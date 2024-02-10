«Жирона» ни разу не пробила в створ «Реала». В центре обороны у мадридцев сыграли Тчуамени и Карвахаль

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона Даниэль Карвахаль Орельен Тчуамени Футбол

«Реал», несмотря на проблемы с защитой, не дал «Жироне» пробить точно хоть раз.

Команда Карло Анчелотти на своем поле разгромила соперника со счетом 4:0 в 24-м туре Ла Лиги.

За весь матч гости нанесли 5 ударов, но ни один из них не пришелся в створ. «Реал» пробил 16 раз, в створ – 6.

Следует отметить, что из-за проблем с составом в центре обороны у мадридцев играли хавбек Орельен Тчуамени и правый защитник Даниэль Карвахаль.

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40 комментариев
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Мадридридский гегемон катком прошелся по Жироне и Барселоне 4:0 4:1.
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Ответ dr. cage
Карвахалю бы сантиметров 5-6 добавить и это новый Каннаваро.. Такой же заряженный и неуступчивый..
У Каннаваро рост 175, у Карвы 173)
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-1
+39
Карвахалю бы сантиметров 5-6 добавить и это новый Каннаваро.. Такой же заряженный и неуступчивый..
+41
-8
+33
Ответ Верховный Лорд
У Каннаваро рост 175, у Карвы 173)
Ну чтобы душно не было, пусть Пуйоль тогда..)

Но именно своим настроем Дани именно на Фабио поход.. Где не хватает физ.данных берет напором и духом.
+29
0
+29
Беллингем по дублю сделал в ворота первому каталонскому и второму.
+31
-5
+26
Больше всех забили, меньше всех пропустили. Заслуженно на первом
+17
-1
+16
Ответ Leon Petov
Ла Лига уже не та, если команда уровня Жироны борется за титул. Реал заслуженно должен брать 🏆
А АПЛ была та, когда Лестер выигрывал или шел почти весь сезон на втором месте? )
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+16
😱😱ПЕРЕЦ МЯЧ ПОДКУПИЛ ЧТОБЫ ТОТ ТОЛЬКО В СТВОР ЛЕТЕЛ😱😱
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Хави скажет что Реалу судья помог
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Удивляюсь как Мадрид после всех потерь в обороне умудряется выдавать топовые матчи.
Браво Реал! Браво Анчи!
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Ну стоит также отметить, что и у Жироны были большие проблемы с защитниками, тоже много травм. Чего только стоит игра Коуто, которого поставили играть против Винисиуса. Ну и конечно же нужно еще отметить не только отличную игру Карвахаля и Тчуамени, а еще и какой огромный объем дают Камавинга и Вальверде команде и как они постоянно помогают своим игрокам в обороне. Столько перехватов и отборов совершили. Идеальный матч в исполнении Мадрида.
+6
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Ответ Артём Поддубный
правильный план на игру от папы Карло
И не последнюю роль в этом тренерском плане сыграл Камавинга. Очень интересную задачу ему Карло придумал на игру.
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Что БАйер, что Реал вперед ногами вынесли преследователей)) отличный вечер
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#####,как дед это делает???😳🤯
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Ла Лига уже не та, если команда уровня Жироны борется за титул. Реал заслуженно должен брать 🏆
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Ответ b_arfa
Позорно сыграли, во второй половине сезона явно будут бороться за попадание в еврокубки
Вы барсы уж точно будут не переживай.
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Ждем прессконференцию от Хави, где он расскажет, что судья играл за реал в роли либеро и не давал жироне забивать.
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Впервые посмотрел матч с участием Жироны.Как они в лидерах то идут?!
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Ответ vzi
Если подумать, то АПЛ тоже крутится вокруг 2-3 команд. За последние 10 лет, за исключением того Лестера, ее выигрывали только Ман Сити, Ливерпуль и Челси. Ман Сити последние лет 7-8 вообще монополизировал лигу. Это интересно?)
В Ла Лиге последний раз чемпионат выиграл кто-то другой, но не Реал, Барса или Атлетико (да и Атлетико выиграл всего два раза), в 2004 году. Это была Валенсия
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Сегодня играла лучшая пара цз и вообще лучшая защита!!!
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Ответ xDe xDe
Почему-то кажется, что Жирону ментально повело ещё в первом тайме, но не столько из-за вполне качественной обороны Мадрида, сколько от координации в центре поля и атаке. Реал смял конкурентов в первой трети матча, жиронцы такого просто не ожидали.
правильный план на игру от папы Карло
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Не рассказывайте Хави, а то он начнет истерику
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Почему-то кажется, что Жирону ментально повело ещё в первом тайме, но не столько из-за вполне качественной обороны Мадрида, сколько от координации в центре поля и атаке. Реал смял конкурентов в первой трети матча, жиронцы такого просто не ожидали.
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Довбик - игрок уровня Заболотного.
Антоха бы даже лучше сегодня смотрелся😎
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Сегодня отрабатывали абсолютно все игроки! Очень крутой матч. Видно команда отдохнула и освежела!
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И зачем такому Реалу токсичная французская черепашка?
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Анчи гений, просто мастер класс от папы Карло.
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Эх если бы не травмы то Карвахаля смело можно было считать лучшим правым защем десятилетия)
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Анчелотти грамотно выстроил игру, команда активно оборонялась всем составом по крывая уязвимы центр обороны. А в целом матч Жирона полностью провалила, было видно что они проиграли ещё до начала матча, перегорели психологически и не дали бой Реалу. Ну и сам Реал провёл королевский матч.
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Ответ Leon Petov
В тот конкретно сезон у всех лидеров был спад. У Ла Лиги уровень падает уже стабильно, клубы не восстановились после ковида
Если подумать, то АПЛ тоже крутится вокруг 2-3 команд.
За последние 10 лет, за исключением того Лестера, ее выигрывали только Ман Сити, Ливерпуль и Челси.
Ман Сити последние лет 7-8 вообще монополизировал лигу.
Это интересно?)
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