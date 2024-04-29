Салтыков о 0:0 с «Краснодаром»: «Крылья» потеряли три очка, а не заработали одно. Играли на победу, но соперник и в меньшинстве играл очень достойно»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Юрий Горшков Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков высказался после ничьей с «Краснодаром».

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ. На 64-й минуте был удален защитник гостей Сергей Волков.

– Не скажу, что я выделялся. Все играли хорошо у нас.

Счет 0:0 по игре?

– Мы не заработали одно очко, а потеряли три. Играли на победу, но «Краснодар» и в меньшинстве играл очень достойно.

Что изменилось после удаления у соперника?

– Давление на ворота соперника стало нарастать. К сожалению, не реализовали свои моменты.

А момент с незасчитанным голом в ваши ворота в первом тайме?

– Я спросил у Горшкова, и он сказал, что в том моменте его толкали. Надеялись, что отменят. Надеюсь, это было справедливо.

Шансы на бронзу возвращаются?

– Не хотелось бы об этом говорить. Идем от игры к игре, – сказал полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

«Крылья Советов» с 40 очками идут на шестой позиции.

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9 комментариев
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Ответ Quiet Dad
Крылышкам бы усилиться во все линии, ну кроме вратарской. убирали бы с Осинькиным регулярно всех. тренер огонь, давно таких не было. ещё в Факеле Ташуев не даёт расслабиться.
Ташуева уже уволили)
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Ответ Diablosax
Как девочка сыграл в эпизоде с Волковым просто! Тебя чуть хватанули за плечо, а ты перестал бежать , будучи с мячом и симулировал, начал просить жёлтую... позорище 20-летнее! Играй в ФУТБОЛ.
А Волков, который наверное как мальчик схватил его за яйца несколькими минутами ранее, это про игру в ФУТБОЛ и не про позорище?
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Крылышкам бы усилиться во все линии, ну кроме вратарской. убирали бы с Осинькиным регулярно всех.
тренер огонь, давно таких не было. ещё в Факеле Ташуев не даёт расслабиться.
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ну и Карпин само собой спуску в Ростове не даёт.
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как вариант Адиев приехал в чемпионат, тоже человек из тех кто не позволяет на расслабоне работать.
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