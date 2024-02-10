«Байер» – «Бавария». 1:0 – Станишич, принадлежащий мюнхенцам, забил гостям. Онлайн-трансляция

«Байер» принимает «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги.

Клуб из Леверкузена на 2 очка опережает команду из Мюнхена в таблице.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счет открыл защитник «Байера» Йосип Станишич, выступающий за клуб на правах аренды из «Баварии».

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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