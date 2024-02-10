Рюдигер не сыграет с «Жироной» из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» выбыл на 2 недели

Антонио Рюдигер пропустит матч «Реала» с «Жироной».

Напомним, немецкий футболист получил повреждение в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура с «Хетафе» (2:0) и был заменен в перерыве.

Сегодня мадридский клуб сообщил, что у защитника выявлена травма латеральной широкой мышцы левого бедра.

По информации журналиста The Athletic Гильермо Раи, пропустит две недели.

Сегодня « » встретится с «Жироной», отстающей от него на 2 очка, в рамках 24-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже