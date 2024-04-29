Маттеус сказал, что «Реалу» повезло выбить «Ман Сити», и назвал «Баварию» «небольшим фаворитом» полуфинала ЛЧ
Лотар Маттеус считает «Баварию» фаворитом пары с «Реалом».
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Бывший полузащитник «Баварии» назвал мюнхенцев «небольшим фаворитом» этого противостояния – он считает, что мадридцам повезло одержать победу над «Манчестер Сити», который, по мнению Маттеуса, является лучшей командой мира.
«Я слышал, что настроение в раздевалке «Баварии» лучше, чем было в течение длительного времени. Тухель и игроки полюбили друг друга. Так было не всегда», – добавил экс-футболист.
Это слишком давно?)
Без пенальти за нырок Роббена
Без автогола Рамоса при офсайде Левандовски
2022
ПСЖ 3-1, Челси 3-1.
2021
3-1 Таланта, Ливерпуль.
Погугли матчи Баварии за три года, человек с красным носом)))
Неужели сложно погуглить, прежде чем писать ерунду?)
Другое дело Сити - 2 шальные банки и 25 ударов по воробьям за 2 матча.
Я все понимаю, у них есть скиловые челы, но абсолютно отсутствует характер, а в таких матчах он решает гораздо сильнее навыков