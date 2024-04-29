Маттеус сказал, что «Реалу» повезло выбить «Ман Сити», и назвал «Баварию» «небольшим фаворитом» полуфинала ЛЧ

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Реал Мадрид Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Лотар Маттеус считает «Баварию» фаворитом пары с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Бывший полузащитник «Баварии» назвал мюнхенцев «небольшим фаворитом» этого противостояния – он считает, что мадридцам повезло одержать победу над «Манчестер Сити», который, по мнению Маттеуса, является лучшей командой мира. 

«Я слышал, что настроение в раздевалке «Баварии» лучше, чем было в течение длительного времени. Тухель и игроки полюбили друг друга. Так было не всегда», – добавил экс-футболист.

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59 комментариев
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Ну а что ещё может сказать человек, игравший за Баварию и получаший по лицу на поле от Хуанито из Мадрида? ;)
+34
-7
+27
Везет сильнейшим) у них у всех «реалу повезло🤣»
+36
-17
+19
Ответ SaH4r.
Надеюсь теперь без километровых оффсайдов?
Ну в любом случае не будет мальчиков для битья чтобы кого-то вынесли 8:2
+20
-6
+14
Ответ Krauvec Cool
Напомните, когда Реал в последний раз кого-то уверенно выигрывал в плей офф, хотя-бы в 2 мяча?
Ливерпуль например 6:2 год назад?)
Это слишком давно?)
+13
-3
+10
Ответ Krauvec Cool
Напомните, когда Реал в последний раз кого-то уверенно выигрывал в плей офф, хотя-бы в 2 мяча?
Напоминаю, что Мадрид выиграл за 10 лет - 5 ЛЧ и сыграет в полуфинале 10-й раз за эти 12 лет.
+16
-6
+10
А что может сказать немец и бывший игрок Баварии ?
+12
-3
+9
Ответ SaH4r.
Надеюсь теперь без километровых оффсайдов?
Без пенальти за игру грудью Карвахаля
Без пенальти за нырок Роббена
Без автогола Рамоса при офсайде Левандовски
+16
-8
+8
Надеюсь теперь без километровых оффсайдов?
+18
-13
+5
Ответ Krauvec Cool
Я то совершенно спокоен, это тебя что-то трясёт от обычного вопроса.
ага, так спокоен, что строчишь десятки комментариев на ветках Мадрида. хаха 🤡
+4
0
+4
Ответ odinokov nick
Везет сильнейшим) у них у всех «реалу повезло🤣»
Напомните, когда Реал в последний раз кого-то уверенно выигрывал в плей офф, хотя-бы в 2 мяча?
+15
-12
+3
Бавария конечно сейчас посильнее смотрится чем месяц назад, но это Реал, блин. И потом, против тех же Лацио и Арсенала они не очень убедительно смотрелись
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Спасибо, а то я забыл. Казалось Реал никогда больше чем в 1 мяч никого не выигрывал.
Реал Челси - два матча 2-0. Ливерпуль 5-2. 2023 год.
2022
ПСЖ 3-1, Челси 3-1.
2021
3-1 Таланта, Ливерпуль.
Погугли матчи Баварии за три года, человек с красным носом)))
Неужели сложно погуглить, прежде чем писать ерунду?)
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Вопрос был другой.
Я понимаю, что вопрос у тебя в том, как потушить твой вечный пожар от побед Мадрида.
+4
-1
+3
Так Реалу действительно повезло
+5
-3
+2
Ответ Greg Jackson
Ну в любом случае не будет мальчиков для битья чтобы кого-то вынесли 8:2
Комплексы? Причем тут Барса?
+3
-1
+2
Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!
+3
-1
+2
Мадриду повезло забить Сити 4 гола, мяч сам залетал в ворота.
Другое дело Сити - 2 шальные банки и 25 ударов по воробьям за 2 матча.
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Ну старина Перес старается правильно работать с судейками
🔥 🔥 🔥 🧯🧯🧯
+5
-3
+2
Ответ Roni7730
Почему то всегда Реалу везёт а других нет 😁💪😁
Ну старина Перес старается правильно работать с судейками
+7
-5
+2
Ответ Krauvec Cool
Спасибо, а то я забыл. Казалось Реал никогда больше чем в 1 мяч никого не выигрывал.
Просто барса до таких стадий плей-офф ЛЧ не доходит, либо вообще в ЛЕ играет, так бы по классике Мадрид им 4 банки накидал)
+4
-2
+2
Почему то всегда Реалу везёт а других нет 😁💪😁
+7
-6
+1
Ответ JENNINGS
Без пенальти за игру грудью Карвахаля Без пенальти за нырок Роббена Без автогола Рамоса при офсайде Левандовски
Бедные)) как же обокрали Реал в том матче😂😂
+5
-4
+1
Ответ Дед Базай
Так реал действительно отскочил, что не так?
Скорее всего он про то, что Бавария является фаворитом.
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Ответ meringue
а Бавария сейчас как раненый зверь, можно ожидать чего угодно.
У Баварии Тухель это мощный кубковый тренер в битвах на вылет. Возможно самый мощный в наше время, характер у него не простой но он не Юлий Нагельсиан чтобы всем нравится но проигрывать важнейшие игры. Свой финал с ПСЖ с первого захода он сделал, проиграв только Баварии Флика, потом сразу ЛЧ с донным Челси Лемпарда, взял. Мощный тренер для игр типа ЛС, но вот шерстистый уж, не гладкий как Юлий, вот его и не любят болельщики Баварии, гнобят нг, этой причине считаю что Бавария не заслужила титул от тренера которого гнобила и не защищала от нападков своих же болельщиков
+1
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Ну прошли они по серии пенальти, так что можно сказать и повезло (повезло что был Лунин), но это не отменяет того факта, что Реал всегда силен именно психологически. Им не важно, что каждый соперник играет и создает больше и лучше чем они. Они уверены, что дотерпят, вымучат, выиграют. Анчелотти в этом подходе лучший тренер, мотиватор от бога.
+3
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Ответ Krauvec Cool
Напомните, когда Реал в последний раз кого-то уверенно выигрывал в плей офф, хотя-бы в 2 мяча?
Следуя твоей логике, если команда обыграла другую команда в 2 мяча то это уверенная победа?)))
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Вот если бы Маттеус был тренером Баварии (ну, все помнят его последнее триумфальное пришествие), тогда бы были шансы, а так...
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Ответ Арман Бижанов
Реалу уже можно вручать кубок ЛЧ, считаю что этот полуфинал просто формальность, потому что остальные 3 команды уступают по многим параметрам Мадриду. Как фан Барсы желаю Реалу выйти в финал ЛЧ и там разбить мечты ПСЖ про победу в ЛЧ. А на следующий день, после финала объявить про переход Мбаппе)) Пусть лучше Реал выиграет свой 15 ЛЧ, чем ПСЖ свой первый) И конечно же нетерпится увидеть лицо Дембеле после проигранного финала)))
Как ты псж в финал отправил то досрочно))
Я все понимаю, у них есть скиловые челы, но абсолютно отсутствует характер, а в таких матчах он решает гораздо сильнее навыков
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Ответ Верховный Лорд
С чего вообще кто то взял, что Бавария сильна? Проиграли в чемпионате, в лч кто у них был? Манчестер Юнайтед, который по игре слабейшая команда АПЛ, или Арсенал, у которого комплексы перед Баварией?
Ну у Арсенала больше не комплекс был, а банальная усталость. Особенно во втором матче
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Надеюсь Реал в очередной раз заткнет подобных выскочек. Сколько раз уже хоронили Реал, говорили что слабее, а команда выходила и побеждала. Уверен что Реал побьет Баварию.
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