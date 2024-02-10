Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль из-за «бесчеловечных действий, осуществляемых сионистским режимом в Палестине»

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Палестины по футболу Федерация футбола Ирана высшая лига Иран Политика Футбол

Федерация футбола Ирана потребовала отстранить израильские команды.

«Федерация футбола Исламской Республики Иран обращается с серьезной просьбой к ФИФА и входящим в ее состав футбольным ассоциациям и профсоюзам в связи с бесчеловечными действиями, осуществляемыми сионистским режимом в Палестине, совершением военных преступлений в Газе, массовыми убийствами ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин, включая игроков, тренеров и судей, а также в связи с разрушением зданий и муниципальных служб, домов и жилых помещений, медицинских центров и госпиталей, тренировочных площадок, школ, университетов и бесчисленных спортивных сооружений, в том числе футбольной инфраструктуры. 

Мы призываем группы, ответственные за планирование футбола во всем мире, выступить единым фронтом с целью полного отстранения федерации сионистского футбола от всех мероприятий, а также предпринять действия, направленные на предотвращение продолжения этих ужасных преступлений и обеспечение продовольствием, питьевой водой, фармацевтическими и медицинскими изделиями ни в чем не повинных людей и гражданских лиц.

Несомненно, немедленные действия ФИФА, футбольных ассоциаций и союзов-членов станут символом филантропии и реализации хартии мирового футбольного сообщества в области социальной и человеческой ответственности, а также станут блестящим и долговременным шагом для истории футбола», – говорится в заявлении Федерация футбола Ирана.

Ранее стало известно, что ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.

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77 комментариев
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Когда в Югославии вспыхнула гражданская война, их сборную тут же отстранили от международных соревнований перед самым ЧЕ-92.
И не разбирались, кто прав, кто виноват.
Воюете? До свидания!
+18
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+14
Ахаха, говорит Иран, который девушек за непокрытую голову убивает
+25
-15
+10
Особенно Ирану делать такие заявления, лол.
+20
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+8
Ответ Назар Игорь
Комментарий скрыт
ВВП даже сам лекцию для отсталых провел и не пожалел свое драгоценное время, что бы на пальцах объяснить все что происходит, но видать пропаганда промыла мозги очень сильно:))
+13
-7
+6
Ответ Jerrold 02
Инфантино: вы не понимаете, это другое!)
так на днях же была тут новость, генсек УЕФА прямо и сказал, что ЭТО ДРУГОЕ. Мем стал реальностью
+11
-6
+5
Ответ Назар Игорь
Комментарий скрыт
А Венгрию? Орбан тоже с ВВП дружит
+4
0
+4
Ответ Н.Ф.
Когда в Югославии вспыхнула гражданская война, их сборную тут же отстранили от международных соревнований перед самым ЧЕ-92. И не разбирались, кто прав, кто виноват. Воюете? До свидания!
Ага, а когда США напали на Ирак под лживым предлогом, тоже на стали разбираться , кто прав, кто виноват. Потому что это напал - кто надо напал.
+5
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+4
Грубо говоря, призывают одних евреев отстранить других.
+9
-5
+4
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Россия борется с нацизмом😂
+12
-8
+4
Да никто ничего против Израиля не сделает. Они найдут миллион отмазок, но никаких отстранений не будет
+7
-4
+3
"Это другое" - самый популярный коммент на спортсе
+6
-3
+3
Ответ Mohnatiy
В итоге отстранят Иран. Потому что "Вы не понимаете, это другое"
В целом, правильно сделают.
Ещё за Махсу Амини этих дикарей требовалось изолировать от всего цивилизованного.
+11
-8
+3
В итоге отстранят Иран. Потому что "Вы не понимаете, это другое"
+21
-18
+3
Иран нам ещё за Грибоедова не ответил. Царю бриллиантик подарили, и думали этого достаточно.
+4
-2
+2
Ответ Nikolay Kavcic
Да, давайте теперь предъявлять СССР за разрушенный Берлин
а причём тут Берлин?
+2
0
+2
Евреи из Израиля сами стали нацистами. А такие же евреи из США их финансируют. Если что, то тут нет антисемитизма. Это факт.
+3
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Ответ Денис Давыдов
Это тот самый Иран, который вешал людей участвующих в протестах, о да они многое могут рассказать о бесчеловечности.
а сша два города снесли ядерными ударами и ничего, больше всех радеют за права человека и гуманизм
+5
-3
+2
Ответ Титюля
Израиль ввел войска в Сектор Газа с целью завершить войну начатую противоположной стороной. Все что делает ЦАХАЛ направлено на завершение войны.
Россия ввела войска на Украину с целью завершить войну начатую противоположной стороной. Все что делает ВС РФ направлено на завершение войны.
+3
-2
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Ответ Mohnatiy
В итоге отстранят Иран. Потому что "Вы не понимаете, это другое"
иран несомненно надо отстранить
как минимум за их действия по нарушению мировой торговли
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Ответ SerVer
Ну зарегистрированному тут пару месяцев назад виднее.
Если у вас "древняя" Регистрация, то вы сразу автоматически становитесь умным? Очень интересная логика
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смотрите, кто тут вещает о человечности: сумасшедшие аятоллы, десятилетиями гнобящие свой же народ, фанаты забивания камнями и вешания на площадях, параллельно спонсирующие хуситов, хезболлу и хамас.
их мнение очень важно, конечно.
+6
-5
+1
За что отстранили Россию??? И это по вашему с точки зрения права законно??? Тогда почему не отстранен Израиль..Верните самому здравому и смелому народу спорт, слава России 👍👍👍
+6
-5
+1
Да отказывайтесь с ними играть и всё
+5
-4
+1
Сотни тысяч детей полегли в Секторе Газа когда стреляли в больницы и лагеря для беженцев из оружия НАТО, но никто не понес ответственности:) Запад спонсор терроризма, самые настоящие преступники на фоне которых даже Бен Ладен был просто обычным гопником из подворотни!
+19
-18
+1
ЭТО ДРУГОЕ
+6
-5
+1
Ответ Всеволод Бобров
Да отказывайтесь с ними играть и всё
Ахахаха, кто будет отказываться, арабы с иранцами? Ну и что будет дальше 😅
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Сотни тысяч детей полегли в Секторе Газа когда стреляли в больницы и лагеря для беженцев из оружия НАТО, но никто не понес ответственности:) Запад спонсор терроризма, самые настоящие преступники на фоне которых даже Бен Ладен был просто обычным гопником из подворотни!
а назови хотя бы одну разрушенную больницу в газе?
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Ответ rigobersong
Сотни тысяч детей полегли в Секторе Газа когда стреляли в больницы и лагеря для беженцев из оружия НАТО, но никто не понес ответственности:) Запад спонсор терроризма, самые настоящие преступники на фоне которых даже Бен Ладен был просто обычным гопником из подворотни!
Какие сотни тысяч?
Уже миллиарды расстрелянных лично Биби!
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Ответ Всеволод Бобров
И что? С нами тоже не все не хотят играть, а несколько сборных
Несколько? 😂 Ты где это услышал? В футбол даже Камерун отказался, которых озолотить собирались, а в хоккее 3 сборных ротена и Беларусь.
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Ответ ЖУЛИК
еврей везде в верхушке и поэтому ничего израилю не будет
Ник у тебя соответствует, "знаток конспирологии"
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