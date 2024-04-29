50 очков «Зенита» и «Краснодара» – худший результат лидера РПЛ после 26 туров с 2007 года. Тогда «Зенит» делил 1-е место со «Спартаком» и взял титул
«Краснодар» сравнялся с «Зенитом» по очкам, но уступает по личным встречам.
В 26-м туре Мир РПЛ «быки» в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
«Краснодар» делит первую строчку турнирной таблицы с «Зенитом». У обеих команд по 50 очков – это худший результат лидера чемпионата России после 26 туров с 2007 года.
Тогда «Спартак» и «Зенит» делили первое место с 49 очками. В итоге петербуржцы взяли чемпионство, первое в российской истории.