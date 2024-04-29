Экс-арбитр Федотов: «Карасев верно отменил гол Волкова «Крыльям». Пенальти в ворота «Краснодара» не было – Алонсо прыгнул не в момент удара Горшкова»

Сергей Карасев верно отменил гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов».

Такое мнение высказал бывший арбитр . Напомним, арбитр отменил гол на 8-й минуте матча из-за игры рукой.

– правильно отменил гол « ». Рука у Волкова была вытянута, и мяч попал в рукав. Подмышечная впадина – это другое место.

– Алонсо нарушил правила в борьбе с Горшковым в конце первого тайма?

– Игрок « » уже произвел удар. В действиях Алонсо не было какого-то безрассудства, он просто докатывался.

Если бы Алонсо прыгнул в момент удара Горшкова, это желтая карточка и пенальти. В том моменте надо было продолжить игру, – сказал Федотов.