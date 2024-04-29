Доусон считает, что «Тоттенхэм» должен был бить пенальти перед 2-м голом «Арсенала»: «Если бы Кулусевски упал сразу – была бы точка. Но он пытался честно устоять на ногах»

Теги Майкл Доусон Майка Ричардс премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Леандро Троссард Деклан Райс Деян Кулусевски Футбол

Майкл Доусон считает, что в моменте с падением Деяна Кулусевски был пенальти.

Вчера в матче 35-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях победил «Тоттенхэм» (3:2).

После матча бывший защитник «шпор» Майкл Доусон заявил, что перед вторым голом «канониров», «Тоттенхэм» должен был получить пенальти за фол Леандро Троссарда на Деяне Кулусевски в штрафной площади гостей. Доусон считает, что падение Кулусевски должно было привести к 11-метровому, но форвард был «слишком честен», пытаясь устоять на ногах.

«С ума сойти. По мне, это пенальти.

Если бы он упал сразу [это был бы пенальти]. Но он делает два или три шага, пытаясь честно устоять на ногах, независимо от того, сам он подрезал мяч или контакт Троссарда спровоцировал это», – сказал Доусон в интервью Sky Sports.

С ним согласился бывший игрок «Сити» Майка Ричардс: «Я согласен с Доусоном. Если бы он упал раньше, судьи, возможно, рассмотрели бы это. Его наказали за то, что он пытался остаться на ногах. Все могло закончиться по-разному, но я, пожалуй, соглашусь с Майклом».

После падения Кулусевски мяч попал к Джеймсу Мэддисону, который упал после столкновения с Декланом Райсом, однако Доусон не считает, что в этом эпизоде был фол.

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6 комментариев
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За то время что падал Кулучеаски Арсенал успел сходить в контракту и забить. Швед 5-6 метров пробежал и думал что делать и потом решил что надо падать, вы ещё с центра поля прибежите и упадите в штрафной
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Шпорам бы про судейство высказываться, особенно на фоне скандальных матчей с Ливерпулем и горожанами
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Доусону и Майке нужно отоспаться. Не было там никакого пенальти. За такой момент назначать пенальти - преступление!
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пшел вон евген
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Ответ жирный кот
бесстыдство, с которым арсенал тащат к чемпионству, просто отвратительно. северолондонское дерби стало очередным примером футбольной коррупции. надеюсь ман сити обломают это артетовское недоразумение.
Недоразумение это твой курятник
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