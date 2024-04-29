Салтыков о 0:0 с «Краснодаром»: «Крылья» потеряли три очка, а не заработали одно. Играли на победу, но соперник и в меньшинстве играл очень достойно»
Никита Салтыков высказался после ничьей с «Краснодаром».
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ. На 64-й минуте был удален защитник гостей Сергей Волков.
– Не скажу, что я выделялся. Все играли хорошо у нас.
– Счет 0:0 по игре?
– Мы не заработали одно очко, а потеряли три. Играли на победу, но «Краснодар» и в меньшинстве играл очень достойно.
– Что изменилось после удаления у соперника?
– Давление на ворота соперника стало нарастать. К сожалению, не реализовали свои моменты.
– А момент с незасчитанным голом в ваши ворота в первом тайме?
– Я спросил у Горшкова, и он сказал, что в том моменте его толкали. Надеялись, что отменят. Надеюсь, это было справедливо.
– Шансы на бронзу возвращаются?
– Не хотелось бы об этом говорить. Идем от игры к игре, – сказал полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков.
«Крылья Советов» с 40 очками идут на шестой позиции.
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тренер огонь, давно таких не было. ещё в Факеле Ташуев не даёт расслабиться.