Сутормина арендует «Сочи». «Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом» (Иван Карпов)

Алексей Сутормин перейдет в «Сочи» из «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболиста « » не устраивает вариант с переходом в « » – он предпочитал трансфер в « ».

Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, все же пополнит состав сочинцев – он перейдет на правах аренды до конца сезона.

«Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом»: петербуржцы дважды отзывали согласие на трансфер. На третий раз от сделки отказались уже сами желто-синие.

Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Подробная статистика 30-летнего игрока – здесь.