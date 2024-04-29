Антони о трансфере за 95+5 млн евро: «Это на меня не влияет, я знаю себе цену. Если бы игра – моя и всей команды – была на высоте, никто бы не говорил о деньгах»

Антони заявил, что сумма трансфера не давит на него.

Бразильский вингер перешел в « » из «Аякса» в 2022 году за 95+5 млн евро.

«[Сумма трансфера] на самом деле не влияет на меня, потому что я знаю себе цену. Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте.

Это просто повод работать усерднее, зная, что я могу стать лучше, я знаю себе цену и буду [доказывать это].

Критика никуда не денется, и это заставляет меня работать усерднее и доказывать [свой уровень] в первую очередь самому себе. Я собираюсь продолжать работать, отдавая все силы команде, потому что самое главное – иметь хороший настрой и быть сосредоточенным», – сказал .