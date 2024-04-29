Защитник «Локо» Ньямси: «На улицах Москвы чище, чем в Париже. Жизнь здесь дешевле»

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция Nike Жерзино Ньямси деньги Футбол

Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.

– Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны – живу полноценной жизнью.

Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.

Где тратите больше денег?

– В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого.

Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже, – заявил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси.

Француз перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно. В первой половине текущего сезона Ньямси провел за «Страсбур» 13 игр в Лиге 1.

39 комментариев
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Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
Он рассуждает про город Москву, а не про Россию и сравнивает Париж с Москвой) Вас задело, что Москва чище, чем Париж?
+55
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+50
Это он ещё улицы Минска не видел
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+44
Ответ vodorosl
Это он ещё улицы Минска не видел
Будет так играть, скоро увидит)
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0
+36
ну здесь он Америку не открыл. Париж - в плане чистоты ужасный город. Если не сказать больше - помойка.
+29
-7
+22
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
+48
-28
+20
сейчас парижане набегут, расскажут что отсутствие мусора и крыс - это показатель голода в Москве)
+14
-2
+12
Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
Так он же с Парижем сравнивает, а не с окраинами Марселя, так что всё чётко
+12
0
+12
Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
Ну справедливости ради он сравнивает столицу со столицей, а не как иногда любят делать: какой-нибудь Детройт или Ноттингем и Москву.

А так то понятно, что при таком уровне финансирования столица России наверное в топ-15 столиц мира таки входит по уровню жизни и благоустройству.
+11
0
+11
Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
не думал что Черкизовская это центр Москвы,спасибо тебе,35 лет живу тут и не знал
+22
-12
+10
Ну сравнил африканскую деревню с Москвой. Конечно в Москве чище.
+11
-4
+7
Сейчас ему на спортсе объяснят, что это тоталитарная чистота. Тираническая чистота, диктаторская. Достигнутая рабским низкооплачиваемым трудом нищих, угнетённых уборщиков.

А в Париже - мусор - это цена свободы, цена демократии и прав человека.
+11
-4
+7
Ответ Гоша Петров
не думал что Черкизовская это центр Москвы,спасибо тебе,35 лет живу тут и не знал
А футболистов Локомотива заставляют жить исключительно на Черкизовской?
+9
-2
+7
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий скрыт
очень толсто)))0)
+9
-2
+7
Ответ Анатолий Дмитриевич
ну здесь он Америку не открыл. Париж - в плане чистоты ужасный город. Если не сказать больше - помойка.
теперь я понял выражение: увидеть Париж и умереть
+5
0
+5
Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
Он рассуждает о жизни в Москве, а не о жизни в России. Перечитай.
+5
-1
+4
Бывает, что жизнь в Москве вообще ничего не стоит, как впрочем и в Париже.
+5
-1
+4
Ответ SadButTrue
Типичная ошибка. В России любят сравнивать какие-то открыточные места типа для туристов, типа самый центр Москвы против самого центра Парижа, ещё и рядом с вокзалом или местом, где живут в основном мигранты (они часто живут как раз в историческом центре). При этом надо понимать, что ни там, ни там почти никто из нормальных людей не живёт, а вот если сравнивать как живёт парижский средний класс и как живёт московский, то окажется что это совсем другие места.
я в Париже был далеко не только в центре, поэтому знаю, о чем говорю. Про Москву скажу то же самое. в Москве даже в Бирюлево относительная чистота.
+5
-1
+4
Ответ vodorosl
Это он ещё улицы Минска не видел
И Пхеньяна
+13
-9
+4
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий скрыт
причём с Северной солнечной стороны альпийских лугов :))
+3
0
+3
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий скрыт
Знаток, бгггг.)))
+3
0
+3
Ответ Ювентиниус
Ему бы дали зарплаты николая из троллейбусного парка ,перестал б играть футбол.
Он сравнивает свою жизнь здесь и там. А Николаю из троллейбусного парка нужно было хорошо учиться в школе, ну или мячик учиться пинать.
+3
-1
+2
Согласен, ещё Лондон добавил бы, особенно кварталы где живут индусы.
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Он рассуждает о жизни в Москве, а не о жизни в России. Перечитай.
москва не россия?
+1
0
+1
Ответ vodorosl
Это он ещё улицы Минска не видел
это он еще в Грозном не был...Ни окурочка...
0
0
0
если в центре города помойка, то это уже большой минус, безотносительно того, где живет средний класс
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Москва>>>>Париж.
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Ещё со времён Парфюмера Париж вонял неимоверно))
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Ого, вот это здравая оценка конечно
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Ответ TheCasper13
Очередной кекс рассуждает о жизни в России, сидя в центре Москвы в 6 звездочном отеле)
епт....так мы тоже когда едем как туристы офигеваем с Рима, проходя по туристическим местам...а неплохо бы смотаться, например, в нищий юг италии....
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Ответ igor.igorev
Он сравнивает свою жизнь здесь и там. А Николаю из троллейбусного парка нужно было хорошо учиться в школе, ну или мячик учиться пинать.
т.е по вашему человек работающий в троллейбусном парке - безграмотный, которому нужно платить копейки? при этом человек осуществляет полезную для общества работу
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