Агент Зума признан невиновным по делу об угрозах Грановской. Он заплакал, услышав вердикт

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Курт Зума Марина Грановская агенты Футбол

Агент Курта Зума выиграл суд против Марины Грановской.

Напомним, экс-директор «Челси» Грановская обвиняла Саифа Руби в отправке электронного письма с угрозами – он требовал причитающиеся ему 300 000 фунтов за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм».

Сам агент описывал это письмо как «гневное», но не угрожающее.

Сегодня Руби был признан невиновным, судья Дэвид Томлинсон снял с него обвинения. Футбольный агент заплакал, услышав вердикт присяжных. 

Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»

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5 комментариев
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глупец, думает КГБ не доберется до него
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суд-то его оправдал, но визит любителей шпилей никогда исключать нельзя.
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Ответ ДедаДома.нет
Если бы Россия сейчас не крутила весь мир на одном месте. Дело бы закрыли в пользу Грановской.
Это тебе Скабеева рассказала?
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