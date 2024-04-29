Радимов о 0:0 «Краснодара»: «Пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать»

Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в гостях (0:0) в 26-м туре Мир . На 64-й минуте встречи был удален защитник гостей .

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и , то переживать « » не о чем», – написал бывший игрок петербуржцев в своем телеграм-канале.

«Зенит» и « » делят первую строчку с 50 очками – питерцы выше по личным встречам. Отставание «Динамо» составляет 3 балла.