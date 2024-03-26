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Главные серии топ-лиг: «Интер» всегда забивает, «Реал» – 23 матча без поражений. А кто не побеждал с октября?

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У «Байера» и ПСВ красивые нули.

Пока клубный футбол на паузе, зафиксируем, какие серии из результатов продолжаются в Европе.

Берем топ-лиги и близкие к ним.

Серии побед: «Спортинг» безгрешен дома, «Арсенал» просто всех крушит

Выделим три клуба:

«Галатасарай» – 11 побед подряд. Да и вообще сезон потрясающий – 26 выигранных матчей из 30. У команды уже была десятиматчевая победная серия в начале сезона. Сейчас – еще больше. Следующая игра – с «Хатайспором», который находится почти на границе зоны вылета.

«Арсенал» – восемь побед подряд. Тут все знакомо, особенно впечатляет дичайшая разница 33:4. Удастся ли продлить? Ведь впереди гостевой матч аж против «Манчестер Сити».

«Спортинг» – 13 домашних побед подряд. Все – из этого сезона, общая разница – 46:10. Но вот дальше играть с «Бенфикой». В прошлом сезоне у команды тоже было 13 побед, но в 17 матчах.

Серии без поражений: соперничают «Реал» и «Интер»

Стартуем внезапно с РПЛ!

«Динамо» – 11 матчей без поражений. Именно у москвичей меньше всех поражений в лиге, лишь два. После поражения «Спартаку» в сентябре – шесть побед и пять ничьих. Дальше два интересных матча: против «Ростова» и «Спартака» дома.

«Фенербахче» – 19 матчей без поражений. Было в сезоне одно – в ноябре от «Трабзонспора». А потом – 15 побед и четыре ничьих. До круглого серию можно продлить в матче с «Адана Демирспором» – середняком лиги.

«ПСЖ» – 21 матч без поражений. Единственный раз парижане проиграли в сентябре «Ницце» – 2:3. 15 побед и шесть ничьих – с того момента. Что там дальше? Ох, сверхпринципиальный матч с «Марселем», да еще и в гостях. Кстати, на выезде «ПСЖ» не проигрывает 20 матчей подряд – 13 в этом сезоне, еще семь – в прошлом. Последнее поражение в гостях больше года назад – в феврале 2023-го.

«Интер» – 23 матча без поражений. С «Сассуоло» в сентябре никто больше миланцев обыграть не может. Что впечатляет еще больше – 19 побед и четыре ничьих с тех пор. Недавно была десятиматчевая победная серия – прервалась против «Наполи». Дальше «Эмполи», «Удинезе» и «Кальяри» едва ли будут проблемой, после них «Милан».

«Реал» – 23 матча без поражений. Да, вровень с «Интером». Тоже в сентябре проиграли последний раз – «Атлетико» (который недавно обидел и «Интер»), потом 17 побед и шесть ничьих. Следующий соперник чрезвычайно непрост – «Атлетик», а дальше после «Мальорки» ждет «Барселона».

«Байер» и ПСВ не проигрывали вообще. Уникальные нули!

Два нолика остались в таблицах.

«Байер» уже 38 матчей без поражений во всех турнирах: ни в Бундеслиге, ни в Кубке, ни в Лиге Европы. Ноль поражений в 26 турах лиги – особый случай. А ближе всех к покорению «Байера» был «Карабах», но дважды упускал победы на последних минутах в ЛЕ.

ПСВ не проигрывал ни разу в чемпионате Нидерландов – 23 победы и три ничьих. Но в двух других турнирах неудачи были – уступили «Арсеналу» и «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов, «Фейеноорду» – в Кубке. Беспроигрышная серия в голландской лиге – это уже 39 игр с учетом прошлого сезона. Последнее поражение случилось больше года назад – в январе 2023-го.

Серии без побед: влипли «Эвертон» и «Вольфсбург», еще хуже у «Дармштадта»

Почти в каждой топ-лиге есть страдающая команда. В России – даже две.

● В РПЛ два главных аутсайдера «Сочи» и «Балтика» не могут выиграть восемь и девять матчей соответственно. Сочинцы последний раз побеждали в конце октября, балтийцы – в начале того же месяца.

● В АПЛ «Лутон» без побед в восьми играх, но еще сложнее «Эвертону» – не побеждали с середины декабря. С тех пор прошло уже 11 матчей. У ливерпульцев больше рисков продлить – дальше «Борнмут» и «Ньюкасл».

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● В Серии А 11 игр без побед у «Салернитаны». Выигрывала команда всего дважды – в ноябре и декабре. В 2024-м побед еще не было – только две ничьих и девять поражений. Дальше в гости к «Болонье», лучше нее дома только «Интер».

● Та же 11-матчевая безвыигрышная серия – у «Вольфсбурга». Побеждал еще в середине декабря, а затем – шесть ничьих и пять поражений. Нико Ковач уволен, Ральф Хазенхюттль – вместо. Исправляться пора в ближайшей игре с «Вердером».

Но хуже дела у «Дармштадта» – 19 матчей без побед. Хотя проще посчитать, сколько их было выиграно – два в октябре, на этом все – шесть ничьих и 13 поражений. Если не победят «Бохум» в гостях – в серии будет юбилей.

Серии с голами и без: от «Интера» никто не уберегся, «Балтика» страдает

Кто беспрерывно забивает? Выделяем двоих.

«Спортинг» – 33 матча подряд с учетом прошлого сезона. Причем – не меньше двух голов в последних 14 матчах. Одним обходились в ноябре против «Бенфики».

«Интер» – тоже забивает во всех сезона – в 29, а вместе с прошлым сезоном – в 37. Прошлый раз без голов команда обошлась в середине апреля в 2023-м, проиграв 0:1 «Монце».

К минусам – снова в РПЛ.

● «Балтика» – не забивает в восьми играх подряд. Последние голы были в октябре 2023-го – «Краснодару» (2:2). Дальше калининградцы не забили «Зениту», «Спартаку», «Пари НН», «Факелу», «Сочи», «Оренбургу» и дважды «Рубину».

Хотя с «Локомотивом» в Кубке за это время отличились дважды – 2:2 и 1:1.

А у кого самые результативные и самые нерезультативные матчи? Оцениваем по букмекерским ТБ2.5 и ТМ2.5 – тоталам больше и меньше 2,5 мячей.

● Во Франции семь верховых подряд матчей у «Монпелье». В трех из них забивали даже больше трех. Правда, дальше игра против низового «Гавра».

● В Германии веселится «Фрайбург» – девять верхов подряд. В пяти матчах – по три пропущенных, да и вообще команда победила за это время лишь дважды. Кстати, следующий матч – против «Боруссии» М, у которой сплошь верхи (ТБ2.5 там идет за 1.57).

● В АПЛ «Арсенал» пробил верх в девяти подряд матчах, «Ньюкасл» – в десяти, «Тоттенхэм» – вообще в 11. При этом в тройку самых верховых из них входит только «Тоттенхэм», еще там «Брентфорд» и «Астон Вилла».

● Обратная история – «Рубин». Мы уже рассказывали про этот феномен: семь верхов в первых восьми матчах, а затем – 12 подряд низов. Дальше играть с «Ахматом», а ТМ2.5 – всего за 1.59.

Интересно, какая из всех этих серий продлится до финиша сезона?

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар; Gettyimages.ru/Ahmad Mora, Marco Luzzani

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