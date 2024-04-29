Киммих о «Реале» в ЛЧ: «У них отличный менталитет. «Лейпциг», возможно, был сильнее, в обоих матчах, но проиграл»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».

«Бавария» встретится с мадридским клубом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

– В последнем противостоянии против «Реала» в полуфинале 2018 года ты забил по голу в обеих встречах, но «Бавария» вылетела. Готов ли ты к реваншу?

– Обе команды сильно изменились с той встречи в 2018 году, которая состоялась более шести лет назад. У нас было достаточно времени для развития, и обе команды пережили множество перемен.

– Чему ты научился в последнем матче с «Мадридом» и почему эта команда добивается особенных результатов в этом турнире?

– Всякий раз, когда вы смотрите матчи «Реала» в Лиге чемпионов, вы видите их отличный менталитет и качество игры.

У них всегда сильный состав, команда, обладающая как талантом, так и опытом, и мы убедились в этом в 1/8 финала, где «Лейпциг» в обеих играх, возможно, был сильнее, но в итоге проиграл...

Чувствуется, что «Реал» обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов, поскольку это соревнование, в котором важны как качество игры, так и правильный психологический подход, – сказал полузащитник «Баварии». 

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16 комментариев
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Ответ SaH4r.
Это их частный турнир. С середины 20-го века они левым образом выигрывали этот турнир. Можете на любой платформе посмотреть видео-докозательства, только не надо ваших "фан бчк" и прочие ляля. Честно, как мужчины признайте, что половина ваших чашек липовые и всё, ничего страшного в этом нет. Я как фанат Барсы признаю матч с Челси судейской ошибкой и Челси тогда заслуживал проход дальше. Мадридисты, есть ли у вас яйца?
Смело, но глупо. Титулы имени Негрейры признаешь? Сахар, есть ли у вас яйца?
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Ответ SaH4r.
Это их частный турнир. С середины 20-го века они левым образом выигрывали этот турнир. Можете на любой платформе посмотреть видео-докозательства, только не надо ваших "фан бчк" и прочие ляля. Честно, как мужчины признайте, что половина ваших чашек липовые и всё, ничего страшного в этом нет. Я как фанат Барсы признаю матч с Челси судейской ошибкой и Челси тогда заслуживал проход дальше. Мадридисты, есть ли у вас яйца?
Подписан: «Барселона»
И этот человек ещё что-то говорит после ЛЧ 2006, 2009, 2011, когда «Милан», «Челси», «Арсенал», «Реале и прочие были убиты судьями. А может, ещё вспомним сезоны 11/12, 16/17, когда именно судьи, а не «Барса» выкидывали «Милан», «ПСЖ» из турнира?! Смешно.
Сколько, кстати, кубков ЛЧ у «Барсы» в эпоху ВАР?
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Хочется повторения матча 10 летней давности на альянс арене😁
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Ответ SaH4r.
Сначала ответь на то, что я написал, аргументируй, жду.
Ты написал абсолютный бред. Я ответил в похожем стиле. Не рассчитываю на адекватную дискуссию с такими как ты.
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Ответ SaH4r.
Это их частный турнир. С середины 20-го века они левым образом выигрывали этот турнир. Можете на любой платформе посмотреть видео-докозательства, только не надо ваших "фан бчк" и прочие ляля. Честно, как мужчины признайте, что половина ваших чашек липовые и всё, ничего страшного в этом нет. Я как фанат Барсы признаю матч с Челси судейской ошибкой и Челси тогда заслуживал проход дальше. Мадридисты, есть ли у вас яйца?
просто у тебе подобных духа не хватает признать, что Барселона всегда была и будет вечно второй после Реала, хотя все вы это знаете как аксиому) ущербные люди, вы реально думаете, что такие слова на кого-то повлияют или кто-то воспримет всерьез?
ты просто себя потешить пытаешься, выглядит очень дешево
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Ответ SaH4r.
Так, понятно. Второго слил. Неужели нету нормальных фанатов Реала?
Высморкался в комментарии, показал свои эмоции, и требует от меня аргументы в ответ не понятно на что. Классика :)
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Ответ Верховный Лорд
Хочется повторения матча 10 летней давности на альянс арене😁
Сегодня, кстати, юбилей, ровно 10 лет :)
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Ответ Gena Gigiena
Реал еле как Лейпциг прошел, а потом из кожи вон лезли против Ман Сити. Бавария в финале вообщем-то
Держи в курсе
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