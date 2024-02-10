Чемпионат Испании. «Реал» примет «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной», «Вильярреал» против «Алавеса»

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«Кадис» дома проиграл «Бетису» (0:2) в стартовом матче 24-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Осасуну», «Реал» будет противостоять «Жироне». 

В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Севильей» в гостях, «Барселона» примет «Гранаду». 

Завершится тур в понедельник матчем «Альмерия» – «Атлетик». 

Чемпионат Испании

24-й тур

Алавес – Вильярреал
Дата проведения
10 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Осасуна
Дата проведения
10 февраля, 18.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Жирона
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Валенсия
Дата проведения
10 февраля, 23.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Сельта
Дата проведения
11 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Райо Вальекано
Дата проведения
11 февраля, 18.15, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Атлетико
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Гранада
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Атлетик
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Бетис 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Виллиан Жозе, 0:2 – 46 Форнальс.
КадисЛедесма, Карселен, Фали Хименес, Виктор Чуст, Пирес, Алехо (Хуанми, 46), Наварро (Макси Гомес, 82), Алькарас, Эскаланте (Гвардиола, 69), Собрино (Алекс Фернандес, 69), Рамос.
БетисРуй Силва, Бельерин, Папастатопулос, Песселья, Миранда, Рока (Руибаль, 90), Форнальс (Альтимира, 90), Кардозо, Фекир (Вильям Карвалью, 78), Эззальзули (Родри, 70), Виллиан Жозе (Чими Авила, 78).
Предупреждения:
Хуанми (52), Папастатопулос (65).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

29 комментариев
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опять Сосьедад Захаряна😂 Этот Захарян секунды не сыграл за этот клуб. тренер даже забыл, что он там играет. Сосьедад Захряна.
+12
-2
+10
Ответ Черкес Черкес
опять Сосьедад Захаряна😂 Этот Захарян секунды не сыграл за этот клуб. тренер даже забыл, что он там играет. Сосьедад Захряна.
Я думал что Захарян хозяин Сосьедада
+7
0
+7
Удачи Барселоне! Это ключевой тур, если после него они отпустят Реал ещё дальше, о чемпионстве уж точно можно забыть.
+11
-6
+5
Пишите уже просто - Захарян
+2
0
+2
Реал - Жирона, это тот самый матч, который все потом будут долго обсуждать, и все останутся недовольны судейством.
+4
-2
+2
Ответ Mykytka
А сейчас разве еще есть какие-то шансы? Ну, я имею в виду кроме математических. Они есть у всех всегда. Там скорее будет борьба за ЛЧ плотная у Барселоны. Объективно.
Вообще да. У Реала ещё матч с Жироной, Сосьедадом, Райо, Атлетиком. Не удивлюсь, если мадридцы в этих играх потеряют очки. Плюс к тому, зимой у Реала традиционно спад.
А так согласен, шансы мизерные, но они всё же есть ))
+4
-2
+2
Ответ Mykytka
Могут потерять, с такими проблемами в защите и сильными конкурентами, но кажется Барса может потерять еще больше судя по игре в этом году. Даже с более слабыми соперниками. Я про это. Без стеба или чего-то еще:)
Я понимаю, звучит бредово и Ваши мысли вполне оправданы. Просто в последние туры Барса стала играть получше, возможно, наберут ход. А я, как болельщик Барселоны, буду верить и надеятся, хоть по итогу они, как всегда, ничего не выиграют.
+4
-2
+2
Жирона Довбика в гостях у Реала
Кадис принимает Бетис Иско
+3
-2
+1
Ответ войд
Жаль играть не со вторым каталонским,там был б разнос 4:0,4:1 Играть все же с первым каталонским,а значит будет сложнее,удачи лучшему клубу Испании в этом матче)
когда выздоравление?
+4
-3
+1
Ответ Черкес Черкес
опять Сосьедад Захаряна😂 Этот Захарян секунды не сыграл за этот клуб. тренер даже забыл, что он там играет. Сосьедад Захряна.
Я уже привыкаю к новому бренду Спортса)) Специально пишут так, чтоб задеть пользователей и привлечь к дополнительным комментариям за откровенную глупость. Оригинальный маркетинговый шаг)) ИМХО - против самого Захаряна ничего против не имею и буду только рад, если парень по-настоящему заиграет.
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Ответ Cardboard_monkey
Пишите уже просто - Захарян
Реал Захардад
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Ответ wmfrxwf5rq
Кто же в начале сезона мог предположить что главным противостоянием в испанском футболе этого сезона будет далеко не Эль-Классико. Жизнь лучший драматург
Лучшее противостояние сезона в Испании - Эль Дерби Мадриленьо!
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Ответ Черкес Черкес
опять Сосьедад Захаряна😂 Этот Захарян секунды не сыграл за этот клуб. тренер даже забыл, что он там играет. Сосьедад Захряна.
15 игр для вас это "секунда"? Ну-ну
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Ответ Vlad Zhadejko
Вообще да. У Реала ещё матч с Жироной, Сосьедадом, Райо, Атлетиком. Не удивлюсь, если мадридцы в этих играх потеряют очки. Плюс к тому, зимой у Реала традиционно спад. А так согласен, шансы мизерные, но они всё же есть ))
Могут потерять, с такими проблемами в защите и сильными конкурентами, но кажется Барса может потерять еще больше судя по игре в этом году. Даже с более слабыми соперниками.

Я про это. Без стеба или чего-то еще:)
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Особенно будет недовольна Барса. Один из лидеров точно наберёт очки.
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С нетерпением ждём матч лидеров и лучших команд чемпионата, который станет украшением турнира и уик-энда в Европе. Фанам отстающим в развитии,команды отстающей в гонке и борющейся за зону ЛЧ, остается только ждать судейской ошибки в пользу Реала,чтобы в очередной раз целую неделю был повод скулить и выть.
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Когда Месси, играл в Барселоне, спортс не писал "Барселона Месси", когда Шумахер выступал за Феррари, спорт не писал "Феррари Шумахера", он ждал!... Ждал, когда родится Захарян и его возьмет какой-нибудь европейский клуб, чтобы он в этом клубе, просто полировал лавку! Минута славы спортса и Захаряна!
+1
-1
0
Кто же в начале сезона мог предположить что главным противостоянием в испанском футболе этого сезона будет далеко не Эль-Классико.
Жизнь лучший драматург
+2
-2
0
Тяжело будет Барселоне с Гранадой , не умеют взламывать автобусы . Надеюсь ошибаюсь и мы увидим отличный футбол .
+1
-1
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Жаль Жирону, судья на матч реал Жирона карманный судья переса.
+7
-7
0
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