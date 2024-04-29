Хлусевич о Гениче: «Спорили на спиннинг, он проиграл и уже отдал. Я не помню, что мне нужно было сделать, даже не слушал, знал, что выиграю»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Константин Генич Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич рассказал о споре с Константином Геничем.

Ранее комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с защитником «Спартака». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своем телеграм-канале с извинениями перед Геничем.

Хлусевич забил в следующей же игре после заключения пари – победный гол в ворота «Локомотива» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

«Генич проиграл мне спор. Спорили на спиннинг. Я люблю рыбалку.

Я не помню, что нужно было сделать мне. Я даже не слушал, потому что знал, что выиграю (смеется).

Костя уже отдал спиннинг. Он недорогой. Сама суть была в споре, а не в дороговизне или чем-то другом. Мы с ним прекрасно договорились!» – сказал защитник «Спартака».

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8 комментариев
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Всё верно, Даня. С лудоманами именно так и надо.
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Правильно, Даниил. Наших комментаторов невозможно слушать. Тем более невозможно вникать в их бред.)))
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Оригинально и позитивно вышло!
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Генича в штаб Спартака надо брать: пусть перед каждой игрой с кем-нибудь спорит на голы!)
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Ответ Евгений Кузнецов
Генич - хороший комментатор и разбирается в футболе. Какой ещё бред?)
Какой Генич комментатор можно увидеть в ролике перед Лигой чемпионов, когда комментаторы поют известную песню. Там он сам от себя наверное возбуждался. Это я к тому, что Генич самовлюблённый эгоист. Нет там комментаторской школы от слова совсем
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Ответ Wiley Fox
Генич предложил сесть на бутылку, поэтому этот хлыщ и не помнит
вот что у тебя в голове?
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