Тухель перед «Реалом»: «Бавария» хочет попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы и очень уверены в себе»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Полуфинал уже немного похож на финал. Мой подход заключается в том, чтобы играть как в финале.

Четыре травмированных игрока – это, вероятно, было бы слишком много, если бы мы точно знали, что никто из них не сможет провести полный матч. Но у них разные травмы.

Мы не будем подходить к этому матчу с учетом того, что нам еще предстоит провести ответную игру. Мы хотим рассматривать эти матчи по отдельности. Мы играем свободно, завтра выложимся полностью, а там посмотрим. 

Мы хотим попасть на «Уэмбли» и победить там [в финале]. Мы готовы, мы очень уверены в себе. Было важно победить «Арсенал». Теперь следующий шаг – против «Реала». Мы хотим навязать борьбу и поехать на «Уэмбли». Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче и хорошо подготовиться», – сказал Тухель

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20 комментариев
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Во везунчик будет Тухель если опять выиграет ЛЧ
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Ответ dennis1988
К их огорчению, на Уэмбли они попадут только в качестве зрителей. Анчелотти Тухеля с потрохами съест
Откуда такая уверенность?
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немцы однако мощно эмоциями накачивают себя перед игрой, уверен либо разгромят, либо будут разгромленными.
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Негрейровцы готовятся болеть за своих хозяев из Баварии
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До сих пор 0-4 на Альянц Арене очень больно вспоминать. Реал был на высоте в тот вечер
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Болельщики футбола обсуждают полуфинал лучшего клубного турнира в мире… а кулесы обсуждают судейство еще не состоявшегося матча.

Кто о чем думает..)
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чем-то напоминает сезон 2020/21, когда Челси с Тухелем во главе не были фаворитами, но прошли Реал в полуфинале и взяли кубок
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Гостем будет Роббен
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Ответ rusya_10
Откуда такая уверенность?
Там пол состава травмированы
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Ответ Mr.Trequartista
Там пол состава травмированы
Также говорили и про то, что Арсенал вперед ногами Баварию вынесет, не нужно быть многословным, это полуфинал произойти может все что угодно
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Ответ Seducer
Во везунчик будет Тухель если опять выиграет ЛЧ
Когда тренер выводит в финал ЛЧ 3 разных клуба, то дело далеко не в везении.
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Ответ rusik krasav4ik
немцы однако мощно эмоциями накачивают себя перед игрой, уверен либо разгромят, либо будут разгромленными.
А в итоге будет 0:0 и 1:0 в любую сторону. Встречаются 2 прагматичных тренера... 🤔
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Болельщики футбола обсуждают полуфинал лучшего клубного турнира в мире… а кулесы обсуждают судейство еще не состоявшегося матча. Кто о чем думает..)
Ну так это глоры самого кабинетного клуба в истории футбола,что им ещё обсуждать кроме судейства?)
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Ответ доломит
чем-то напоминает сезон 2020/21, когда Челси с Тухелем во главе не были фаворитами, но прошли Реал в полуфинале и взяли кубок
Реал,у которого за сезон было рекордное количество травм - 74 травмы,Реал,выезжавший лишь на мастерстве ветеранов,да и кто сказал,что Реал явный фаворит этой пары? 50:50.
Как ни странно,но Тухель именно против Зидана хорошо играл,первая встреча с Анчи и он сразу же вылетел с ЛЧ,а сейчас у Реала еще сильнее состав,ну посмотрим в любом случае,это ЛЧ и тут все возможно)
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Ответ xQcoW
Негрейровцы готовятся болеть за своих хозяев из Баварии
точно🤣🤣🤣. тоже об этом подумал
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