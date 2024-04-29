Маттеус сказал, что «Реалу» повезло выбить «Ман Сити», и назвал «Баварию» «небольшим фаворитом» полуфинала ЛЧ

Лотар Маттеус считает «Баварию» фаворитом пары с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Бывший полузащитник «Баварии» назвал мюнхенцев «небольшим фаворитом» этого противостояния – он считает, что мадридцам повезло одержать победу над « », который, по мнению , является лучшей командой мира.

«Я слышал, что настроение в раздевалке «Баварии» лучше, чем было в течение длительного времени. Тухель и игроки полюбили друг друга. Так было не всегда», – добавил экс-футболист.