50 очков «Зенита» и «Краснодара» – худший результат лидера РПЛ после 26 туров с 2007 года. Тогда «Зенит» делил 1-е место со «Спартаком» и взял титул

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рекорды Краснодар Футбол

«Краснодар» сравнялся с «Зенитом» по очкам, но уступает по личным встречам.

В 26-м туре Мир РПЛ «быки» в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Краснодар» делит первую строчку турнирной таблицы с «Зенитом». У обеих команд по 50 очков – это худший результат лидера чемпионата России после 26 туров с 2007 года.

Тогда «Спартак» и «Зенит» делили первое место с 49 очками. В итоге петербуржцы взяли чемпионство, первое в российской истории.

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17 комментариев
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Тут скорее Динамо возьмет, чем Краснодар. Совсем бесхребетная команда с полностью отсутствующей дисциплиной. Пусть и даже судейство было не на их стороне.
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Одни не хотят, а другие не могут.
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Ну хотели интригу–получайте
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Краснодар импотенты
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Ответ igls54
Помню, как в 2007-м Мутко с кубком метался между Москвой и Раменским. Кусок сетки оттуда до сих пор хранится
Стасик конечно из-за ЧСВ своего заруинил Спартаку чемпионство, надо же из-за минутного опоздания одного из лучших игроков в запас посадить:))
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Помню, как в 2007-м Мутко с кубком метался между Москвой и Раменским. Кусок сетки оттуда до сих пор хранится
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Если бы весь чемпионат состоял из игр с Балтикой и НН, то Мусаев был бы идеальным тренером.
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Как давно это было, прям ощущение что в прошлой жизне.... Эхххх хорошие были времена....
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Чемпионат по проигрыванию титула
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Краснодару еще с прямым конкурентом играть (Динамо) так что 1 из них точно отсеется в случае проигрыша
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зенит не хочет , краснодар не может ..
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Интрига усиливается, борьба трех клубов за 1 место обостряется. Прямо как в Англии, три команды борются за чемпионство)
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Ответ Censormorum
Одни не хотят, а другие не могут.
Хотят все, но могут не все!)
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Краснодарский стрелок выстрелил себе два раза в ноги. Один раз - уволил Ивича, второй раз - назначив Мусаева.
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Зенит - чемпион !
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