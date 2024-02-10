У «Байера» 27 побед и 4 ничьих в этом сезоне. Команда Хаби Алонсо не проигрывает с мая

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» продлил серию без поражений до 31 матча.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги – 3:0.

В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в конце прошлого сезона – в мае «Бохуму» (0:3). В текущем сезоне у них 27 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

17 февраля «Байер» выступит в гостях у «Хайденхайма».

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64 комментария
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Ответ And Justice for All
Winnerkusen
Neverloosen
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Winnerkusen
+71
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+67
Ответ Cruel Snake
Во будет шикарно если так весь путь (сезон) пройдут. Чемпионство уже не загорами
"Пока не будет отрыва в 4 очка за 1 тур до конца никакого чемпионства даже в мыслях"

Правило Бундеслиги.
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+38
Это должен быть легендарный сезон с чемпионством Леверкузена и нулём поражений. Хаби из среднего Байера сделал машину, браво!!
+35
0
+35
Вот он настоящий Хави!!! Не то что отскокы как у второго .
+38
-13
+25
Ответ Эркинбек Апаканов
Вот он настоящий Хави!!! Не то что отскокы как у второго .
пусть для начало чемпионство выиграет как тот
+16
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+13
Алонсо как-будто в football manager играет, решил интересную карьерку за клуб без трофеев замутить на сезончик другой)
+11
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Всё равно пока ещё рано говорить о чемпионстве.
+11
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Такого унижения Бавария не испытывала на моей памяти. Ещё и в пустые в конце, кошмар просто)
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Ответ Омайгадбл
Neverloosen
RarelyDrawsen
+11
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Трофеи и Кейн две параллельные прямые
+12
-2
+10
Ответ onegin2007
Такого унижения Бавария не испытывала на моей памяти. Ещё и в пустые в конце, кошмар просто)
Вольфсбург 2009 и Графите
+6
0
+6
Ответ Роман
Хаби, который создал непобедимый Байер, играя с гегемоном в лиге. Хави, который создал середняковый клуб, отлетающий от таких же.
Давайте начнём сначала: сколько и каких титулов у каждого по состоянию на сегодня.
+5
0
+5
Ответ Роман
Хаби, который создал непобедимый Байер, играя с гегемоном в лиге. Хави, который создал середняковый клуб, отлетающий от таких же.
Хави вообще-то в прошлом году чемпионство выиграл впервые с 19 года. Почему-то об этом многие забывают.
+6
-2
+4
Ответ onegin2007
Такого унижения Бавария не испытывала на моей памяти. Ещё и в пустые в конце, кошмар просто)
да почему же, от Айнтрахта в этом сезоне 5 пропустили так-то.
+4
0
+4
Ответ Роман
Ну как сказали в эфире у Байера в последних матчах не осталось топов, только Боруссия в последнем. У Баварии наоборот, там ещё 3-4 сложных матча.
Это Байер, с ними может случится, что угодно, одна ничья это сокращение отрыва до 3 очков и дальше дикое давление каждый матч. Я просто с 2002 года смотрю чемпионат Германии и знаю , что команда может не выдержать давление. Шансы на чемпионства процентов 60, не больше
+5
-1
+4
Нагельсман больше всех радовался 😄
+3
0
+3
Ждем новостей про удаление Тухеля. Просто позор и Байер молодец
+5
-2
+3
Ответ onegin2007
Такого унижения Бавария не испытывала на моей памяти. Ещё и в пустые в конце, кошмар просто)
Как это не испытывала?
Она слила финал ЛЧ на Альянц Арене в 2012.
+4
-2
+2
У Харри Кейна будут хорошие шансы выиграть чемпионат в следующем году
+2
0
+2
Байер вполне и ЛЕ может выиграть, хотя и явный фаворит там Ливерпуль (к слову Байер - единственная команда, выигравшая в группе все 6 матчей)
+2
0
+2
Обожаю Алонсо, но пока рановато списывать Баварию. История помнит только победителей, сезон еще длинный.
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Это кем надо быть, чтобы с 2002-года смотреть Бундеслигу? 😳🤷🏻‍♂️ Мне 3-х лет Бундеслиги(2013-2016) хватило сполна! 😄
были крутые команды в те времена... тот Байер Топпмеллера, потом Штутгарт Магата и Фе сначала с Глебом, потом с Хедирой и Гомесом, Вердер Шаафа до начала десятых, Вольфсбург Магата, не говоря уж про Дортмунд Клоппа
+1
0
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А ведь Хаби - это единственный игрок, который играл вообще у всех самых топовых тренеров современности, кроме САФа только пожалуй: Бенитес, Анчелотти, Маур и Гвардиола,
+1
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Ответ SexyCow
Всё равно пока ещё рано говорить о чемпионстве.
Ну как сказали в эфире у Байера в последних матчах не осталось топов, только Боруссия в последнем.
У Баварии наоборот, там ещё 3-4 сложных матча.
+1
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Ответ mishakmv96
Это должен быть легендарный сезон с чемпионством Леверкузена и нулём поражений. Хаби из среднего Байера сделал машину, браво!!
Справедливости ради, команда выше среднего по меркам Бундеслиги
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Ответ Aidos9419
Справедливости ради, команда выше среднего по меркам Бундеслиги
Да, Байер исторически команда уровня топ-4 в БЛ, но когда Алонсо принял их, то они были на 17-м месте, а до этого были нестабильны в игровом плане в прошлых сезонах, могли выдать хороший матч, а затем провалиться. Сейчас же ситуация иная: они практически не ошибаются и выглядят по-чемпионски дерзко и уверенно. Байер прошлых сезонов был средним по сравнению с нынешним.
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Ответ May B. Tomorrow
Как же жаль, что эту Байер машину не увидим в ЛЧ
Почему
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Ответ Jor Hakobyan
Ждем новостей про удаление Тухеля. Просто позор и Байер молодец
До конца сезона не "удалят"
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Ответ Angelok2012
Комментарий удален пользователем
Где-то я видел такой комментарий 😅
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