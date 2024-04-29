Личка о шансах «Динамо» на чемпионство: «Было 25%, теперь – 26%»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка ахахаха Футбол

Марцел Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство.

В воскресенье московский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 1:0.

– Чуть больше месяца назад вы оценили вероятность чемпионства «Динамо» в 25 процентов. Сейчас ситуация улучшилась?

– Раньше вероятность была 25 процентов. Давайте теперь скажу 26 процентов, – со смехом сказал главный тренер бело-голубых.

После 26 туров «Динамо» набрало 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. У «Зенита» 50 баллов, у «Краснодара» – 49 при матче в запасе. 

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11 комментариев
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Лещук - 24, все таки))
+17
-1
+16
2-3 матча таких Зенита и все 🎈🎈🎈 Фанаты Динамо заслужили чудо 🏅
+9
-1
+8
Эх, если бы со Спартаком , да и с Уралом … если бы, да кабы .🥲

А по делу сейчас шансов на чемпионство у Динамо процентов 10%, даже если все игры выиграют. Но если Зенит все- таки потеряет 3 очка в играх с Факелом и Ахматом, то игра в Краснодаре будет золотой.😎
+6
-1
+5
Как говорят в шахматах: не надо думать что соперник дурачок. Вот Личка и знает что глобально ничего не изменилось
+5
0
+5
В игре с Зенитом защитники Динамо показали что умеют играть. А что они делали до этой игры мама не горюй.
+3
0
+3
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Так смешны ваши эх.... Я как болельщик Зенита: Рубин,Динамо,КС, Оренбур эх....
все игры собрались выиграть?) на возьми леденец 🍭
+5
-2
+3
потом 36, 46 ..
+1
0
+1
Ответ Позитивный
Эх, если бы со Спартаком , да и с Уралом … если бы, да кабы .🥲 А по делу сейчас шансов на чемпионство у Динамо процентов 10%, даже если все игры выиграют. Но если Зенит все- таки потеряет 3 очка в играх с Факелом и Ахматом, то игра в Краснодаре будет золотой.😎
Так смешны ваши эх....
Я как болельщик Зенита:
Рубин,Динамо,КС, Оренбур эх....
+1
-1
0
Ответ БолельщикСоСтажем
Как говорят в шахматах: не надо думать что соперник дурачок. Вот Личка и знает что глобально ничего не изменилось
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