«Байер» – «Бавария». 1:0 – Станишич, принадлежащий мюнхенцам, забил гостям. Онлайн-трансляция

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Йосип Станишич онлайны Футбол

«Байер» принимает «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги.

Клуб из Леверкузена на 2 очка опережает команду из Мюнхена в таблице.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счет открыл защитник «Байера» Йосип Станишич, выступающий за клуб на правах аренды из «Баварии».

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Байер – Бавария 1:0 (перерыв)
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 18 Станишич.
БайерГрадецки, Станишич, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Гримальдо, Джака, Андрих, Виртц, Телла, Адли.
БаварияНойер, Мазрауи, Дайер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Боэ, Павлович, Горетцка, Сане, Мусиала, Кейн.
Предупреждение:
Боэ (36).

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88 комментариев
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Как нейтральный болельщик, желаю победы Байеру. Было бы сказкой, если бы Neverkusen после этого сезона означало бы цифру 0 в графе "поражения".
+29
-1
+28
Ответ Николай Бойко
Как нейтральный болельщик, желаю победы Байеру. Было бы сказкой, если бы Neverkusen после этого сезона означало бы цифру 0 в графе "поражения".
neverloosen-)
+18
-1
+17
за аптеку
+19
-3
+16
Не часто бундеслигу смотрю, но как же байер хорош
Желаю Хаби брать тарелку и домой в Ливерпуль
+15
-1
+14
Виртц в соло, надеюсь перейдет в зарубежный клуб , а Бавария купит очередного людоеда с дредами
+15
-2
+13
Ахаха Нагельсман сидит на стадионе и с улыбкой смотрит позор Тухлого
+12
0
+12
Да будет зрелищный футбол ⚽️
+10
-1
+9
Ответ Montreal
Бедняга Харри голов поназабивает , чемпионат не выиграет , ЛЧ пролетит а что там в кубке Германии у баварии ?
Вылетели от могучего Саарбрюккена
+9
0
+9
По нулям точно не сыграют. Буду болеть за здоровье, за "аспириновых"!
+8
-1
+7
Буй, Дайер? Что за шлак набрал Тухель? В защите стоят смотрят, как им забивает соперник
+7
0
+7
Жаль смотреть на Баварию: ноль идей в атаке. А в защите бревна могут в любой момент привезти
+7
0
+7
Ответ Evgeniy Filipchuk
Это дог, они в ничью сыграют
Конуру свою на это зарядил?
+7
0
+7
Как болельщик Баварии говорю буй нам ,а не чемпионство.
+5
0
+5
Победы Байеру!
+5
0
+5
Ответ Big M0
В раздумьях что смотреть Бавария-Байер или Реал-Жирона...
Конечно первое, кому интересно как судьи тянут риалку, кроме их фенов
+7
-3
+4
Не смотрел в этом сезоне матчи БЛ, но хотел посмотреть на игру Байера против Баварии...
Очень нравится игра, которую поставил Байеру Алонсо.
Точно в пас, выход из под прессинга в короткий пас, каждый понимает, куда бежать как с мячом, так и без мяча.
Не знаю, выиграет сегодня Байер или нет, станет чемпионом Германии или нет, но хочется, чтобы у них получилось.
+6
-2
+4
Так торопился чтобы успеть на матч, в итоге минут 10 еще можно было спокойно добираться)
+5
-1
+4
Ответ Leverkusenez
neverloosen-)
вот-вот)
+6
-2
+4
Ответ lebedst
из-за чего матч-то задерживается?
Там ультрас забросали поле всяким мусором - теннисные мячи, игрушки, итд.
+3
0
+3
Удивительно, что в атаке Баварии, пока, такая ярко выраженная половая дисфункция оно же бессилие ( с уважением и мужским сочувствием ко всем, кто страдает от этого недуга).
+3
0
+3
Что-то баварский Буй пока и на Трента с алиэкспресс не тянет
+3
0
+3
Бедняга Харри голов поназабивает , чемпионат не выиграет , ЛЧ пролетит а что там в кубке Германии у баварии ?
+4
-1
+3
Ответ alexmixer9
Не часто бундеслигу смотрю, но как же байер хорош Желаю Хаби брать тарелку и домой в Ливерпуль
Ps
У тухлого все в порядке с головой? что за состав?)
+2
0
+2
Ответ Акира02
Буй, Дайер? Что за шлак набрал Тухель? В защите стоят смотрят, как им забивает соперник
ок ещё хотел мусор в виде Ковачича и Макета подписать лол
+3
-1
+2
шлак понабрали в команду ,а Томас и Киммих сидят
+3
-1
+2
Ответ dinm 8
Все равно Бавария выиграет 3-1
они не могут даже нормально середину поля перейти
+2
0
+2
Саша Буй тупо не успевает за немецким футболом.
+3
-1
+2
Нагель угарает с Тухеля)
+1
0
+1
Ну даже если "он"(папа римский) помогает Леверкузену😂😂 Комментатор угарает)))
+1
0
+1
все за Байер в комментах, а я за Баварию, хочу чтобы Кейн взял титул
+3
-2
+1
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