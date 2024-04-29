Думфриса оштрафуют за плакат с Тео на параде «Интера» – на нем он держал на поводке собаку с головой защитника «Милана»

Теги Интер Рома Милан серия А Италия Майк Меньян Тео Эрнандес Джанлука Манчини Дензел Думфрис Раде Крунич Николо Дзаньоло Сандро Тонали деньги Футбол

Дензел Думфрис получит наказание за плакат, посвященный Тео Эрнандесу.

Вчера во время празднования чемпионства защитник «Интера» показал плакат, на котором он держит на поводке собаку с головой защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

По информации La Gazzetta dello sport, вчера вечером прокуратура получила видеозаписи произошедшего и в отношении нидерландца должно быть возбуждено дело, как это случалось по аналогии с другими подобными делами в прошлом.

В 2022 году защитник «Милана» Тео Эрнандес вместе с партнерами по команде Раде Круничем, Майком Меньяном и Сандро Тонали был оштрафован на 4-5 тысяч евро (клуб заплатил 12 тысяч евро) за оскорбительный баннер, посвященный «Интеру», во время празднования скудетто.

Также игрок «Ромы» Николо Дзаньоло во время празднования победы в Лиге конференций скандировал оскорбительные кричалки в адрес «Лацио» и заплатил штраф 4 тысячи евро, еще 4 тысячи заплатила «Рома».

В этом сезоне пять тысяч евро заплатил защитник «Ромы» Джанлука Манчини за то, что размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой после победы в дерби.

Думфрис может быть обвинен по статье, которая обязывает членов клуба к «лояльности, честной игре и порядочности». Как утверждает источник, исход уже предрешен, осталось узнать только размер штрафа, который получат игрок и клуб.

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13 комментариев
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Это не расизм разве ? Просто представьте если наоборот
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Ответ obseru
Это унижение перденандеса
Эрнандес как игрок на несколько голов выше Дуфмриса. И плакат этот неспроста - они играют на одном фланге и Эрнандес регулярно его на поле унижает.
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+2
пример того, как расизм в одну сторону работает
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-3
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Ответ rigobersong
Легко отделается, вот если бы наоборот дело было, то Тео сразу бы отменили:)
Если бы у ригоберсонга был уй, он был бы дедушка
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И зачем так делать непонятно ...
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плакат реально смешной с учётом того, что было в последнем дерби
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