Рюдигер не сыграет с «Жироной» из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» выбыл на 2 недели

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Жирона Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер пропустит матч «Реала» с «Жироной».

Напомним, немецкий футболист получил повреждение в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) и был заменен в перерыве.

Сегодня мадридский клуб сообщил, что у защитника выявлена травма латеральной широкой мышцы левого бедра. 

По информации журналиста The Athletic Гильермо Раи, Рюдигер пропустит две недели. 

Сегодня «Реал» встретится с «Жироной», отстающей от него на 2 очка, в рамках 24-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже

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38 комментариев
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К одному из важнейших матчей в сезоне Реал пришел с "0" здоровых ЦЗ в составе. Ну, как обычно, Карвахаль-Тчуамени, если что там Камавинга позиции 3 закроет
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+38
Можно грузить на победу Жироны по угловым, будут как индейцы через угловые играть
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-2
+19
сложно было взять защитника хотя бы в аренду
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+9
Ответ Dexter Morgan
Здоровья. Блин, опять с Начо играть.
У Начо перегруз мышц, он не сыграет
+10
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+9
Это провал ребята. Сезон длинный , матчей много , травматичность в команде традиционно высокая , как можно было не взять хотя бы в аренду одного ЦЗ , имея уже двух основных с порванными крестами - это за гранью понимания имхо. В итоге Реал на решающий отрезок сезона и важнейшие матчи выходит вообще без ЦЗ, браво, что тут скажешь, прямо хрестоматийный пример того к чему приводит догматизм в управлении клубом
+9
-1
+8
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Но ты опередил и по классике дурачком себя выставил)
+9
-3
+6
Ответ Dexter Morgan
Здоровья. Блин, опять с Начо играть.
Сегодня в центре обороны будут Чуамени и Карвахаль.Начо будет готов к ЛЧ.
+5
0
+5
Ответ corazon blanco
Просто проклятие, здоровья Антонио.
Это не проклятие, а закономерность вследствие дебилизма и недальновидности руководства. К зимнему трансферному окну уже подходили с половиной защитников в лазарете и логично, что в такой ситуации риск травм "выживших" заметно возрастает.
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0
+4
Ответ f0rmoceft
Игра без центральных защитников) Тчуамени и Карвахаль в центре🤦‍♂️ Перес упрямый, мог бы хоть в аренду взять одного
Алипа
+4
-1
+3
ни один матч в сезоне в оптимальным составе, чего зимой хоть кого в аренду не взяли? надеюсь сегодня всё будет хорошо и Реал выиграет (если будут играть как с Атм, то всё нормально)
+3
-1
+2
Здоровья нашему суетологу!🇩🇪
+2
0
+2
Говно какое. Там еще Лейпциг скоро.
+2
-1
+1
Просто проклятие, здоровья Антонио.
+4
-3
+1
🤣🤣🤦🤡🤡
+1
0
+1
Жирона вперёд. Это шанс
0
0
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Ответ Azam1707
Можно грузить на победу Жироны по угловым, будут как индейцы через угловые играть
Ну это вполне логично.
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Ответ Hi Hi
Чуамени бог на втором этаже, да и по физухе мощный. Довбик как раз против мощных защитников не умеет играть. Единственный минус Чуа - очень мало отрабатывает на поле, не побежит в лишний раз если это ему не надо
Если Довбык ещё сыграет. Вроде травма же
0
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Ответ Azam1707
Можно грузить на победу Жироны по угловым, будут как индейцы через угловые играть
Угловые, кстати, далеко не самая сильна сторона Жироны. Много пропустили после них.
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Ответ Hi Hi
Чуамени бог на втором этаже, да и по физухе мощный. Довбик как раз против мощных защитников не умеет играть. Единственный минус Чуа - очень мало отрабатывает на поле, не побежит в лишний раз если это ему не надо
С одной стороны да, но с другой стороны он хорош, когда другие защитники прикрывают зоны, а тут ему самому придется
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Ответ Игорь Новиков
Угловые, кстати, далеко не самая сильна сторона Жироны. Много пропустили после них.
Реал вообще 0 пропустил, но с учетом, что хотя бы один ЦЗ играл))
0
0
0
Ответ Hi Hi
Чуамени бог на втором этаже, да и по физухе мощный. Довбик как раз против мощных защитников не умеет играть. Единственный минус Чуа - очень мало отрабатывает на поле, не побежит в лишний раз если это ему не надо
Ну как единственный....Может своей кривой ногой лишить сборную статуса Чемпиона Мира
0
0
0
Ответ Hi Hi
Месси тоже лишил сборную кубка америки 2016 своей кривой ногой в серии пенальти, Мбаппе тоже лишал францию евро в 2022, все они кривоногие получается
там не месси лишил, а билья
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Мне больше всего жалко Анчи,одно дело когда у клуба реально нет денег,но тут огромные финансы,никто не просит зимой покупать Силву за оверпас,но хотя бы среднего игрока можно же было бы взять в аренду,до добра эта непонятная экономия не доведет,и само собой в конце виноват будет Анчи,а не Перес)) Я конечно оптимист,но сомневаюсь что с таким составом Реал выиграет ЛЧ,тут Сити должен просто на классе забирать
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Ответ Knyaz Dadiani
сложно было взять защитника хотя бы в аренду
Назовите навскидку защитника, который был бы:
- был доступен для аренды на пол-года
- был бы достаточно высокого уровня для борьбы за чемпионство/плей-офф Лиги Чемпионов.
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