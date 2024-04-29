Радимов о 0:0 «Краснодара»: «Пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать»

Теги Зенит Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия Краснодар Игорь Лещук Сергей Волков Футбол

Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в гостях (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ. На 64-й минуте встречи был удален защитник гостей Сергей Волков.

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», – написал бывший игрок петербуржцев в своем телеграм-канале.

«Зенит» и «Краснодар» делят первую строчку с 50 очками – питерцы выше по личным встречам. Отставание «Динамо» составляет 3 балла.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Галицкий гений, уволил тренера и вернул физрука, что бы проиграть чемпионат:)))
+39
-8
+31
Да уж, в поддавки играют
+18
-1
+17
Краснодар реально лузеры, даже хорошо что чемпионат не выиграют, так к сливам конкурентов относиться это просто позорище
+12
-3
+9
Ответ rigobersong
Галицкий гений, уволил тренера и вернул физрука, что бы проиграть чемпионат:)))
Правды никто не знает. Сложно сказать, что там было.
+6
-1
+5
И где он не прав
+6
-2
+4
Зенит даёт фору )) а быки не могут ..
+2
0
+2
Крылья в этом сезоне норм играют

в первом тайме хорошие моменты были у Краснодара, во втором Волков получил вторую жёлтую и Крылья начали давить

ничья - справедливый итог

говорить, что Краснодар должен был легко побеждать Крылья - странно (сильных игроков Краснодару реально не хватает), просто немного не повезло (тот же Кади дважды мог забить в первом тайме)
+3
-1
+2
А ведь Радимов в комментаторской во время матча Динамо - Зенит, болел за Динамо. Говорил что победа Динамо, только обострит интригу чемпионата. И он оказался прав на 100 %.
+2
0
+2
Лещук от него до конца карьеры будет огребать? )
+1
0
+1
Ответ rigobersong
У Краснодара из 4х матчей 2 со Спартаком и Динамо, не верится что физручелло там не потеряет очки:)
Так я и не утверждаю обратное.) Конечно потеряет. И поэтому Зенит будет чемпионом.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Галицкий гений, уволил тренера и вернул физрука, что бы проиграть чемпионат:)))
Вы как то ещё плюсы умудряетесь собирать, деградация
+1
0
+1
А у нас кто ? Вся команда сонная
+2
-1
+1
А у газпрома карасев, чистый гол отменил
+2
-1
+1
Радимов бывший игрок не только петербуржцев, но и в первую очередь Динамо.
+2
-1
+1
Краснодар свой шанс упустил.
+2
-1
+1
У Лещука турне по Штатам в ближайшем будущем-на кой ему сдался этот ваш чемпионат.
+1
0
+1
Судя по игре Зенита-они и не переживают.
0
0
0
Пока ФК Зенит не может забить гол переживать есть за что, реализация дно и Венделл играет пешком как и Клпудиньо
0
0
0
Если Зенит станет чемпионом , игрокам должно быть стыдно праздновать это , после стольких безвольных поражений
0
0
0
Давайте откровенно, как же нам прет.
Богданыч и уважаемые бразильские кудесники кожаной сферы - в рулетку наигрались и удачу испытали, пора за дело браться.
0
0
0
Буланов прав. Чемпионат возьмёт та команда которая меньше будет ошибаться, а не та которая играет лучше. Так что да, Зенит вне опасности.
+1
-1
0
Ответ Amalfitano
Буланов прав. Чемпионат возьмёт та команда которая меньше будет ошибаться, а не та которая играет лучше. Так что да, Зенит вне опасности.
У Краснодара из 4х матчей 2 со Спартаком и Динамо, не верится что физручелло там не потеряет очки:)
+2
-2
0
Засланные казачки :)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий