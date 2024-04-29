Защитник «Локо» Ньямси: «На улицах Москвы чище, чем в Париже. Жизнь здесь дешевле»

Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.

– Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны – живу полноценной жизнью.

Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.

– Где тратите больше денег?

– В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого.

Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже, – заявил защитник «Локомотива» .

Француз перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно. В первой половине текущего сезона Ньямси провел за «Страсбур» 13 игр в Лиге 1.