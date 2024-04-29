Медведев о видео с поздравлением «Динамо»: «После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев прокомментировал шутку «Динамо».

После победы над «Зенитом» в 26-м туре Мир РПЛ (1:0) московский клуб опубликовал старое видео с Медведевым – там он называет себя болельщиком «Динамо» с детских лет и поздравляет москвичей. 

«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было», – сказал председатель правления петербуржского клуба.

После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых по результатам очных встреч, «Динамо» идет третьим с 47 очками. 

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13 комментариев
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Отлично, Динамо! Шикарно поджарили хамло👍🏻👍🏻
+52
-5
+47
Ему сколько годиков?
+16
0
+16
Ответ 6tspey7tb5
Ему сколько годиков?
Судя по поведению подросток.
+13
0
+13
Это отменяет тот факт что Медведев болельщик "Динамо" с детских лет?
+8
0
+8
Ответ 6tspey7tb5
Ему сколько годиков?
Столько, что за всех успел поболеть! )))
+7
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Тряска
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Целепологание - сказал Медведев и изобразил всем известный жест.
+2
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Так ты когда пиНдил то, тогда, сейчас (что верный зенитовец) или всегда? ))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Отлично, Динамо! Шикарно поджарили хамло👍🏻👍🏻
Миллионера из трущеб
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Так питерский Степашин в Динамо на первых ролях. вот такие флюгеры- типы из одного городка
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О,вылез
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