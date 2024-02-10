Чемпионат Испании. «Реал» примет «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной», «Вильярреал» против «Алавеса»

«Кадис» дома проиграл «Бетису» (0:2) в стартовом матче 24-го тура Ла Лиги.

В субботу « » Арсена Захаряна примет «Осасуну», «Реал» будет противостоять «Жироне».

В воскресенье « » сыграет с «Севильей» в гостях, « » примет «Гранаду».

Завершится тур в понедельник матчем « » – «Атлетик».

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги