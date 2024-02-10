«Байер» – «Бавария». 1:0 – Станишич, принадлежащий мюнхенцам, забил гостям. Онлайн-трансляция
«Байер» принимает «Баварию» в 21-м туре Бундеслиги.
Клуб из Леверкузена на 2 очка опережает команду из Мюнхена в таблице.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте счет открыл защитник «Байера» Йосип Станишич, выступающий за клуб на правах аренды из «Баварии».
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «БайАрена»
- Гол:
- 1:0 – 18 Станишич.
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Бавария –
Нойер, Мазрауи, Дайер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Боэ, Павлович, Горетцка, Сане, Мусиала, Кейн.
- Предупреждение:
- Боэ (36).
Желаю Хаби брать тарелку и домой в Ливерпуль
Очень нравится игра, которую поставил Байеру Алонсо.
Точно в пас, выход из под прессинга в короткий пас, каждый понимает, куда бежать как с мячом, так и без мяча.
Не знаю, выиграет сегодня Байер или нет, станет чемпионом Германии или нет, но хочется, чтобы у них получилось.
У тухлого все в порядке с головой? что за состав?)