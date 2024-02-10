У «Байера» 27 побед и 4 ничьих в этом сезоне. Команда Хаби Алонсо не проигрывает с мая

«Байер» продлил серию без поражений до 31 матча.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги – 3:0.

В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в конце прошлого сезона – в мае «Бохуму» (0:3). В текущем сезоне у них 27 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

17 февраля « » выступит в гостях у «Хайденхайма».