Тухель перед «Реалом»: «Бавария» хочет попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы и очень уверены в себе»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии с «Реалом».
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Полуфинал уже немного похож на финал. Мой подход заключается в том, чтобы играть как в финале.
Четыре травмированных игрока – это, вероятно, было бы слишком много, если бы мы точно знали, что никто из них не сможет провести полный матч. Но у них разные травмы.
Мы не будем подходить к этому матчу с учетом того, что нам еще предстоит провести ответную игру. Мы хотим рассматривать эти матчи по отдельности. Мы играем свободно, завтра выложимся полностью, а там посмотрим.
Мы хотим попасть на «Уэмбли» и победить там [в финале]. Мы готовы, мы очень уверены в себе. Было важно победить «Арсенал». Теперь следующий шаг – против «Реала». Мы хотим навязать борьбу и поехать на «Уэмбли». Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче и хорошо подготовиться», – сказал Тухель.
Кто о чем думает..)
Как ни странно,но Тухель именно против Зидана хорошо играл,первая встреча с Анчи и он сразу же вылетел с ЛЧ,а сейчас у Реала еще сильнее состав,ну посмотрим в любом случае,это ЛЧ и тут все возможно)