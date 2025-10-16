Соуле об Аллегри в «Юве»: «Я отрастил волосы и перекрасился в блондина. Он сказал, что надо подстричься, иначе больше не появлюсь на поле – я сразу побежал к парикмахеру»

Матиас Соуле вспомнил, как Массимилиано Аллегри заставил его сменить прическу.

Полузащитник «Ромы» в прошлом работал с нынешним тренером «Милана» в «Ювентусе ».

«В «Ювентусе» я отрастил длинные волосы и перекрасился в блондина.

На следующий день он сказал мне, что я должен подстричься, иначе я могу больше не появиться на поле.

Я был юн и, как только тренировка закончилась, сразу побежал к парикмахеру», – рассказал 22-летний футболист в интервью Il Messaggero.