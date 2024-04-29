Киммих о «Реале» в ЛЧ: «У них отличный менталитет. «Лейпциг», возможно, был сильнее, в обоих матчах, но проиграл»
Йозуа Киммих высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».
«Бавария» встретится с мадридским клубом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
– В последнем противостоянии против «Реала» в полуфинале 2018 года ты забил по голу в обеих встречах, но «Бавария» вылетела. Готов ли ты к реваншу?
– Обе команды сильно изменились с той встречи в 2018 году, которая состоялась более шести лет назад. У нас было достаточно времени для развития, и обе команды пережили множество перемен.
– Чему ты научился в последнем матче с «Мадридом» и почему эта команда добивается особенных результатов в этом турнире?
– Всякий раз, когда вы смотрите матчи «Реала» в Лиге чемпионов, вы видите их отличный менталитет и качество игры.
У них всегда сильный состав, команда, обладающая как талантом, так и опытом, и мы убедились в этом в 1/8 финала, где «Лейпциг» в обеих играх, возможно, был сильнее, но в итоге проиграл...
Чувствуется, что «Реал» обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов, поскольку это соревнование, в котором важны как качество игры, так и правильный психологический подход, – сказал полузащитник «Баварии».
И этот человек ещё что-то говорит после ЛЧ 2006, 2009, 2011, когда «Милан», «Челси», «Арсенал», «Реале и прочие были убиты судьями. А может, ещё вспомним сезоны 11/12, 16/17, когда именно судьи, а не «Барса» выкидывали «Милан», «ПСЖ» из турнира?! Смешно.
Сколько, кстати, кубков ЛЧ у «Барсы» в эпоху ВАР?
ты просто себя потешить пытаешься, выглядит очень дешево