Рюдигер не сыграет с «Жироной» из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» выбыл на 2 недели
Антонио Рюдигер пропустит матч «Реала» с «Жироной».
Напомним, немецкий футболист получил повреждение в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) и был заменен в перерыве.
Сегодня мадридский клуб сообщил, что у защитника выявлена травма латеральной широкой мышцы левого бедра.
По информации журналиста The Athletic Гильермо Раи, Рюдигер пропустит две недели.
Сегодня «Реал» встретится с «Жироной», отстающей от него на 2 очка, в рамках 24-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже
- был доступен для аренды на пол-года
- был бы достаточно высокого уровня для борьбы за чемпионство/плей-офф Лиги Чемпионов.