Агент Курта Зума выиграл суд против Марины Грановской.

Напомним, экс-директор « » обвиняла Саифа Руби в отправке электронного письма с угрозами – он требовал причитающиеся ему 300 000 фунтов за трансфер из «Челси» в « ».

Сам агент описывал это письмо как «гневное», но не угрожающее.

Сегодня Руби был признан невиновным, судья Дэвид Томлинсон снял с него обвинения. Футбольный агент заплакал, услышав вердикт присяжных.

Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»