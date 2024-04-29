Хлусевич о Гениче: «Спорили на спиннинг, он проиграл и уже отдал. Я не помню, что мне нужно было сделать, даже не слушал, знал, что выиграю»
Даниил Хлусевич рассказал о споре с Константином Геничем.
Ранее комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с защитником «Спартака». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своем телеграм-канале с извинениями перед Геничем.
Хлусевич забил в следующей же игре после заключения пари – победный гол в ворота «Локомотива» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.
«Генич проиграл мне спор. Спорили на спиннинг. Я люблю рыбалку.
Я не помню, что нужно было сделать мне. Я даже не слушал, потому что знал, что выиграю (смеется).
Костя уже отдал спиннинг. Он недорогой. Сама суть была в споре, а не в дороговизне или чем-то другом. Мы с ним прекрасно договорились!» – сказал защитник «Спартака».