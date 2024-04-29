Салтыков о 0:0 с «Краснодаром»: «Крылья» потеряли три очка, а не заработали одно. Играли на победу, но соперник и в меньшинстве играл очень достойно»

Никита Салтыков высказался после ничьей с «Краснодаром».

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре Мир . На 64-й минуте был удален защитник гостей Сергей Волков.

– Не скажу, что я выделялся. Все играли хорошо у нас.

– Счет 0:0 по игре?

– Мы не заработали одно очко, а потеряли три. Играли на победу, но « » и в меньшинстве играл очень достойно.

– Что изменилось после удаления у соперника?

– Давление на ворота соперника стало нарастать. К сожалению, не реализовали свои моменты.

– А момент с незасчитанным голом в ваши ворота в первом тайме?

– Я спросил у , и он сказал, что в том моменте его толкали. Надеялись, что отменят. Надеюсь, это было справедливо.

– Шансы на бронзу возвращаются?

– Не хотелось бы об этом говорить. Идем от игры к игре, – сказал полузащитник « » .

«Крылья Советов» с 40 очками идут на шестой позиции.

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