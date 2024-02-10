«Жирона» ни разу не пробила в створ «Реала». В центре обороны у мадридцев сыграли Тчуамени и Карвахаль

«Реал», несмотря на проблемы с защитой, не дал «Жироне» пробить точно хоть раз.

Команда Карло Анчелотти на своем поле разгромила соперника со счетом 4:0 в 24-м туре .

За весь матч гости нанесли 5 ударов, но ни один из них не пришелся в створ. « » пробил 16 раз, в створ – 6.

Следует отметить, что из-за проблем с составом в центре обороны у мадридцев играли хавбек и правый защитник .