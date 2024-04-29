Гендиректор ISU Смит: «Между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Наша цель – аншлаги на больших аренах, а не на крохотных катках»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU шорт-трек чемпионат мира Колин Смит Фигурное катание

В ISU рассказали о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.

«На самом деле, между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Спорт сегодня – это часть развлекательного бизнеса, он тоже дает людям возможность получить классные впечатления. Поэтому главный вопрос – как мы можем обеспечить эти незабываемые эмоции, которые останутся с человеком надолго. И абсолютно не важно: это гольф, теннис, футбол или фигурное катание.

До Монреаля (где проходил ЧМ-2024 по фигурному катанию – Sports) я успел побывать в Роттердаме на чемпионате мира по шорт-треку. Там меня тоже поразила атмосфера – я увидел прекрасный пример того, как можно совместить спортивный дух с развлечением для зрителей. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы такой «развлекательный пакет» был доступен во всех наших дисциплинах. Ведь в фигурном катании столько страсти и энтузиазма. <...>

Конечно, чемпионат мира по футболу и по фигурному катанию – очень разные события. Футбол вдохновляет сотни миллионов людей по всему миру, но мы верим, что фигурное катание тоже на это способно. На данном этапе наша главная цель – аншлаги на каждом турнире. И чтобы эти аншлаги были на действительно больших аренах, а не на крохотных катках. Задача амбициозная, но я знаю, что у фигурного катания есть для этого потенциал.

Не существует волшебной кнопки, которую можно было бы нажать – и на стадионы повалил бы поток новых зрителей, которые раньше никогда не смотрели фигурное катание. Надо работать с федерациями, оргкомитетами турниров, самими фигуристами, привлекать новые практики и технологии. Какие? Пока не могу раскрыть секрет, дождитесь нашего доклада на Конгрессе в Лас-Вегасе.

Некоторые нововведения нас ждут уже в следующем сезоне, для внедрения других потребуется пара лет. Но я верю в рост и развитие фигурного катания в ближайшем будущем. И да, в полные залы тоже», – гендиректор Международного союза конькобежцев (ISU) Колин Смит в комментарии для Sports.

«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Видимо для того, чтобы создавать «аншлаг на больших аренах», была отстранена самая сильная в фигурном катании страна. Оригинальный подход
+8
-4
+4
Ответ n.newmail123456
Организуют шоу на льду с трансвеститами? Выпустят мадам Дюамель в клетку со львами? Или просто обесценят элементы «ультра-си» в очередной раз?
Второе самое интересное ))))
+2
-1
+1
Ответ LSV
Регби - это что вообще? Это где странного вида мячом друг в друга кидаются?
ну регби это по крайней мере настоящий спорт, а не костюмированный конкурс непонятно чего с оценками за артистизм и попадание в музычку
+3
-2
+1
Фигурка, синхронное плавание, художественная гимнастика - это не спорт. Пусть делают шоу, как театр, цирк и т.д .
Регби сколько лет не было на Олимпиаде, а этот мусор с пятью странами участников всегда проводят, вон из спорта
+3
-3
0
Между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Наша цель – аншлаги на больших аренах, а не на крохотных катках

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: в России нет футбола, тут говорить не о чем.
Тренер по футболу: как только один фигурист сможет получать миллион и держать стадион в напряжении 90 минут - тогда поговорим!
+1
-1
0
Поздравляю! Мир ожидает ожидает очередной пляжный вид спорта!
0
0
0
Не понял что за сравнение с футболом? Он или футбол решил загнать на лед, или фигурное катание на траву?
0
0
0
Ответ Сергей Маслов
Фигурка, синхронное плавание, художественная гимнастика - это не спорт. Пусть делают шоу, как театр, цирк и т.д . Регби сколько лет не было на Олимпиаде, а этот мусор с пятью странами участников всегда проводят, вон из спорта
Регби - это что вообще? Это где странного вида мячом друг в друга кидаются?
+1
-1
0
Ответ Сергей Маслов
Фигурка, синхронное плавание, художественная гимнастика - это не спорт. Пусть делают шоу, как театр, цирк и т.д . Регби сколько лет не было на Олимпиаде, а этот мусор с пятью странами участников всегда проводят, вон из спорта
Ты про крикет забыл упомянуть, или крикет это святое?
+1
-1
0
Ответ Mukunku 64
Между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Наша цель – аншлаги на больших аренах, а не на крохотных катках Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: в России нет футбола, тут говорить не о чем. Тренер по футболу: как только один фигурист сможет получать миллион и держать стадион в напряжении 90 минут - тогда поговорим!
А кто сказал, что фигурист должен быть один?Вот это вот настораживает: "Пока не могу раскрыть секрет, дождитесь нашего доклада на Конгрессе в Лас-Вегасе."(с)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий