Карасев отменил гол «Краснодара» «Крыльям» на 8-й из-за игры рукой Волкова
Судьи отменили гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов».
Команды проводят матч в рамках 26-го тура Мир РПЛ.
На 8-й минуте защитник «быков» Сергей Волков поразил ворота соперника.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил гол после помощи ВАР – судьи сочли, что Волков сыграл рукой.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Понимаю, что Зенит многих достал, но зачем так-то?