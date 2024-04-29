Антони о трансфере за 95+5 млн евро: «Это на меня не влияет, я знаю себе цену. Если бы игра – моя и всей команды – была на высоте, никто бы не говорил о деньгах»
Антони заявил, что сумма трансфера не давит на него.
Бразильский вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2022 году за 95+5 млн евро.
«[Сумма трансфера] на самом деле не влияет на меня, потому что я знаю себе цену. Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте.
Это просто повод работать усерднее, зная, что я могу стать лучше, я знаю себе цену и буду [доказывать это].
Критика никуда не денется, и это заставляет меня работать усерднее и доказывать [свой уровень] в первую очередь самому себе. Я собираюсь продолжать работать, отдавая все силы команде, потому что самое главное – иметь хороший настрой и быть сосредоточенным», – сказал Антони.
И регулярно получает "восторженные" отзывы как от фаном мю так и просто любителей футбола
Оригинал:
“It (the transfer fee) doesn’t really impact me because I know my worth, the money is the money and obviously everyone speaks about it but no one would if the performances of everyone and myself were at the top,” Antony said.
В цитатник всемирного веба однозначно.
второй сезон выдал значительно хуже, чем первый, вот хейт и попер, а про цену, в таком случае, вспоминают в первую очередь, и он это знает.
ps. Сначала написал другое цирковое слово,которое не прошло цензуру