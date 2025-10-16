Бюджет «Торпедо» (1,3 млрд рублей) – 2-й по величине в Первой лиге. Клуб идет последним в турнирной таблице («Р-Спорт»)

«Торпедо» идет последним в Первой лиге, имея один из самых высоких бюджетов.

По информации «Р-Спорт», бюджет московского клуба составляет 1,3 миллиарда рублей – автозаводцы занимают второе место в Pari Первой лиге по этому показателю, уступая только «Уралу ».

Утверждается, что несколько ведущих игроков «Торпедо » зарабатывают около 2,5 млн рублей в месяц.

При этом команда занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице, набрав 10 очков после 14 туров. Вчера москвичей вновь возглавил Олег Кононов.

Сегодня «Торпедо» разгромило «Велес» в Пути регионов Фонбет Кубка России – 3:0.