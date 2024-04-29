Радимов о 0:0 «Краснодара»: «Пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать»
Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в гостях (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ. На 64-й минуте встречи был удален защитник гостей Сергей Волков.
«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», – написал бывший игрок петербуржцев в своем телеграм-канале.
«Зенит» и «Краснодар» делят первую строчку с 50 очками – питерцы выше по личным встречам. Отставание «Динамо» составляет 3 балла.
в первом тайме хорошие моменты были у Краснодара, во втором Волков получил вторую жёлтую и Крылья начали давить
ничья - справедливый итог
говорить, что Краснодар должен был легко побеждать Крылья - странно (сильных игроков Краснодару реально не хватает), просто немного не повезло (тот же Кади дважды мог забить в первом тайме)
Богданыч и уважаемые бразильские кудесники кожаной сферы - в рулетку наигрались и удачу испытали, пора за дело браться.