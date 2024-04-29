Карасев отменил гол «Краснодара» «Крыльям» на 8-й из-за игры рукой Волкова

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Краснодар видеоповторы Сергей Волков Футбол

Судьи отменили гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов».

Команды проводят матч в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

На 8-й минуте защитник «быков» Сергей Волков поразил ворота соперника.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил гол после помощи ВАР – судьи сочли, что Волков сыграл рукой.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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39 комментариев
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Ответ Олег Пронько
Отменили чистый гол, игрок крыльев сам падал, несколько минут искали к чему придраться чтоб гол отменить.
Ты хоть соври натуральнее, раз решился. Гол отменили не из-за толчка, а из-за игры рукой. Хотя толчок тоже был. При чем тут твое "игрок крыльев сам падал"? Там мяч по руке как по направляющей в ворота скатился.
+31
-6
+25
Ответ Владислав Карамян
чистый год о менили, началось.
Какой чистый гол? Мяч скатывается по руке до локтя
+27
-8
+19
Ответ Владислав Карамян
чистый год о менили, началось.
Толчок в спину. Рука в атаке. Чистейший гол. Ага.
Понимаю, что Зенит многих достал, но зачем так-то?
+33
-14
+19
Карасёв: Жду на карту денежки
+25
-8
+17
Ответ Растиньяк
Ждем удаление у Краснодара и нелепой пенки в их ворота
Кади уже простил Карасев. Фолил после желтой, выбивал мяч демонстративно.
+17
-5
+12
Ждем удаление у Краснодара и нелепой пенки в их ворота
+21
-10
+11
чистый год о менили, началось.
+36
-28
+8
Ответ AlKRD
Карасёв: Жду на карту денежки
Миллер: можешь за газ не платить месяц.
+12
-4
+8
Любая рука в атаке – это фол. Такие правила сейчас в мире. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но кричать, что отменили чистый гол – это какая-то совсем клиника.
+9
-1
+8
Ответ Владимир Вологодский
Кабинет зенита подключил ресурсы )
И не поставили пенальти в ворота Краснодара. Кабинет Зенита как обычно не в ту сторону подключает ресурсы.
+6
-1
+5
Отменили чистый гол, игрок крыльев сам падал, несколько минут искали к чему придраться чтоб гол отменить.
+35
-30
+5
Ответ Растиньяк
Ждем удаление у Краснодара и нелепой пенки в их ворота
ещё и пенку в ворота быков не поставили, но админ ресурс за зенит))
+7
-2
+5
Ответ Олег Пронько
Отменили чистый гол, игрок крыльев сам падал, несколько минут искали к чему придраться чтоб гол отменить.
Какие же вы лецимеры, ради того что бы Зенит не взял чемпионство готовы закрыть глаза и на руку и на нарушения. Но только если бы вам такой гол засчитали визгу бы было
+6
-1
+5
Там и толчок в спину был.
+10
-6
+4
волки позорные, отменили чистый гол.
+25
-23
+2
Карасев черт!!пенальти в ворота Краснодара чистый !
+5
-3
+2
Пинальти чистый не дали, я в шоке это как вообще????
+1
0
+1
провели беседу, но не с игроками зенита, а с арбитром игры Краснодара)
+11
-10
+1
Ответ Мартинелли
Не было толчка, он даже не касался его спины
Значит, мы смотрим разные матчи. Бывает.
+4
-3
+1
Медведев вышел поговорить с игроками, а поговорил с судьями.
+6
-5
+1
Карасев свистит только в одну сторону против Краснодара, наши отборы для него слишком жёсткие, когда такие же действия делают Крылья это по его мнению и мнению комментаторов высокая планка борьбы, клоуны
+4
-3
+1
Начался прогрев
+2
-2
0
Ответ Игорь Новиков
Там и толчок в спину был.
Не было толчка, он даже не касался его спины
+3
-3
0
Карасик сегодня будет отрабатывать по полной
+6
-6
0
Ну понятно, админресурс включился
+6
-6
0
Я не понимаю, с каких пор плечо, это игра рукой
+7
-7
0
Вроде по рукав футболки - это не рука ?
0
0
0
Судью на мыло чистый гол был крыльям судья подыгрывает
+5
-5
0
М-да, звезда матча Карасев
+1
-1
0
плечо, не рука...позорное решение...
+5
-5
0
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