У «Байера» 27 побед и 4 ничьих в этом сезоне. Команда Хаби Алонсо не проигрывает с мая
«Байер» продлил серию без поражений до 31 матча.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги – 3:0.
В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в конце прошлого сезона – в мае «Бохуму» (0:3). В текущем сезоне у них 27 побед и 4 ничьих во всех турнирах.
17 февраля «Байер» выступит в гостях у «Хайденхайма».
Правило Бундеслиги.
Она слила финал ЛЧ на Альянц Арене в 2012.
У Баварии наоборот, там ещё 3-4 сложных матча.