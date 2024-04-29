Степашин о матче со «Спартаком» в Кубке: «У них должок перед нами. Попросил Тюкавина, чтобы он забил им также как «Зениту»
Сергей Степашин попросил Константина Тюкавина забить «Спартаку» в Кубке России.
«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ. Единственный мяч на счету Константина Тюкавина.
– Теперь «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке, успеет команда восстановиться?
– Успеем, еще трое суток. Завтра отдых. Во вторник тренировка. А в среду, 1 мая, играем в 18:00. У нас должок… Верней у «Спартака» перед нами.
Рассчитываю, что пройдем дальше и в Кубке. Только что поздравил ребят у кромки поля, попросил Костю Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке.
– И что он ответил?
– Что забьет, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Степашин о Личке: «Поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. «Динамо» сегодня – единая команда, где нет разделений по национальному признаку»