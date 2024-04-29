Мусаев про 0:0 с «Крыльями»: «Одно очко – это плюс. Остается четыре финала»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Крыльями Советов».
Матч 26-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 0:0.
«Хороший матч с обеих сторон, до 65 минуты была равная игра. У обеих команд были возможности забить. Такое двоякое впечатление. 65 минут я был доволен, но потом случилось удаление.
Одно очко – это плюс. Остается четыре финала», – сказал Мусаев.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков и отставая от «Зенита» по результатам очных встреч.
При всём уважении, в принципе, прямо сейчас можно прикидывать, сколько из оставшихся четырёх финалов Краснодар УЖЕ проиграл 🤷♂️
🤡🤡🤡🤡🤡
А по ногам Горшкову въехали, уже после нанесённого им удара, не аргумент?
А удаление что, ошибочное решение судьи?