Степашин о матче со «Спартаком» в Кубке: «У них должок перед нами. Попросил Тюкавина, чтобы он забил им также как «Зениту»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Степашин Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин попросил Константина Тюкавина забить «Спартаку» в Кубке России.

«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ. Единственный мяч на счету Константина Тюкавина.

Теперь «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке, успеет команда восстановиться?

– Успеем, еще трое суток. Завтра отдых. Во вторник тренировка. А в среду, 1 мая, играем в 18:00. У нас должок… Верней у «Спартака» перед нами.

Рассчитываю, что пройдем дальше и в Кубке. Только что поздравил ребят у кромки поля, попросил Костю Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке.

И что он ответил?

–  Что забьет, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

Степашин о Личке: «Поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. «Динамо» сегодня – единая команда, где нет разделений по национальному признаку»

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1 комментарий
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Пусть забьет, 5-1 в свою пользу Спартак вполне себе устроит...
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