❄️ Спартакиада. Латыпов выиграл спринт, Бажин – 2-й, Серохвостов – 3-й, Логинов – 13-й

Теги сборная России результаты Спартакиада сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктор Плицев Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Иван Тулатин Павел Белько Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на Спартакиаде.

Спартакиада-2024

Златоуст

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 23.42,8 (1)

2. Кирилл Бажин – 15,1 (0)

3. Даниил Серохвостов – 22,0 (1)

4. Карим Халили – 26,4 (1)

5. Максим Цветков – 32,3 (0)

6. Роман Еремин – 44,1 (1)

7. Кирилл Стрельцов – 1.11,3 (0)

8. Виктор Плицев – 1.18,5 (2)

9. Савелий Коновалов – 1.34,5 (1)

10. Павел Белько (Беларусь) – 1.39,2 (1)

11. Василий Томшин – 1.42,0 (2)

12. Иван Колотов – 1.42,7 (2)

13. Александр Логинов – 1.48,2 (3)...

16. Антон Смольский (Беларусь) – 2.14,9 (3)...

18. Петр Пащенко – 2.15,7 (2)...

24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.28,9 (3)

25. Александр Корнев – 2.32,8 (5)

26. Евгений Гараничев – 2.33,9 (2)...

70. Матвей Елисеев – 5.38,7 (4)

Александр Поварницын и Никита Поршнев не стартовали.

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

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252 комментария
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"Матч ТВ" пока полностью проваливается с показом. Что с лыжами, что с биатлоном. На зрителя наплевать, как и на спортсменов. Лыжную трансляцию оборвали после финиша тройки. Дальше зритель должен помочь себе сам. Кто-то за свой регион болеет, кто-то за конкретного спортсмена. Но за поисками результатов - в интернет. В биатлоне неменьшая дикость. Графика "висит" всю трансляцию. Зато реклама удивительным образом регулярно включается ) Увы, впечатление от долгожданных соревнований лихо подрывает
+30
-2
+28
Губерниев бы не про Ширвиндта и белорусов байки гнал, если видит, что такая ж... с графикой, а следил за положением в гонке.
+19
0
+19
первый раз вижу такой биатлон, просто позорище телевизионщикам, они ж реально убивают интерес к гонке
+19
-2
+17
после вчерашнего ЧМ, это конечно полный колхоз в плане информации, а Губер в эфире щёки надувает
+17
-3
+14
губер расхвалил уровень спартакиады,как на одимпиаде,а гонка без графики это позор,это как футбол по радио))) позор
+14
-2
+12
Латыпов отлично стрелял, но с 4-м выстрелом у него что-то личное))
+12
-1
+11
Карим в сезоне провел одну крутую гонку... За лям.
+11
0
+11
А что с графикой на рубеже? Матч ТВ чудит, что на лыжах, что здесь ничего непонятно.
+10
0
+10
Что с графикой, что за колхоз???
+11
-1
+10
Странно, что лыжи с биатлоном идут с накладкой. Неужели нельзя было скорректировать расписание? А если кто-то хочет попасть на оба соревнования? А по ТВ не дали даже на медалистов посмотреть, интервью с ними увидеть.
+9
0
+9
Сумел справиться Латыпов со своими прежними неудачами. Наконец порадовал своих болельщиков. Рад за Бажина и, наконец, прорвало у Серохвостова. Вообще то нужно похвалить всю шестерку.
+9
0
+9
Трансляция - тихий ужас. Абсолютный непрофессионализм
+8
0
+8
где время лидера во время стрельбы?
+8
-1
+7
Невозможно смотреть с такой инфографикой
+8
-1
+7
А, Криворучко за графику отвечает...?))) Это многое объясняет)
+7
0
+7
Ответ Angry_bear
У него вроде обычно с 5-м шуры-муры)
Это у Шипулина)
+6
0
+6
Смольский и по скорости сегодня далеко не топ. Бычок, объясняй.)
+6
0
+6
Кирилл, Савелий 💪💪
Поздравление Эда с победой, Кирилла с 🥈, Даниила с 🥉. Молодцы, парни, гонка была интересной.
+6
0
+6
Ответ volga_olga
У Каминского, вероятно.
Опять Михалыч всех уделал, ничего нового
+6
0
+6
2 лучших биатлониста универсала 1 и 2, с бронзой второй по скорости биатлонист, дерево у Карима, что тоже неплохо, Максим собрался ходом, выдал 0 и 5й, Роман собрался со стрельбой и 6й. Никто не лишний
+5
0
+5
Ай, красава! Гони, Максимка!
+5
0
+5
какие молодцы, Губер? кто лидирует то на первом рубеже, где графика сравнения со временем лидера?
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Ну чë... У Макса и Карима будут шансы добежать до медалей в завтрашнем пасьюте.
+5
0
+5
Ответ Rygeek
Смольский и по скорости сегодня далеко не топ. Бычок, объясняй.)
Ща скажет, что наши все допинга обожралась. А среди чистых белорусы лучшие)
+6
-1
+5
Максим, ну давай не четвертым, а?
+5
0
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Эдуарда с Победой. Собрался и прекрасно прошёл. Ногами всегда силён, но беда была со стрельбой в последнее время. Кирилла и Даниила с медальками. Макс с Карим достойно!
Жалко что уже много лет никак не сделают русскую сивидату: всегда с ней мучаемся, информации минимум и часто зависает и глючит.
+5
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С нетерпением жду первых стартов на новой трассе в Златоусте, пусть у организаторов все сложится хорошо и первый блин не выйдет комом. Что касается спринта у мужчин, то пусть победит сильнейший, я имею в виду того, кто сумел подвести спортивную форму на пик своих возможностей. Что до персоналий, то пожелаю удачной стрельбы трем Александрам: Логинову, Корневу и Поварницыну.
+5
0
+5
В общем, у Союза трех - полный провал. Все-таки к главным стартам надо готовиться с грамотными тренерами.
+7
-2
+5
Что с Бабиковым?
+4
0
+4
Вот он, сын ошибок трудных) Макс явил лучший пример опыта)
+4
0
+4
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