«На этих астматиков не очень интересно смотреть. Это же видно, они постоянно с баллончиками». Ишмуратова о международных стартах

Теги Светлана Ишмуратова Кубок мира по биатлону Спартакиада ТАСС Биатлон

Ишмуратова заявила, что в международных биатлонных стартах участвуют «астматики».

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что ей не интересны соревнования без участия России.

«Без наших спортсменов, если честно, мне неинтересно. Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты.

Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина.

А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками», – сказала Светлана Ишмуратова

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой в Златоусте прошли первые соревнования – мужской и женский спринт в рамках Спартакиады.

«У нас тут лучшие трассы: гомологация, перепад высот, само расположение – гора Уреньга является уникальнейшим местом. В 1960-е годы сюда тренироваться приезжала сборная СССР по лыжным гонкам.

Можно использовать эту площадку вместе с той, где снег лежит уже с октября. В Европе проблемы со снегом, отменяют соревнования, а у нас – идеальный вариант.

Нашим спортсменам можно приезжать тренироваться сюда, есть хорошая лыжероллерная трасса», – добавила экс-биатлонистка. 

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40 комментариев
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Блин, ну молчали бы уж.) Пол сборной в свое время поймали, ещё кое-кто сбежал.
Или это установка, говорить так.
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За последние 20 лет в команде куча допингистов: Пылева, Юрьева дважды, Ахатова, Ярошенко, Старых, Логинов, Волков. До сих пор непонятно, что было со Слепцовой, Устюговым и Зайцевой, Глазыриной. А ей баллончики не нравятся. Кстати, Серохвостов тоже астматик. И Волков вроде бы тоже, чего она про них молчит?
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+24
Ответ Чебурашка от Гены
Ну да. А норгам официально разрешено быть астматиками поголовно. 🤣🤣🤣 У нас один Волков астматик.
Это очень по русски. Запретить человеку быть астматиком. А отчего бы не пойти дальше, и вообще всем в России запретить болеть? Сэкономим огромные средства на здравоохранение, и потратим их лучше на армию и на правоохранительные органы как на самые производительные силы в экономике.
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Чемпионат мира в 100 раз интереснее этой спартакиады даже без наших!!!
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Ответ Всеволод Бобров
И как одно отменяет другое? Или это адекватно когда Бьорндален 5 раз мазал и обгонял всех на минуту с соплями, будто он верблюд
в какой гонке такое было?)
я только помню как Анфиса так делала
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Каждые выходные наслаждаюсь российским междуусобчиком на МАТЧ-ТВ под комментарии неподражаемого Губерниева.
Как это они раньше такого не придумали.
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🤡
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Ответ Maxximus
По себе что ли равняет? Я вот ничего не вижу
Мне, наоборот, совсем неинтересно смотреть наши внутренние соревнования и слушать диджея Губерниева. Внимательно наблюдаю в эти дни за чемпионатом мира, смотрю все гонки и получаю огромное удовольствие. Кстати, комментарии, и на Евроспорт е, и на ОккО, замечательные
+8
-2
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По себе что ли равняет? Я вот ничего не вижу
+12
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Да пошла она со своей партией на все четыре стороны. Моё всё окружение смотрит ЧМ по биатлону и получает удовольствие, а про наши всякие прологи никто и не слышал
+7
-2
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https://www.skisport.ru/news/biathlon/7823/?ysclid=lsg1w1ihkc206137538
«Мне кажется, что у нас в стране, когда речь заходит о спортсменах, пойманных на допинге, все переворачивается с ног на голову. У них за рубежом допинг означает конец спортивной карьеры. У нас -- это реклама, пиар.» - цитата из интервью Светланы Ишмуратовой в 2009г. Как говорится - долгая память хуже, чем сифилис (с). Когда-то Ишмуратова была такой.
+6
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Уж кто бы про допинги говорил. Юрьева, Ахатова, Ярошенко, Пылева. И где они постоянно с баллончиками? Она их лично в руках видела. Французы тоже с баллончиками или у них лыжи отлично работают? Или у них лыжи тоже пшикаются?
+5
-1
+4
Это перцовка, чтобы защищаться от таких Ишмуратовых)
+7
-4
+3
Ответ Добрый Андрей
За последние 20 лет в команде куча допингистов: Пылева, Юрьева дважды, Ахатова, Ярошенко, Старых, Логинов, Волков. До сих пор непонятно, что было со Слепцовой, Устюговым и Зайцевой, Глазыриной. А ей баллончики не нравятся. Кстати, Серохвостов тоже астматик. И Волков вроде бы тоже, чего она про них молчит?
Да и сама Ишмуратова за допинг была дисквалифицирована на 2 года в лыжах.
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+3
Нашим-то,ещё так научиться стрелять.Тут никакие балончики не помогут
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Ответ Всеволод Бобров
И как одно отменяет другое? Или это адекватно когда Бьорндален 5 раз мазал и обгонял всех на минуту с соплями, будто он верблюд
У Чудова соплей и слюней не меньше было. Тоже допинг?
+3
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не, ну Светлана Ирековна ещё со времён Медведцевой воюет, так что ей можно
ps. а, да, раньше. что то забыл на чём её поймали неправильно
+1
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Нет чтоб по вене как у нас принято!
+1
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Как жаль что я за нее болел и радовался ее золотой олимпийской медали
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"Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимали противоастматические препараты исключительно на основании поставленного диагноза и по предписанию врача."
16.09.2016
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Не поможет,как ни обзывай. Вот таких заявительниц ,когда уже допустят, могут не допустить в качестве зрителя .
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Ишмуратова - полковник. Это похуже всякого допинга.
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У вас и без балончиков кучу допинга нашли, как грится, чья бы корова мычала...
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На финише в Златоусте и у наших отдельных спортсменов пена висит на губе, в репортаже видно.
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Комиссарша
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Ну, если в зарубежье всё так плохо и нечестно, а в России всё прекрасно, то не стОит и стремиться участвовать в их соревнованиях.
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Ответ Maturmalai
Это очень по русски. Запретить человеку быть астматиком. А отчего бы не пойти дальше, и вообще всем в России запретить болеть? Сэкономим огромные средства на здравоохранение, и потратим их лучше на армию и на правоохранительные органы как на самые производительные силы в экономике.
Никто не запрещает вам болеть. Только вот у норвегов поголовный понос оказался. 🤣🤣🤣
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Ответ Maturmalai
Если ты скажешь, что у тебя самого никогда поноса не было, то я тебе не поверю.
Ты придуртваешься или не догоняешь. Главное слово не понос, а ПОГОЛОВНЫЙ понос. Ну поносом то можно и коллективно заболеть, а вот астмой... Кино и немцы. 😁
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Ответ Maturmalai
Это очень по русски. Запретить человеку быть астматиком. А отчего бы не пойти дальше, и вообще всем в России запретить болеть? Сэкономим огромные средства на здравоохранение, и потратим их лучше на армию и на правоохранительные органы как на самые производительные силы в экономике.
Как трогательно видеть украинца, заботящегося о здоровье россиян
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Ответ VictorVallecano
Да и сама Ишмуратова за допинг была дисквалифицирована на 2 года в лыжах.
Ты уверен?
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