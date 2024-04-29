Медведев о видео с поздравлением «Динамо»: «После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было»

Александр Медведев прокомментировал шутку «Динамо».

После победы над «Зенитом» в 26-м туре Мир РПЛ (1:0) московский клуб опубликовал старое видео с – там он называет себя болельщиком «Динамо» с детских лет и поздравляет москвичей.

«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с « » такого не было», – сказал председатель правления петербуржского клуба.

После 26 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых по результатам очных встреч, « » идет третьим с 47 очками.