50 очков «Зенита» и «Краснодара» – худший результат лидера РПЛ после 26 туров с 2007 года. Тогда «Зенит» делил 1-е место со «Спартаком» и взял титул

«Краснодар» сравнялся с «Зенитом» по очкам, но уступает по личным встречам.

В 26-м туре Мир «быки» в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

« » делит первую строчку турнирной таблицы с « ». У обеих команд по 50 очков – это худший результат лидера чемпионата России после 26 туров с 2007 года.

Тогда « » и «Зенит» делили первое место с 49 очками. В итоге петербуржцы взяли чемпионство, первое в российской истории.