Доусон считает, что «Тоттенхэм» должен был бить пенальти перед 2-м голом «Арсенала»: «Если бы Кулусевски упал сразу – была бы точка. Но он пытался честно устоять на ногах»

Майкл Доусон считает, что в моменте с падением Деяна Кулусевски был пенальти.

Вчера в матче 35-го тура « » в гостях победил «Тоттенхэм» (3:2).

После матча бывший защитник «шпор» заявил, что перед вторым голом «канониров», « » должен был получить пенальти за фол на в штрафной площади гостей. Доусон считает, что падение Кулусевски должно было привести к 11-метровому, но форвард был «слишком честен», пытаясь устоять на ногах.

«С ума сойти. По мне, это пенальти.

Если бы он упал сразу [это был бы пенальти]. Но он делает два или три шага, пытаясь честно устоять на ногах, независимо от того, сам он подрезал мяч или контакт Троссарда спровоцировал это», – сказал Доусон в интервью Sky Sports.

С ним согласился бывший игрок «Сити» Майка Ричардс: «Я согласен с Доусоном. Если бы он упал раньше, судьи, возможно, рассмотрели бы это. Его наказали за то, что он пытался остаться на ногах. Все могло закончиться по-разному, но я, пожалуй, соглашусь с Майклом».

После падения Кулусевски мяч попал к Джеймсу Мэддисону, который упал после столкновения с Декланом Райсом, однако Доусон не считает, что в этом эпизоде был фол.