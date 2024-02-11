«Байер» разгромил «Баварию», «Реал» снес «Жирону», Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые, Лагрейд выиграл спринт на ЧМ по биатлону, Катар взял Кубок Азии, умер Финито и другие новости

1. «Байер» разгромил «Баварию» в главном матче сезона Бундеслиги – 3:0! Победный гол забил арендованный у мюнхенцев Станишич, а Фримпонг положил в пустые ворота: Нойер не успел вернуться после углового. «Байер» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне и лидирует с отрывом в 5 очков от мюнхенцев.

После матча Мюллер злился и сетовал на нехватку яиц, Алонсо отказывался говорить о шансах на титул, а Тухель не хотел сдаваться. Кстати, увольнять тренера «Баварии» не собираются. Результаты других матчей тура можно узнать тут.

2. «Реал» в важнейшей игре Ла Лиги разнес «Жирону» – 4:0. Беллингем сделал дубль, Винисиус поучаствовал во всех 4 голах. «Жирона» ни разу не пробила в створ ворот «Мадрида», хотя Рюдигер не играл из-за травмы, а в центре обороны «сливочных» сыграли Тчуамени и Карвахаль. «Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 18 матчей и оторвался от «Жироны» на 5 очков.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Осасуне» (0:1). У российского полузащитника уже 10 матчей нет результативных действий, а всего Арсен сделал 1 ассист за 25 игр в клубе. Все результаты тура – здесь.

3. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в 24-м туре АПЛ – 3:1. Трент Александер-Арнолд в этом матче отдал 58-й голевой пас в АПЛ и стал рекордсменом лиги среди защитников. «Манчестер Сити» одержал 10-ю победу подряд, обыграв «Эвертон» – 2:0. Оба гола забил Эрлинг Холанд, он лидирует в списке бомбардиров. Другие результаты – здесь.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон» (3:0), Овечкин забил в 4-м матче подряд (побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота, в общем зачете до Уэйна осталось ровно 60 шайб). «Тампа» справилась с «Коламбусом» (4:2), Кучеров сделал 2 передачи и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. «Флорида» победила «Колорадо» (4:0), Бобровский сыграл на ноль, Маккиннон остался без очков в 3-й игре подряд и получил травму. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Даллас» разгромил «Оклахому», «Голден Стэйт» обыграл «Финикс» благодаря 3-очковому Стефа Карри и другие результаты.

6. Умер футболист «Амкала» Финито. Ему был 31 год.

7. Стурла Лагрейд выиграл золото в спринте на чемпионате мира по биатлону с преимуществом в 3,5 секунды, Йоханнес Бо – 2-й, Кристиансен – 3-й.

8. КХЛ. «Северсталь» победила «Локомотив» по буллитам, «Салават» одолел «Ак Барс», «Спартак» выиграл у «Барыса».

9. НОК Канады не согласен с решением ISU присудить России бронзу Олимпиады-2022: «Наша команда должна быть награждена бронзой командного турнира. Изучаем возможности для подачи апелляции».

10. В Серии А «Интер» одержал волевую победу над «Ромой» (4:2), проигрывая 1:2 после первого тайма. Римляне впервые проиграли после увольнения Моуринью, а «нерадзурри» оторвались от «Ювентуса» на 7 очков. Чиро Иммобиле забил 200-й гол в чемпионате и помог «Лацио» обыграть «Кальяри» – 3:1. Все результаты дня – тут.

11. Александр Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде в Тюмени, Семиков – 2-й, Мальцев – 3-й, Устюгов – 4-й. У женщин победила Вероника Степанова, Кулешова – 2-я, Истомина – 3-я. Эдуард Латыпов победил в биатлонном спринте, Бажин – 2-й, Серохвостов – 3-й, Логинов – 13-й. Среди девушек лучшей стала Анастасия Батманова, Сливко – 2-я, Гореева – 3-я.

12. Катар взял Кубок Азии 2-й раз подряд, обыграв Иорданию в финале – 3:1. Для иорданцев второе место – лучший результат в истории. Все три гола Катара с пенальти забил Акрам Афиф, ставший лучшим бомбардиром турнира.

13. Россия выплатит WADA взнос за 2023 год в согласованном с организацией объеме. В декабре сумма должна была составить около 1 млн 267 тысяч долларов.

14. Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль из-за «бесчеловечных действий, осуществляемых сионистским режимом в Палестине».

15. Дарья Касаткина обыграла Беатрис Хаддад Майю в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби и сыграет в финале с Еленой Рыбакиной, которая победила Людмилу Самсонову. Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в 1/2 финала турнира в Марселе.

16. Трансферные новости. «Спартак» хочет купить Помазуна у ЦСКА зимой, а также обсуждает трансфер Агкацева с «Краснодаром» на случай срыва первого варианта. Сутормина арендует «Сочи», «Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом».

17. Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии.

18. Александр Кокорин признан лучшим футболистом 2023 года на Кипре по версии журналистов. Бомбардир отпраздновал приз шестым голом в сезоне.

19. Джон Джонс заявил, что отказался драться на UFC 300: «Пару дней назад мне звонили и предлагали, но я не готов».

Цитаты дня.

Кураньи о карьере в «Динамо»: «Все пили. После каждой победы ходили в ночные клубы, но проблем с алкоголем ни у кого не было»

«На этих астматиков не очень интересно смотреть. Это же видно, они постоянно с баллончиками». Ишмуратова о международных стартах

Карло Анчелотти: «Винисиус – лучший футболист мира, когда так играет. Беллингем – 2-й, Родриго – 3-й... Сегодня на скамейке «Реала» было очень комфортно»

Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге»

Тренер «Жироны» Санчес про 0:4: «Мы проводим невероятный сезон, но это не наша Ла Лига. С «Реалом» могут конкурировать только 4-5 команд в мире»

«У Месси преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео – утопия, невозможно быть лучше него». Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя об аргентинцах