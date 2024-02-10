«Жирона» ни разу не пробила в створ «Реала». В центре обороны у мадридцев сыграли Тчуамени и Карвахаль
«Реал», несмотря на проблемы с защитой, не дал «Жироне» пробить точно хоть раз.
Команда Карло Анчелотти на своем поле разгромила соперника со счетом 4:0 в 24-м туре Ла Лиги.
За весь матч гости нанесли 5 ударов, но ни один из них не пришелся в створ. «Реал» пробил 16 раз, в створ – 6.
Следует отметить, что из-за проблем с составом в центре обороны у мадридцев играли хавбек Орельен Тчуамени и правый защитник Даниэль Карвахаль.
Но именно своим настроем Дани именно на Фабио поход.. Где не хватает физ.данных берет напором и духом.
Браво Реал! Браво Анчи!
Антоха бы даже лучше сегодня смотрелся😎
За последние 10 лет, за исключением того Лестера, ее выигрывали только Ман Сити, Ливерпуль и Челси.
Ман Сити последние лет 7-8 вообще монополизировал лигу.
Это интересно?)