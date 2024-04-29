Антони о трансфере за 95+5 млн евро: «Это на меня не влияет, я знаю себе цену. Если бы игра – моя и всей команды – была на высоте, никто бы не говорил о деньгах»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони заявил, что сумма трансфера не давит на него.

Бразильский вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2022 году за 95+5 млн евро.

«[Сумма трансфера] на самом деле не влияет на меня, потому что я знаю себе цену. Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте.

Это просто повод работать усерднее, зная, что я могу стать лучше, я знаю себе цену и буду [доказывать это].

Критика никуда не денется, и это заставляет меня работать усерднее и доказывать [свой уровень] в первую очередь самому себе. Я собираюсь продолжать работать, отдавая все силы команде, потому что самое главное – иметь хороший настрой и быть сосредоточенным», – сказал Антони

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29 комментариев
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Слегка переплатили за его 1+1 в этом сезоне АПЛ.
+31
-2
+29
Ответ Rad0
Какой он клоун! Случайно удалось забить, и уже 100 нарезок этого гола с разных ракурсов залил себе в сторис, а сейчас хейтерам вдруг решил ответить)
Смешно что вы еще на него подписаны )
+8
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+8
Ответ Дядя ТУРА
Стоит дороже мудрика, но критики меньше чем у украинца на спорте) хотя оба распиаренные бегунки
Вообще-то Антони уже легенда на спортсе
И регулярно получает "восторженные" отзывы как от фаном мю так и просто любителей футбола
+8
0
+8
прям капитан очевидность
+6
-1
+5
За два года кое-как наколотил аж 10 голов во всех турнирах. МЮ из 95 +5 млн переплатил первую их часть.
+6
-2
+4
Ответ Виталий Ан
Так при его подписании на весь мир сказали почему так дорого и куда эти деньги пошли.
так на это влияет Ахметов, а не Мудрик. Челси перечислил деньги Шахте. куда там их Шахта денет - футболист за это не отвечает
+4
0
+4
Сутормин 5000. Антони 100млн. Значит ли это что Антони должен играть в 20.000 раз лучше Сутормина?
+3
0
+3
Какой он клоун! Случайно удалось забить, и уже 100 нарезок этого гола с разных ракурсов залил себе в сторис, а сейчас хейтерам вдруг решил ответить)
+3
0
+3
Ответ Roma Khamraliev
Сутормин 5000. Антони 100млн. Значит ли это что Антони должен играть в 20.000 раз лучше Сутормина?
Сутормин стоил 500 баксов, а не 5000
+3
0
+3
"Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте."
Оригинал:
“It (the transfer fee) doesn’t really impact me because I know my worth, the money is the money and obviously everyone speaks about it but no one would if the performances of everyone and myself were at the top,” Antony said.
В цитатник всемирного веба однозначно.
+4
-1
+3
Проблема как раз в том, что игра не на высоте))
+1
0
+1
проблема в том, что я как ни смотрю эпизод с этим циркулем, так он косячит, при том что навыки неплохие, но походу безмозглый абсолютно
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Привет от бабушки.. от если.. и от деда)
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Так он под Нересом последний сезон в Аяксе сидел, изначально непонятно было как достаточно средний игрок может столько стоить, и куда смотрели аналитики, понятно что 7хаг просто свою 5ю точку страховал ему чем больше хоть каких-то игроков, тем лучше, но в клубе такого уровня неужели нет специального отдела который хоть бы матчей 10 посмотрел с игрой Антони:))
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Если бы Антони забивал 30 за сезон и отдавал 20 голевых - никто бы не говорил о цене. Но лучше проснуться.
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Ответ Дядя ТУРА
Стоит дороже мудрика, но критики меньше чем у украинца на спорте) хотя оба распиаренные бегунки
Комментарий удален модератором
Ответ Anya Belova
"Я знаю себе цену", - интересно, во сколько он себя оценивает)))))
Конечно же дороже.
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Ответ Balt
"Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте." Оригинал: “It (the transfer fee) doesn’t really impact me because I know my worth, the money is the money and obviously everyone speaks about it but no one would if the performances of everyone and myself were at the top,” Antony said. В цитатник всемирного веба однозначно.
плюс есть плюс
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Продолжай нас веселить и радовать
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Конечно никто бы не говорил о деньгах, если бы ты давал результат. Но ты не даёшь, потому и говорят, делая очевидный вывод, что за тебя переплатили
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Какое же руководство у МЮ бездарное, как можно такого бесполезного игрока купить за 100 млн?Местные подражатели Тодда Боуэли обнаружены
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лукавит Антошка - это не может не влиять.
второй сезон выдал значительно хуже, чем первый, вот хейт и попер, а про цену, в таком случае, вспоминают в первую очередь, и он это знает.
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Никто бы не говорил о деньгах, если бы игра была на высоте!))). Похоже тупизм Хака заразен. 🤦‍♂️
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"Я знаю себе цену", - интересно, во сколько он себя оценивает)))))
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Что за тигр этот лев , ауф !
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Смешной, у меня все.
ps. Сначала написал другое цирковое слово,которое не прошло цензуру
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на словах я лев толстой...
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