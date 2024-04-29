Киммих о «Реале» в ЛЧ: «У них отличный менталитет. «Лейпциг», возможно, был сильнее, в обоих матчах, но проиграл»

Йозуа Киммих высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».

«Бавария» встретится с мадридским клубом в полуфинале . Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

– В последнем противостоянии против «Реала» в полуфинале 2018 года ты забил по голу в обеих встречах, но « » вылетела. Готов ли ты к реваншу?

– Обе команды сильно изменились с той встречи в 2018 году, которая состоялась более шести лет назад. У нас было достаточно времени для развития, и обе команды пережили множество перемен.

– Чему ты научился в последнем матче с « » и почему эта команда добивается особенных результатов в этом турнире?

– Всякий раз, когда вы смотрите матчи «Реала» в Лиге чемпионов, вы видите их отличный менталитет и качество игры.

У них всегда сильный состав, команда, обладающая как талантом, так и опытом, и мы убедились в этом в 1/8 финала, где «Лейпциг» в обеих играх, возможно, был сильнее, но в итоге проиграл...

Чувствуется, что «Реал» обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов, поскольку это соревнование, в котором важны как качество игры, так и правильный психологический подход, – сказал полузащитник «Баварии».