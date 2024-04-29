Тухель перед «Реалом»: «Бавария» хочет попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы и очень уверены в себе»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Полуфинал уже немного похож на финал. Мой подход заключается в том, чтобы играть как в финале.

Четыре травмированных игрока – это, вероятно, было бы слишком много, если бы мы точно знали, что никто из них не сможет провести полный матч. Но у них разные травмы.

Мы не будем подходить к этому матчу с учетом того, что нам еще предстоит провести ответную игру. Мы хотим рассматривать эти матчи по отдельности. Мы играем свободно, завтра выложимся полностью, а там посмотрим.

Мы хотим попасть на «Уэмбли» и победить там [в финале]. Мы готовы, мы очень уверены в себе. Было важно победить «Арсенал». Теперь следующий шаг – против « ». Мы хотим навязать борьбу и поехать на «Уэмбли». Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче и хорошо подготовиться», – сказал .