Медведев о видео с поздравлением «Динамо»: «После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было»
Александр Медведев прокомментировал шутку «Динамо».
После победы над «Зенитом» в 26-м туре Мир РПЛ (1:0) московский клуб опубликовал старое видео с Медведевым – там он называет себя болельщиком «Динамо» с детских лет и поздравляет москвичей.
«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было», – сказал председатель правления петербуржского клуба.
После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых по результатам очных встреч, «Динамо» идет третьим с 47 очками.