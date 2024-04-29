Экс-арбитр Федотов: «Карасев верно отменил гол Волкова «Крыльям». Пенальти в ворота «Краснодара» не было – Алонсо прыгнул не в момент удара Горшкова»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Краснодар Игорь Федотов Хуниор Алонсо Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Сергей Карасев верно отменил гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов».

Такое мнение высказал бывший арбитр Игорь Федотов. Напомним, арбитр отменил гол Сергея Волкова на 8-й минуте матча из-за игры рукой

Карасев правильно отменил гол «Краснодара». Рука у Волкова была вытянута, и мяч попал в рукав. Подмышечная впадина – это другое место.

– Алонсо нарушил правила в борьбе с Горшковым в конце первого тайма?

– Игрок «Крыльев Советов» уже произвел удар. В действиях Алонсо не было какого-то безрассудства, он просто докатывался.

Если бы Алонсо прыгнул в момент удара Горшкова, это желтая карточка и пенальти. В том моменте надо было продолжить игру, – сказал Федотов. 

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13 комментариев
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"Если бы Алонсо прыгнул в момент удара Горшкова"

Так он и прыгнул в момент удара, а после удара как раз и докатился и опасно заплел ноги сопернику. Там травму получить вполне можно было, ногу бы подвернул Горшков и на носилках бы с поля унесли. Это был 100% пенальти.
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Диванные эксперты думают по другому 😅
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Ответ Б81
Там удаление у краснодара, как-же мерзко это все.Динамо обыграть не смогли, ну решим по-другому
чистое удаление ведь
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Ответ Benjamin
Вчера только писал, что теперь судьи кошмарить и Краснодар, и Динамо будут. Газпром со своим админресурсом в действии, зачем спрашивается такие «чемпионства»?🤡
Смайлик в конце идеально показывает нижайший уровень твоего комментария!
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на то ты и экс
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Так это очевидно, увидел негодование под новостью о том, что Карасёв не засчитал, подумал, что реально спорный момент. А там рука. Рука! В атаке рука всегда фол, а уж когда рукой забивают ещё, то какие вообще вопросы? Совсем уже обезумел рядовой болельщик со своими теориями заговоров
+1
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Ответ Б81
Там удаление у краснодара, как-же мерзко это все.Динамо обыграть не смогли, ну решим по-другому
По какой из 2-х ЖК вопросы?
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Ответ Илья Савчук
Смайлик в конце идеально показывает нижайший уровень твоего комментария!
Это подпись.
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