Хлусевич о Гениче: «Спорили на спиннинг, он проиграл и уже отдал. Я не помню, что мне нужно было сделать, даже не слушал, знал, что выиграю»

Даниил Хлусевич рассказал о споре с Константином Геничем.

Ранее комментатор в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с защитником «Спартака». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своем телеграм-канале с извинениями перед Геничем.

Хлусевич забил в следующей же игре после заключения пари – победный гол в ворота « » (3:2) в 26-м туре Мир .

«Генич проиграл мне спор. Спорили на спиннинг. Я люблю рыбалку.

Я не помню, что нужно было сделать мне. Я даже не слушал, потому что знал, что выиграю (смеется).

Костя уже отдал спиннинг. Он недорогой. Сама суть была в споре, а не в дороговизне или чем-то другом. Мы с ним прекрасно договорились!» – сказал защитник « ».