«На этих астматиков не очень интересно смотреть. Это же видно, они постоянно с баллончиками». Ишмуратова о международных стартах
Ишмуратова заявила, что в международных биатлонных стартах участвуют «астматики».
Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что ей не интересны соревнования без участия России.
«Без наших спортсменов, если честно, мне неинтересно. Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты.
Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина.
А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками», – сказала Светлана Ишмуратова.
Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой в Златоусте прошли первые соревнования – мужской и женский спринт в рамках Спартакиады.
«У нас тут лучшие трассы: гомологация, перепад высот, само расположение – гора Уреньга является уникальнейшим местом. В 1960-е годы сюда тренироваться приезжала сборная СССР по лыжным гонкам.
Можно использовать эту площадку вместе с той, где снег лежит уже с октября. В Европе проблемы со снегом, отменяют соревнования, а у нас – идеальный вариант.
Нашим спортсменам можно приезжать тренироваться сюда, есть хорошая лыжероллерная трасса», – добавила экс-биатлонистка.
Или это установка, говорить так.
я только помню как Анфиса так делала
Как это они раньше такого не придумали.
«Мне кажется, что у нас в стране, когда речь заходит о спортсменах, пойманных на допинге, все переворачивается с ног на голову. У них за рубежом допинг означает конец спортивной карьеры. У нас -- это реклама, пиар.» - цитата из интервью Светланы Ишмуратовой в 2009г. Как говорится - долгая память хуже, чем сифилис (с). Когда-то Ишмуратова была такой.
ps. а, да, раньше. что то забыл на чём её поймали неправильно
16.09.2016