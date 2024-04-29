Личка о шансах «Динамо» на чемпионство: «Было 25%, теперь – 26%»

Марцел Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство.

В воскресенье московский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 1:0.

– Чуть больше месяца назад вы оценили вероятность чемпионства «Динамо» в 25 процентов. Сейчас ситуация улучшилась?

– Раньше вероятность была 25 процентов. Давайте теперь скажу 26 процентов, – со смехом сказал главный тренер бело-голубых.

После 26 туров « » набрало 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир . У «Зенита» 50 баллов, у «Краснодара» – 49 при матче в запасе.