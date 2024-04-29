Агент Зума признан невиновным по делу об угрозах Грановской. Он заплакал, услышав вердикт
Агент Курта Зума выиграл суд против Марины Грановской.
Напомним, экс-директор «Челси» Грановская обвиняла Саифа Руби в отправке электронного письма с угрозами – он требовал причитающиеся ему 300 000 фунтов за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм».
Сам агент описывал это письмо как «гневное», но не угрожающее.
Сегодня Руби был признан невиновным, судья Дэвид Томлинсон снял с него обвинения. Футбольный агент заплакал, услышав вердикт присяжных.
Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»