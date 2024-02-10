Чемпионат Испании. «Реал» примет «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной», «Вильярреал» против «Алавеса»
«Кадис» дома проиграл «Бетису» (0:2) в стартовом матче 24-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Осасуну», «Реал» будет противостоять «Жироне».
В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Севильей» в гостях, «Барселона» примет «Гранаду».
Завершится тур в понедельник матчем «Альмерия» – «Атлетик».
24-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 11 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.15, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
- Голы:
- 0:1 – 6 Виллиан Жозе, 0:2 – 46 Форнальс.
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Виктор Чуст, Пирес, Алехо (Хуанми, 46), Наварро (Макси Гомес, 82), Алькарас, Эскаланте (Гвардиола, 69), Собрино (Алекс Фернандес, 69), Рамос.
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Бетис –
Руй Силва, Бельерин, Папастатопулос, Песселья, Миранда, Рока (Руибаль, 90), Форнальс (Альтимира, 90), Кардозо, Фекир (Вильям Карвалью, 78), Эззальзули (Родри, 70), Виллиан Жозе (Чими Авила, 78).
- Предупреждения:
- Хуанми (52), Папастатопулос (65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А так согласен, шансы мизерные, но они всё же есть ))
Кадис принимает Бетис Иско
Я про это. Без стеба или чего-то еще:)
Жизнь лучший драматург