«На этих астматиков не очень интересно смотреть. Это же видно, они постоянно с баллончиками». Ишмуратова о международных стартах

Ишмуратова заявила, что в международных биатлонных стартах участвуют «астматики».

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что ей не интересны соревнования без участия России.

«Без наших спортсменов, если честно, мне неинтересно. Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты.

Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина.

А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками», – сказала .

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой в Златоусте прошли первые соревнования – мужской и женский спринт в рамках Спартакиады.

«У нас тут лучшие трассы: гомологация, перепад высот, само расположение – гора Уреньга является уникальнейшим местом. В 1960-е годы сюда тренироваться приезжала сборная СССР по лыжным гонкам.

Можно использовать эту площадку вместе с той, где снег лежит уже с октября. В Европе проблемы со снегом, отменяют соревнования, а у нас – идеальный вариант.

Нашим спортсменам можно приезжать тренироваться сюда, есть хорошая лыжероллерная трасса», – добавила экс-биатлонистка.