Гендиректор ISU Смит: «Между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Наша цель – аншлаги на больших аренах, а не на крохотных катках»

В ISU рассказали о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.

«На самом деле, между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Спорт сегодня – это часть развлекательного бизнеса, он тоже дает людям возможность получить классные впечатления. Поэтому главный вопрос – как мы можем обеспечить эти незабываемые эмоции, которые останутся с человеком надолго. И абсолютно не важно: это гольф, теннис, футбол или фигурное катание.

До Монреаля (где проходил ЧМ-2024 по фигурному катанию – Sports) я успел побывать в Роттердаме на чемпионате мира по шорт-треку. Там меня тоже поразила атмосфера – я увидел прекрасный пример того, как можно совместить спортивный дух с развлечением для зрителей. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы такой «развлекательный пакет» был доступен во всех наших дисциплинах. Ведь в фигурном катании столько страсти и энтузиазма. <...>

Конечно, чемпионат мира по футболу и по фигурному катанию – очень разные события. Футбол вдохновляет сотни миллионов людей по всему миру, но мы верим, что фигурное катание тоже на это способно. На данном этапе наша главная цель – аншлаги на каждом турнире. И чтобы эти аншлаги были на действительно больших аренах, а не на крохотных катках. Задача амбициозная, но я знаю, что у фигурного катания есть для этого потенциал.

Не существует волшебной кнопки, которую можно было бы нажать – и на стадионы повалил бы поток новых зрителей, которые раньше никогда не смотрели фигурное катание. Надо работать с федерациями, оргкомитетами турниров, самими фигуристами, привлекать новые практики и технологии. Какие? Пока не могу раскрыть секрет, дождитесь нашего доклада на Конгрессе в Лас-Вегасе.

Некоторые нововведения нас ждут уже в следующем сезоне, для внедрения других потребуется пара лет. Но я верю в рост и развитие фигурного катания в ближайшем будущем. И да, в полные залы тоже», – гендиректор Международного союза конькобежцев (ISU) Колин Смит в комментарии для Sports.

«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку