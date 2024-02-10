Сутормина арендует «Сочи». «Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом» (Иван Карпов)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин перейдет в «Сочи» из «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболиста «Зенита» не устраивает вариант с переходом в «Сочи» – он предпочитал трансфер в «Ростов». 

Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, Сутормин все же пополнит состав сочинцев – он перейдет на правах аренды до конца сезона. 

«Ростов» не устроил ход переговоров с «Зенитом»: петербуржцы дважды отзывали согласие на трансфер. На третий раз от сделки отказались уже сами желто-синие.

Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Подробная статистика 30-летнего игрока – здесь.

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49 комментариев
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Неужели у Ростова 50к рублей не было?
+64
-12
+52
Ответ Николай Дергачев
Неужели у Ростова 50к рублей не было?
50 тысяч он стоил в расцвете сил, а сейчас ему уже 30 лет. Так что цена максимум 25 тысяч рублей.
+47
-4
+43
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Ну Ростов то отказался не просто так, а потому что когда ростовчане дважды выходили на Зенит насчет Сутормина, то ваши сначала соглашались, а потом давали заднюю и отменяли договоренности.
+31
-7
+24
Классика. Игрок хочет в Ростов, но надо спасать младшего брата Зенита
+40
-22
+18
Да всё фигня, Вань. Сколько раз Вендел на тренировку то опоздал на кубке равноправия?)
+21
-8
+13
Ответ Дмитрий9779
https://m.sports.ru/football/1105577369-fifa-izmenila-sistemu-arend-ne-bolee-3-arendovannyx-igrokov-iz-odnogo-.html
Это никакого отношения к РПЛ не имеет. А вот, что написано в Регламенте РПЛ 23/24.
Пункт 5.8.1. В каждом Матче Чемпионата в составе одной Команды могут выйти на поле не более 2 (двух)
игроков, перешедших в соответствующий Клуб на условиях «аренды» из другого одного Клуба РПЛ.
12.8.1. Каждый Клуб в течение сезона может одновременно зарегистрировать для участия в Чемпионате не более 2 (двух) игроков, перешедших в данный Клуб на условиях «аренды» из одного другого Клуба РПЛ.
+7
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+7
Ответ IceBear27
Да всё фигня, Вань. Сколько раз Вендел на тренировку то опоздал на кубке равноправия?)
Опоздал пять раз, ушёл раньше окончания три раза, ещё 15 раз делал упражнение не до конца и 20 раз не добежал в двухсторонке, плюс один раз сказал Семаку "Отстань" и выпил десять литров пива
+6
-2
+4
Ответ Spaten
В Сочи отдали на предпродажную подготовку
Скорее всего,он хочет играть,в Зените это не реально сейчас,карьера подходит к концу,все довольны.Летом Зенит покинут ещё 3-4 игрока
+4
-1
+3
А сколько у Сочи уже арендованных игроков из Зенита , не двое ли ?
+4
-2
+2
В Сочи отдали на предпродажную подготовку
+3
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Ответ SMART789
Как вы поняли чего хочет игрок? Опять сами придумали?
Нет, просто прочитал новость дальше заголовка. Тоже попробуйте, это не сложно
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Ответ ОттоДракула
50 тысяч он стоил в расцвете сил, а сейчас ему уже 30 лет. Так что цена максимум 25 тысяч рублей.
Можно купить манекен, он дешевле.
+3
-3
0
Ответ Константин Эсперов
А сколько у Сочи уже арендованных игроков из Зенита , не двое ли ?
https://m.sports.ru/football/1105577369-fifa-izmenila-sistemu-arend-ne-bolee-3-arendovannyx-igrokov-iz-odnogo-.html
+4
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Ответ IceBear27
Да всё фигня, Вань. Сколько раз Вендел на тренировку то опоздал на кубке равноправия?)
Что Вы сразу с козырей-то? ;)
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Ответ Кирилл
Дело в другом: зачем тогда дважды соглашаться на то, что отпустите Сутормина в Ростов, потом дважды отказываться от этих договоренностей и все равно отдать Алексея в аренду, но уже в другой клуб ? Можно было сразу сказать: мы пока не готовы его отдать в аренду пока не разберемся с составом и травмами - и вопросов бы не было со стороны Ростова, я думаю. И когда Зенит бы сказал «мы разобрались и готовы поговорить», то Ростов бы с радостью взял его в аренду.
дело скорее всего в том, что фарм-клуб питерских ФК Сочи изначально был в числе кандидатов на Сутормина и вероятно у них был вариант с каим-то футболистом, но видимо что-то не срослось и Сутормина отдали туда где выгодно Зениту, а не его желанию.
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Ответ Дмитрий9779
Согласились отпустить,в этот момент Круговой уходит,получают травмы Марио и Караваев(по сей день не набрали ещё кондиции),опять отложили,но Сутормин в интервью сказал,что хочет играть и есть человеские отношения с тренерским штабом,но т к Ростов уже отказался то клуб пошел навстречу Алексею и отдает в аренду в Сочи. Или надо было при стольких травмированных отдавать его в Ростов?Это так не работает,идёт каждодневная работа,даже ежечасная.Зенит делает лучше себе,а не Ростову,тем более и Алексей получит практику.В Ростове итак уже наших много Вахания,Терентьев,Прохин,Щетинин...на контрактах.
Прохина считай, что уже нет: очень надеюсь, что Оренбург его выкупит. Привет!
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Ответ Дмитрий9779
Так правильно,сначала эпопея с Круговым,потом травмы Марио и Караваева,себе в убыток что ли работать?Зенит разумно ищет лучший для себя вариант или надо слушать хейтеров со спортса?
Дело в другом: зачем тогда дважды соглашаться на то, что отпустите Сутормина в Ростов, потом дважды отказываться от этих договоренностей и все равно отдать Алексея в аренду, но уже в другой клуб ?

Можно было сразу сказать: мы пока не готовы его отдать в аренду пока не разберемся с составом и травмами - и вопросов бы не было со стороны Ростова, я думаю.
И когда Зенит бы сказал «мы разобрались и готовы поговорить», то Ростов бы с радостью взял его в аренду.
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Помойка подключила админресурс. Классика.
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Легендарный Лёха полтинник
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Официального подтверждения пока нет!
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Отдайте уже паспорт парню.. хватит издеваться )
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