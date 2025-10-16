  • Спортс
  • Фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в ЛЕ – из-за возможных проблем с безопасностью
20

Фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в ЛЕ – из-за возможных проблем с безопасностью

Болельщикам израильской команды запретили посещение матча с «Астон Виллой».

Такое решение было принято в соответствии с рекомендацией полиции. Клуб из Бирмингема примет «Маккаби» Тель-Авив в 4-м туре общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Англии 6 ноября.

«Клуб был проинформирован о том, что болельщики гостей не смогут посетить матч Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» Тель-Авив в четверг, 6 ноября, в соответствии с распоряжением Консультативной группы по безопасности.

Консультативная группа по безопасности (SAG) отвечает за выдачу сертификатов безопасности для каждого матча на «Вилла Парк», основываясь на ряде физических факторов и факторов безопасности. После встречи, состоявшейся сегодня днем, SAG направила официальное письмо клубу и УЕФА с уведомлением о том, что болельщикам гостей не будет разрешено посетить «Вилла Парк» во время этого матча.

Полиция Уэст-Мидленда уведомила SAG о том, что она обеспокоена ситуацией с общественной безопасностью за пределами стадиона и вероятностью протестов в ночное время.

Клуб находится в постоянном диалоге с «Маккаби» Тель-Авив и местными властями на протяжении всего этого процесса, при этом безопасность болельщиков, посещающих матч, и местных жителей является главным фактором при принятии любого решения», – говорится в заявлении «Астон Виллы».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
logoАстон Вилла
болельщики
logoЛига Европы УЕФА
logoМаккаби Тель-Авив
logoвысшая лига Израиль
logoпремьер-лига Англия
logoВилла Парк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
