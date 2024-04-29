Думфриса оштрафуют за плакат с Тео на параде «Интера» – на нем он держал на поводке собаку с головой защитника «Милана»

Дензел Думфрис получит наказание за плакат, посвященный Тео Эрнандесу.

Вчера во время празднования чемпионства защитник « » показал плакат, на котором он держит на поводке собаку с головой защитника « » .

По информации La Gazzetta dello sport, вчера вечером прокуратура получила видеозаписи произошедшего и в отношении нидерландца должно быть возбуждено дело, как это случалось по аналогии с другими подобными делами в прошлом.

В 2022 году защитник «Милана» Тео Эрнандес вместе с партнерами по команде Раде Круничем, и был оштрафован на 4-5 тысяч евро (клуб заплатил 12 тысяч евро) за оскорбительный баннер, посвященный «Интеру», во время празднования скудетто.

Также игрок «Ромы» Николо Дзаньоло во время празднования победы в Лиге конференций скандировал оскорбительные кричалки в адрес «Лацио» и заплатил штраф 4 тысячи евро, еще 4 тысячи заплатила «Рома».

В этом сезоне пять тысяч евро заплатил защитник «Ромы» Джанлука Манчини за то, что размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой после победы в дерби.

Думфрис может быть обвинен по статье, которая обязывает членов клуба к «лояльности, честной игре и порядочности». Как утверждает источник, исход уже предрешен, осталось узнать только размер штрафа, который получат игрок и клуб.