❄️ Спартакиада. Латыпов выиграл спринт, Бажин – 2-й, Серохвостов – 3-й, Логинов – 13-й
Биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на Спартакиаде.
Златоуст
Мужчины
Спринт
1. Эдуард Латыпов – 23.42,8 (1)
2. Кирилл Бажин – 15,1 (0)
3. Даниил Серохвостов – 22,0 (1)
4. Карим Халили – 26,4 (1)
5. Максим Цветков – 32,3 (0)
6. Роман Еремин – 44,1 (1)
7. Кирилл Стрельцов – 1.11,3 (0)
8. Виктор Плицев – 1.18,5 (2)
9. Савелий Коновалов – 1.34,5 (1)
10. Павел Белько (Беларусь) – 1.39,2 (1)
11. Василий Томшин – 1.42,0 (2)
12. Иван Колотов – 1.42,7 (2)
13. Александр Логинов – 1.48,2 (3)...
16. Антон Смольский (Беларусь) – 2.14,9 (3)...
18. Петр Пащенко – 2.15,7 (2)...
24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.28,9 (3)
25. Александр Корнев – 2.32,8 (5)
26. Евгений Гараничев – 2.33,9 (2)...
70. Матвей Елисеев – 5.38,7 (4)
Александр Поварницын и Никита Поршнев не стартовали.
Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
Поздравление Эда с победой, Кирилла с 🥈, Даниила с 🥉. Молодцы, парни, гонка была интересной.
Жалко что уже много лет никак не сделают русскую сивидату: всегда с ней мучаемся, информации минимум и часто зависает и глючит.