Сутормина арендует «Сочи». «Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом» (Иван Карпов)
Алексей Сутормин перейдет в «Сочи» из «Зенита».
Ранее сообщалось, что футболиста «Зенита» не устраивает вариант с переходом в «Сочи» – он предпочитал трансфер в «Ростов».
Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, Сутормин все же пополнит состав сочинцев – он перейдет на правах аренды до конца сезона.
«Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом»: петербуржцы дважды отзывали согласие на трансфер. На третий раз от сделки отказались уже сами желто-синие.
Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Подробная статистика 30-летнего игрока – здесь.
Пункт 5.8.1. В каждом Матче Чемпионата в составе одной Команды могут выйти на поле не более 2 (двух)
игроков, перешедших в соответствующий Клуб на условиях «аренды» из другого одного Клуба РПЛ.
12.8.1. Каждый Клуб в течение сезона может одновременно зарегистрировать для участия в Чемпионате не более 2 (двух) игроков, перешедших в данный Клуб на условиях «аренды» из одного другого Клуба РПЛ.
Можно было сразу сказать: мы пока не готовы его отдать в аренду пока не разберемся с составом и травмами - и вопросов бы не было со стороны Ростова, я думаю.
И когда Зенит бы сказал «мы разобрались и готовы поговорить», то Ростов бы с радостью взял его в аренду.