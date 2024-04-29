Экс-арбитр Федотов: «Карасев верно отменил гол Волкова «Крыльям». Пенальти в ворота «Краснодара» не было – Алонсо прыгнул не в момент удара Горшкова»
Сергей Карасев верно отменил гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов».
Такое мнение высказал бывший арбитр Игорь Федотов. Напомним, арбитр отменил гол Сергея Волкова на 8-й минуте матча из-за игры рукой.
– Карасев правильно отменил гол «Краснодара». Рука у Волкова была вытянута, и мяч попал в рукав. Подмышечная впадина – это другое место.
– Алонсо нарушил правила в борьбе с Горшковым в конце первого тайма?
– Игрок «Крыльев Советов» уже произвел удар. В действиях Алонсо не было какого-то безрассудства, он просто докатывался.
Если бы Алонсо прыгнул в момент удара Горшкова, это желтая карточка и пенальти. В том моменте надо было продолжить игру, – сказал Федотов.
Так он и прыгнул в момент удара, а после удара как раз и докатился и опасно заплел ноги сопернику. Там травму получить вполне можно было, ногу бы подвернул Горшков и на носилках бы с поля унесли. Это был 100% пенальти.