендент на чемпионство, то обязан обыгрывать команды с 5-6-го места
Тогда получается нет у нас в этом сезоне чемпиона)) Что Зенит, что Краснодар, что Динамо играют 50 на 50. Чемпионство тупо разыгрывается в игре в поддавки.
+1
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+1
О чем ты??? Просрали очередной шанс!!!
+1
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+1
Ответ Yaroslav Andreevich
Но сначала был гол, аргументов за его отмену примерно столько же сколько в пользу гола-фантома вчера…по факту ни одна из команд не наиграла на победу, все таки игра в большинстве солидное преимущество, надо было забивать, а каркас ворот это те же удары мимо.
Толчок в спину и пусть даже и не умышленный подыгрыш себе рукой - это не аргумент?! Это где-то, что-то прописано по этому поводу?
А по ногам Горшкову въехали, уже после нанесённого им удара, не аргумент?
А удаление что, ошибочное решение судьи?
+1
0
+1
Первый и основной, вы уже (как бы помягче) профукали
+1
0
+1
Финал свой профукали в ноябре ещё когда было плюс 7 от зенитика 2-3 матча уже стало поровну ничья Балтика продули коням потом в Москве , упущенная победа с локомотивом на последних секундах.весной продуть как всегда зенитика на своем поле после таких результатов чемпионами становятся никогда Спартак быстрей станет чемпионом где нибудь в 2033 году
0
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Ответ riverman1980
Мусаев: "Не очко обычно губит".
В данном случае оно и может погубить...
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Ответ Mixos Demid
Если ничья для Краснодара - это хорошо, про титул можно забыть. Нашли, конечно, нового тренера! Ещё бы Кононова вернули!!!
До хотя бы так, а не начил очередную песню про судейство, что их засудили
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Ответ Spartakus1984
+?Если ты претендент на чемпионство, то обязан обыгрывать команды с 5-6-го места
А кто тогда претендент на чемпионство по такой логике? Зенит, который проиграл два матча подряд?
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4 матча до финала за 2 место, они же не первые, все в руках Зенита
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