Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль из-за «бесчеловечных действий, осуществляемых сионистским режимом в Палестине»
Федерация футбола Ирана потребовала отстранить израильские команды.
«Федерация футбола Исламской Республики Иран обращается с серьезной просьбой к ФИФА и входящим в ее состав футбольным ассоциациям и профсоюзам в связи с бесчеловечными действиями, осуществляемыми сионистским режимом в Палестине, совершением военных преступлений в Газе, массовыми убийствами ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин, включая игроков, тренеров и судей, а также в связи с разрушением зданий и муниципальных служб, домов и жилых помещений, медицинских центров и госпиталей, тренировочных площадок, школ, университетов и бесчисленных спортивных сооружений, в том числе футбольной инфраструктуры.
Мы призываем группы, ответственные за планирование футбола во всем мире, выступить единым фронтом с целью полного отстранения федерации сионистского футбола от всех мероприятий, а также предпринять действия, направленные на предотвращение продолжения этих ужасных преступлений и обеспечение продовольствием, питьевой водой, фармацевтическими и медицинскими изделиями ни в чем не повинных людей и гражданских лиц.
Несомненно, немедленные действия ФИФА, футбольных ассоциаций и союзов-членов станут символом филантропии и реализации хартии мирового футбольного сообщества в области социальной и человеческой ответственности, а также станут блестящим и долговременным шагом для истории футбола», – говорится в заявлении Федерация футбола Ирана.
Ранее стало известно, что ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.
И не разбирались, кто прав, кто виноват.
Воюете? До свидания!
Ещё за Махсу Амини этих дикарей требовалось изолировать от всего цивилизованного.
как минимум за их действия по нарушению мировой торговли
их мнение очень важно, конечно.
Уже миллиарды расстрелянных лично Биби!